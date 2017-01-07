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 В Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях ограничено движение автотранспорта, - Нацполиция

Из-за непогоды по состоянию на 17.00 действуют ограничения на движение автотранспорта в четырех областях: Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление безопасности дорожного движения Нацполиции.

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В частности, в Одесской области ограничен проезд на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск с 17 по 56 км для всех видов транспорта. Ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

Кроме того, в Одесской области на автодороге М-15 Одесса-Рени с 84 км по 306 км (от поворота до с.Монаши до Рении) запрещено движение для всех видов транспорта. Также запрещено движение для всех видов транспорта на автодорогах Белгород-Днестровского, Саратского, Татарбунарского, Килийского, Измаилского, Ренийского районов.

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В Кировоградской и Николаевской областях запрещено движение для всех видов транспорта на автодорогах общего пользования.

В Херсонской области ограничено движение грузовых транспортных средств на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск от 177 до 207 км (от границы с Николаевской областью до г. Херсон).
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...у нас ничего не ограничивают... ...можно раз в пятилетку и сутки в пробке простоять.
Но 100 часов в год переработки -- хоть дома сиди -- полюбэ отпашешь...*)
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Кіровоградська область - Богом забута область. Села вимирають, дороги між районними центрами жахливі. Від Новоукраїнки до Добровеличківки (35 км) їдемо по часу рівно стільки, стільки від Умані до Немиріва (120 км). А бетонна дорога Полтава-Кишинів перетворилася в полосу перешкод з виступами плит на 10 - 25 см, особливо від межі з Миколаївською областю в сторону Первомайська. Жахливо !!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях ограничено движение автотранспорта, - Нацполиция
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