 "Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо", - Трамп

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп в Twitter.
"Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо. Только "глупые" люди, или дураки, могли бы подумать, что это плохо. У нас хватает проблем во всем мире и без этой", - отметил он.
"Когда я стану президентом, Россия будет уважать нас гораздо больше, чем сейчас, и обе страны будут, возможно, работать вместе, чтобы решать некоторые большие и актуальные проблемы и вопросы в мире", - пишет Трамп.
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не иметь никаких отношении с рассиеи - ето хорошо.
где реиганы?
только шуты-трампы остались?
и клинтонихи недалекие?
не верю.
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достаточно по моему.
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Цитата из "Майн Трампф"
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чемберлен.
а потом 50млн трупов.
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И Трамп не исключение.
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