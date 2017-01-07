 32 обстрела зафиксированы сегодня на Донбассе, ранены 3 бойца, - штаб АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, на мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии оккупанты вели огонь по Водяному, а из минометов - по Павлополю и Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по Павлополю, Марьинке, Гнутово, Старогнатовке, Водяному, Талаковке, Широкино.
На луганском направлении из минометов различных калибров боевики вели огонь по Троицкому, из гранатометов и стрелкового оружия - по Новоалександровке и Новозвановке.
На донецком направлении из 82-миллиметровых минометов и вооружения БМП оккупанты обстреливали Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Пески, Авдеевку и Луганское.
В районе Авдеевки произошло боевое столкновение. Нападение отбито, боевики отступили.
В целом зафиксированы 32 обстрела. Трое украинских военнослужащих получили ранения.
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-- Дык.... ...Вы ж, тов. майор, всё время в госпитале... (по белочке)
-- Я могу быть, где мне угодно! -- Я ж на тебя целый полк оставил!!!
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"придёт и уберёт мусор..." - слишком лукаво. Если из месяца в месяц берут налог на уборку мусора, то пусть убирают..
"Молятся на Вону, Ляшка, Бойка и прочих популлистов" - тут соглашусь
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Вечная Скорбь нам!
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Мне не нравятся кацапы, мягко говоря, я их ненавижу, но мне нравится то, что они говорят про нашего барыгу... вот такой сюрр получается...
"...Фабрика Roshen в Липецке, принадлежащая Петру Порошенко, которая платит налоги по российским законам, и на что неоднократно обращал внимание Владимир Путин, президент Российской Федерации, - это синагога в Освенциме. Если ты объявляешь какую-то страну агрессором и врагом своей страны, наверное, ты не должен владеть собственностью на территории агрессора..."
По мнению политолога, Порошенко показал, что не собирается воевать за интересы Украины. "Он готов воевать за свои интересы и интересы Украины в той мере, в которой эти интересы совпадают"...
Как то так.... Дожились, с нас кацапы ржут!
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На ФБ выставлять картинки со свечками, по поводу и без повода писать "Слава Украине"... возмущаться в соц. сетях и призывать "кого то" идти на ВР, штурмовать, захватывать власть и восстанавливать справедливость и власть народа, и вот на завтра, на следующий день после этого захвата власти, уже видеть Украину в сахарных соплях, снежинках, эльфах, пукающих духами и прочих сказочных няшках?
Может реально будем смотреть на жизнь?
Что же делать?
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