EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  5000  129
Все про:Россия (64550) США (11582) Трамп (403)

 "Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо", - Трамп

США будут выстраивать партнерские отношения с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо. Только "глупые" люди, или дураки, могли бы подумать, что это плохо. У нас хватает проблем во всем мире и без этой", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп признал причастность России и Китая к кибератакам на США

"Когда я стану президентом, Россия будет уважать нас гораздо больше, чем сейчас, и обе страны будут, возможно, работать вместе, чтобы решать некоторые большие и актуальные проблемы и вопросы в мире", - пишет Трамп.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
кацапПсинам прежде чем царапать на цензор,надо прочесть Внимательно завещание Григория Распутина нацарапанное в 1915 году,которое есть в открытом доступе.Всё что нацарапал тогда гриша сбылось полностью,осталься один несбывшийся Гришин пост...Ждём-с...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ребята, Трамп не такой лох, как кажется, он перенял стратегию Вована Хутина, который говорит, что Украина им партнер и он всячески хочет "помочь", а на деле ведет убийственную войну, вы еще увидите, когда РФ не сможет ничего противоставить США с такой риторикой "друзей". Это очень тонкая политика, США будут играть с РФ на одном поле, говорить одно, а делать другое, санкции то усилили. Республиканцы еще зададут жару.
 показать весь комментарий
Ответить
 
рыжая консерва вскрылась не вступая в должность.
не иметь никаких отношении с рассиеи - ето хорошо.
где реиганы?
только шуты-трампы остались?
и клинтонихи недалекие?
не верю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рашка будет делать пакости, а Трамп будет с ней дружить. Сдается мне это кандидат на судьбу Овоща.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что русскому хорошо, то немцу смерть. И не только немцу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Иметь хорошие отношения с ИГИЛ - это хорошо, а не плохо. Только "глупые" люди, или дураки, могли бы подумать, что это плохо.

Цитата из "Майн Трампф"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Еще к обязанностям президента не приступил, а уже "достал" со своей любимой страной.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Похоже, что риторика трампа и гади сявченко так похожи по двум причинам: у них одни и те же инструктора и заболевания. А ФБР и ЦРУ просто профукали внедрение парашкинского ненормального агента в высшие эшелоны власти страны, впрочем, как и СБУ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гитлер тоже так думал и очень сильно ошибся!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гитлеру как и путлеру - позволили провести олимпиаду ......... Как закончил Адольф - известно всем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вчерашнее совещание Трампа и руководства разведки США показало интересную деталь : Трамп новый президент кацаПсинского ГУЛАГа...Ад Кузя уже на пути домой,остальное быдло Путлера собирает шмотьё в Сирии и дембель..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Складывается такое впечатление, что Трамп не Президент США, а губернатор Североамериканского край РФ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
"я привез вам мир".
чемберлен.
а потом 50млн трупов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
такое впечатление что барыга трампушка хочет таки кацапов обобрать как липку как торгаш ему нет равных
 показать весь комментарий
Ответить
 
Обама тоже начинал с большой кнопки "перезагрузка". И Путин с Лавровым драли его все эти годы, отчего даже этот ленивый ниггер офигел и взбунтовался под конец срока....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нада реально понимать Трампа.Он всё правильно сказал,"Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо".С той рф без путина кгбни и прочей петушни.И многие не понимают что Штаты отлично нагибат русню и продолжат дальше.Как было с афганом и т.д.Только теперь ещё больше нагнут по полной.Обама был слюнтяем и подставлятелем второй щеки.Трамп не только щеку не подставит а ещё и в@ебет володю по полной !Эпоха улыбок закончилась.рф будут крошить на фарш.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почти каждый президент начинал с налаживания отношений с кацапами и в итоге все 100% макали их в гавно и опускали как щлюху конченную.
И Трамп не исключение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нашел себе друзей, путинскую шоблу подонков... Уважай себя и Америку, мистер Трамп!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трап он йобнутий на всю голову. Дружить с кровавыми фашистами надо быть или тоже фашистом или полным идиотом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот ему советники и объяснят особенности кацапского менталитета. "Боятся - значит уважают", "Бьет - значит любит". И будет Трамп выстраивать отношения с рашкой в любви и уважении.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо", - Трамп
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия РФ аэропорт выборы ГСЧС Донбасс дороги ИГИЛ изъятие киберпреступление Нацполиция непогода обстрел Одесская область погода праздник Президент пропаганда разведка ранение Рождество Россия Сирия снегопад США терроризм Трамп хакер штаб
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти