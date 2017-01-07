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Все про:выборы (21373) киберпреступление (190) Китай (916) Президент (4377) разведка (1449) Россия (64549) США (11581) хакер (514) Трамп (402) кибербезопасность (66)

 Трамп признал причастность России и Китая к кибератакам на США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп признал, что Россия причастна к хакерским атакам на компьютерные сети Демократической партии и государственных учреждений США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели", он объявил, что встретился с представителями разведывательных управлений США, работу которых уважает и ценит. "Несмотря на то, что Россия, Китай и другие страны, внешние группы и отдельные люди постоянно пытаются взломать киберинфраструктуру наших правительственных институтов, бизнеса и организаций включительно с Демократическим национальным комитетом, это абсолютно не повлияло на результат выборов", - заявил Трамп.

Он также добавил, что американское правительство, организации и бизнес должны остановить кибератаки. Трамп пообещал, что назначит специальную команду для разработки плана, который должен быть готов в течение 90 дней с момента начала его президентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это охота на ведьм", - Трамп не верит в причастность России к кибератакам во время выборов

Напомним, ранее разведка США рассекретила часть доклада о вмешательстве российских хакеров в выборы Президента США. В ней говорится, что президент РФ Владимир Путин заказал "кампанию влияния", которая должна была сорвать демократический процесс и дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон.
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але сказкв:на результати виборів не вплинуло,то й Хуй з ним
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Что прям таки Совсем Совсем не повлияло. (выиграл с перевесом в ТРИ процента) Ага неповлияло, совсем.
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Установили только факт проникновения, а про повлияло никто вообще не говорил
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Факт проникновения к твоей жене, только анализ ДНК узнает.
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але сказав:на результат не вплинуло,то й Хуй з ним.Це слова Трампа,я сам ними незадоволений
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ну шо, кацапы, Госдеп рулит и наклоняет ... ))))))
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КРЫМ: БЕНДЕРОВЦЫ УШЛИ, А ПРОБЛЕМЫ С ГОЛОВОЙ ОСТАЛИСЬ ТАК МОЖЕТ НЕ БЕНДЕРОВЦЫ БЫЛИ ВИНОВАТЫ ?

Центр Симферополя искрит, дымит и сползает
ШЕДЕВРАЛЬНОЕ ВИДЕО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ФЕЙЕРВЕРКА ИЗ-ПОД СКАМЕЙКИ
http://news.allcrimea.net/news/2017/1/7/tsentr-simferopolya-iskrit-dymit-i-spolzaet-72853/


Как полагают очевидцы, причиной этому могло послужить повреждение нового подземного кабеля, плитку над котором рабочие укладывали во время снега. Искры и дым идут из-под скамейки стоящей на улице Пушкина.

Симферопольцы в шоке от качества ремонта центра города
В социальных сетях жители Симферополя публикуют фотографии отремонтированных улиц Пушкина и Карла Маркса в Симферополе.
Вместе с этим, мигает световая ель и уличное освещение.
Однако на этом прелести реконструкции центра столицы не заканчиваются. Все в тех же соцсетях горожане активно делятся снимками уже разрушенной и местами сползающей новой тротуарной плитки.

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При чём здесь поднебесная? России и Науру!
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Ну вот. Братья по партии завели Трампа в туалет и объяснили что дружба с комунистами ето плохо и в разрез политики США
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ну с парашкой понятно , а чайна каким боком??
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А ты не смейся! Китайские компы научатся лучше быть. Эти желтолицые учатся , дай бог нам так!!!
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Че-то я не понял. Трамп говорил что спец службы америки, не разрешили проверять сервера, на взлом хакеров. А тут пишут, что он кого-то обвенил. Какой-то сюр. Толи журналисты не грамотные, толи переводчики
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ты сам, дорогой, где учил рускава языка? ОбвИнил от слова "вино"
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Первая волна облома кацапам ждущим чудеса и знамения 20-го января!
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Да ну..... А по-моему с Трампом, чтобы много не звиздел, провели не плохую многоходовку. Просто если он и впредь будет петь русские народные песни, может появиться группа активных американцев с иском в суд о законности выбора президента при вмешательстве рашки в выборы. На каждый болт есть своя гайка.
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Очень интересно упоминание о Китае.
А так-очень разумный ход Трампа.
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ну зачеркнут еше раз братишка и напишут чмо...там на заднем стекле лады-калины уже штук шесть строчек перечеркнутых


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Цензор ссылается на зеркало недели, а та в свою очередь никуда не ссылается. Только внизу приписочка: "по материалам ZN". Впрочем, ничего удивительного))))
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ТЕТЯ РОЗА ‏@ANAKOYHER https://twitter.com/Anakoyher
Русские никогда не были расистами и всегда проявляли терпение в отношении черножопых.
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две беды расиюшки, собрались в одном месте
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а шо в московском зоопарке, другого , говорящего крокодила не нашлось ?
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Я не верю как могли любители медведей балалаек и лаптей взламать самый защищенный сервер США , может скоро они и дронами начнут управлять с Пентагона ?
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Адольф путлер рассчитывал, что Трамп ляжет под него, не тут то было, ещё пожалеет, что организовал эти кибератаки.
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Странно а в твиттере Трамп пишет что: "Только дураки считают что это хорошо не дружить с Россией" и типа будут вместе
У меня разрыв шаблона
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Все эти рассказы о русских взломщиках - очередной бред для лохов , русский программист выросший в совковом обществе способен только играть в Тетрис
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напрасно вы так. противника недооценивать нельзя.
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Прикольно получается. Россия взламывает сервера самой сильной страны.
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та ты шо..а кроме вламывать и бомбить..что умеете..несчастные..
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Лохам ватным дали это сделать, чтобы санкций навалить по максимуму.
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и выгребает ... прикольно ... чо, теперь в Америке пойдёт новая охота на ведьм и обновление софта с железом ... пабеда нисамненна, недоумок ... хыыыы
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Это будет дружба козла Вована и тигра Дональда в Техасском сафари-парке.
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Россия нагадила виртуально,а американские танки доставлены в Нвропу реальные
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вся история России укладывается в формулу: жопа-жопа-жопа-путин.
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помните, как Трамп говорил, что он не верит что Россия причастна к кибератакам, мол у него одного есть сведения, которых нет у разведки США? мне одному интересно, что там Трамп обнародовать в среду-четверг хотел?
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ватаны, вместо того шоб на Цензоре сидеть, быстро метнулись в свои подьезды и по запаху мочи, определили , это Трамп и ли ещё Обама ...хыыыы
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Трамп признал

...теперь у него погоняло Трахман...*)
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Похоже, по "местному колориту" Трампушка значительно превзойдёт Джеймса Эрла Картера.
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Китай "наїжджає" на Росію і Росія вирішила руками США в особі Трампа послабити Китай?
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Вова думал, что Трамп дедушка-одуванчик, древний маразматик и политический импотент, а оказывается, может вдуть кремлядь по самые искандеры. Рейган тоже клоуном казался.
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...Трамп не схотів повторити долю Ніксолна...не зовсім без мозоку...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп признал причастность России и Китая к кибератакам на США
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