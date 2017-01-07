 Дороги Одесской области, кроме трассы Киев - Одесса, перекрыты

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Одесскую обладминистрацию, оперативный штаб комиссии ОГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обращается к жителям и гостям области с просьбой не выезжать на автомобиле и ограничить передвижение в период непогоды, а также не оставлять свои автомобили на трамвайных путях и на дорогах.
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а у него из под тулупа торчала красная .....а
нема чого тут козломордих поетів пропихати
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Вот почему неслышно с начала года всяких страдателей и болетелей за народ, типа жоппо, йули и иных каплиных-ляшков? Или они на тех пляжах, где новогодне-рождественские каникулы проводят, всё так же сильно за нас переживают, просто звонить дорого, чтоб рассказать нам, какая же злочинная влада нас гнобит?
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Карпаты, дякую за Морошу!
Дай бог вам здоровья и успехов! Слава Украине!
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P.S. сейчас еще дождик в догонку........гололед обеспечен
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Поставали рядочком і дмухають в наш бік! :D
А у москіалів -27, а на завтра -31 і це вдень.
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Как там ребята на фронте, я даже не представляю
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Хах!!!!!!!!!!!!И хохлы,сука,не мерзнут...печаль...))))))))))))))))
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