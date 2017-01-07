EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Общество
  2527  43
Все про:авто (3889) дороги (1502) ОГА (1210) Одесская область (1297) погода (2323) транспорт (1128) блокирование (76)

 Дороги Одесской области, кроме трассы Киев - Одесса, перекрыты

Движение на дорогах общего пользования в Одесской области (кроме трассы М-05 Киев - Одесса) перекрыто до 9:00 8 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Одесскую обладминистрацию, оперативный штаб комиссии ОГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обращается к жителям и гостям области с просьбой не выезжать на автомобиле и ограничить передвижение в период непогоды, а также не оставлять свои автомобили на трамвайных путях и на дорогах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все автодороги Николаевщины перекрыты из-за снегопада. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Я скажу "Нет" флуду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не пались так ватан :D

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Липецкая фабрика универсальна для зрадофилов обоих сторон.


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И да! Возбудились в Оливьестополе на вот такуюконфетку.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да, пусть сосут чупачупс, с белковой начинкой, молча
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трамп придет , порядок в Липецке наведет .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Патамушта Трамп это новый хозяин московии .
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зима таки пришла...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ведет коня за кончик ..я.
а у него из под тулупа торчала красная .....а
нема чого тут козломордих поетів пропихати
 показать весь комментарий
Ответить
 
Снег шел пол дня, а непогода на дорогах будет длится месяц..
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
а отсутствие мозгов в голове джона джонсона - всегда...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Непей иван дурак боярышник, а то мозги твои куриные вообще исчезнут. Непослушал иван дурак выпил боярышник и превратился в тупую двухголовую курицу по имени igezo
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это типа Проживи три месяца зимы и получи четвёртый в подарок!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чось є-декларантів і обшорників не чути з промовами....точняк вони десь там біля своїх обшорів і сліпих трастів....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да с оффшорниками-барыгами хоть понятно.

Вот почему неслышно с начала года всяких страдателей и болетелей за народ, типа жоппо, йули и иных каплиных-ляшков? Или они на тех пляжах, где новогодне-рождественские каникулы проводят, всё так же сильно за нас переживают, просто звонить дорого, чтоб рассказать нам, какая же злочинная влада нас гнобит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а кто знает,у ватанов уже отклеили примерзшую электричку от рельсов?где то в твери...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Черкаська обл., с. Худяки, дякую за Маслюки!
Карпаты, дякую за Морошу!
Дай бог вам здоровья и успехов! Слава Украине!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сестра скинула фотки на WhatsApp со снегом (Херсон)........Мои дети завидуют (хотят на санках кататься, а снега нет)......... только мороз до -10.
P.S. сейчас еще дождик в догонку........гололед обеспечен
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та жа история, но без дождя. Впервые включила отопление, хотя я не мерзлячка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Про отопление - это Вы зря написали. Сейчас ещё россосийские пропагандоны из программ новостей начнут считать и ваш газ, как считают в наших хранилищах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О , цапа з півника відліпили , що хтіло мокша ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нулевка поберушка - на тебе на стекломой и пшла отсюда на..уй в светлое Рождество
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
німці не завидуйте нам. Погода - жопа, на вулиці -20 і сильний вітер. Більше 15-20 хвилин на вулиці - це звиздець, можна і обмороження отримати...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це все прокляті москалі!
Поставали рядочком і дмухають в наш бік! :D
А у москіалів -27, а на завтра -31 і це вдень.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо было в магазин сходить, пошел во все рядом, что должны работать - все закрыты. Праздник может я хз..... Пошел в кроссовках кожаных осенних и спортивках утепленных. Я рассчитывал на поход 5 минутный, оказалось 40 минут... Окалел ппц... Но у нас снега нету, ну может крапаль... Ветер ужасный...
Как там ребята на фронте, я даже не представляю
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Друге Дихання поширила допис від Meir Manevich у групуВАТА ШОУ.21 хв. ·
Хах!!!!!!!!!!!!И хохлы,сука,не мерзнут...печаль...))))))))))))))))

 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоДороги Одесской области, кроме трассы Киев - Одесса, перекрыты
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия РФ выборы ГСЧС ГФС Донбасс Донецкая область дороги ИГИЛ киберпреступление Минобороны Нацполиция непогода обстрел Одесская область погода Президент пропаганда разведка ранение Рождество Россия Сирия снегопад США терроризм Трамп хакер штаб
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти