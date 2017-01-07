 Банда, в которую входила малолетняя девочка, ограбила 8 пенсионеров в Донецкой области, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, "работали" правонарушители одинаково. Сначала они подбирали жертву - как правило, пожилую пенсионерку. После этого воры приходили к бабушке и просили накормить малолетнюю девочку. Пока хозяйка угощала ребенка, другие члены группы тайком заходили в квартиру и воровали драгоценности и деньги. Когда на кражу уходило много времени, "голодному ребенку" становилось плохо, и бабушка отвлекалась на более длительное время.
Ворами оказались местные жители: четыре женщины (24, 27, 34 и 55 лет), 38-летний мужчина и 12-летняя девочка. Они сознались в преступлениях.
Две злоумышленницы уже были неоднократно судимы за аналогичные правонарушения, отбывали наказание и освободились из колонии около трех месяцев назад.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.
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