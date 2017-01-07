 5 человек арестованы в Турции по делу об убийстве посла России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.
По сообщению республиканской прокуратуры города Измир, пятым арестованным является активист террористического течения Фетуллаха Гюлана, "курировавший" сторонников FETÖ из числа курсантов Полицейской школы имени Рушту Унсала в Измире, где обучался и Алтынташ.
"Куратором" FETÖ оказался некий Сулейман Эрген. Известны также имена арестованных сотрудников полиции: Илькер Эр, Абдулькадир Ягин, Эрдоган Эрдинчли и Зийа Шехиотглу, которым предъявлено обвинение в "принадлежности к вооруженной террористической организации".
Нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова произошло 19 декабря в ходе выступления на открытии выставки "Россия глазами турок", организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая.
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