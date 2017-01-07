 Трамп признал причастность России и Китая к кибератакам на США

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели", он объявил, что встретился с представителями разведывательных управлений США, работу которых уважает и ценит. "Несмотря на то, что Россия, Китай и другие страны, внешние группы и отдельные люди постоянно пытаются взломать киберинфраструктуру наших правительственных институтов, бизнеса и организаций включительно с Демократическим национальным комитетом, это абсолютно не повлияло на результат выборов", - заявил Трамп.
Он также добавил, что американское правительство, организации и бизнес должны остановить кибератаки. Трамп пообещал, что назначит специальную команду для разработки плана, который должен быть готов в течение 90 дней с момента начала его президентства.
Напомним, ранее разведка США рассекретила часть доклада о вмешательстве российских хакеров в выборы Президента США. В ней говорится, что президент РФ Владимир Путин заказал "кампанию влияния", которая должна была сорвать демократический процесс и дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон.
3675 80
Мы должны помнить, что Путин – не наша команда, - Обама(85)
Администрация Президента наняла американских лоббистов для продвижения интересов Украины, - DW(42)
"Это охота на ведьм", - Трамп не верит в причастность России к кибератакам во время выборов(305)
Конгресс США официально признал победу Трампа на президентских выборах(137)
Гріхи Обами як причина обрання Трампа президентом(0)
Геращенко о статье Пинчука: "Пас администрации Трампа, что вот в Украине есть и другое мнение, что нужно идти на попятную"(130)
Трамп в день инаугурации получит доступ к аккаунту президента США в Twitter(26)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Центр Симферополя искрит, дымит и сползает
ШЕДЕВРАЛЬНОЕ ВИДЕО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ФЕЙЕРВЕРКА ИЗ-ПОД СКАМЕЙКИ
http://news.allcrimea.net/news/2017/1/7/tsentr-simferopolya-iskrit-dymit-i-spolzaet-72853/
Как полагают очевидцы, причиной этому могло послужить повреждение нового подземного кабеля, плитку над котором рабочие укладывали во время снега. Искры и дым идут из-под скамейки стоящей на улице Пушкина.
Симферопольцы в шоке от качества ремонта центра города
В социальных сетях жители Симферополя публикуют фотографии отремонтированных улиц Пушкина и Карла Маркса в Симферополе.
Вместе с этим, мигает световая ель и уличное освещение.
Однако на этом прелести реконструкции центра столицы не заканчиваются. Все в тех же соцсетях горожане активно делятся снимками уже разрушенной и местами сползающей новой тротуарной плитки.
Ответить
Ответить
.....
Ответить
Ответить
.......
Ответить
Неопознанный вирус. https://twitter.com/Anakoyher
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А так-очень разумный ход Трампа.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
@ANAKOYHER https://twitter.com/Anakoyher
Русские никогда не были расистами и всегда проявляли терпение в отношении черножопых.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У меня разрыв шаблона
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
...теперь у него погоняло Трахман...*)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить