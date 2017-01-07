EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Общество
  1132  19
Все про:воровство (495) задержание (4761) ограбление (1091) Нацполиция (5372) преступность (909) Донецкая область (3492)

 Банда, в которую входила малолетняя девочка, ограбила 8 пенсионеров в Донецкой области, - полиция

В Покровске (Донецкая область) задержаны шесть человек, которые обворовывали пенсионеров, пользуясь их добротой и гостеприимством. На счету злоумышленников 8 краж, сумма ущерба - больше 50 тысяч гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, "работали" правонарушители одинаково. Сначала они подбирали жертву - как правило, пожилую пенсионерку. После этого воры приходили к бабушке и просили накормить малолетнюю девочку. Пока хозяйка угощала ребенка, другие члены группы тайком заходили в квартиру и воровали драгоценности и деньги. Когда на кражу уходило много времени, "голодному ребенку" становилось плохо, и бабушка отвлекалась на более длительное время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Банда грабителей, возглавляемая депутатом поссовета, задержана в Хмельницкой области, - полиция

Ворами оказались местные жители: четыре женщины (24, 27, 34 и 55 лет), 38-летний мужчина и 12-летняя девочка. Они сознались в преступлениях.

Две злоумышленницы уже были неоднократно судимы за аналогичные правонарушения, отбывали наказание и освободились из колонии около трех месяцев назад.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И как таких Земля носит... Ещё и ребёнку жизнь искалечили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ей 12 лет. Она не подсудная. А если и точнее, её и арестовывать не имели права. Сообщают родителям. Если их нет то в социальную службу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
8 краж, сумма ущерба - больше 50 тысяч гривен. Источник: http://ua.censor.net.ua/f890891
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так действуют цыгане! Ещё типа дайте ребёнка годовалого перепеленать, а другие в это время по шкафам лазят!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"-и освободились из колонии около трех месяцев назад." по закону савченко, без вариантов.........
 показать весь комментарий
Ответить
 
...хотел во Львове квартиру на старость купить... ...но где мои 33 года? ...а теперь боюся -- малолеток особенно! ...*)
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоБанда, в которую входила малолетняя девочка, ограбила 8 пенсионеров в Донецкой области, - полиция
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия РФ выборы ГСЧС Донбасс дороги ИГИЛ изъятие киберпреступление Минобороны Нацполиция непогода обстрел Одесская область погода праздник Президент пропаганда разведка ранение Рождество Россия Сирия снегопад США терроризм Трамп хакер штаб
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти