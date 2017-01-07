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Все про:посол (1014) посольство РФ (267) Россия (64549) Турция (1740) убийство (4535)

 5 человек арестованы в Турции по делу об убийстве посла России

В рамках расследования покушения на посла России в Анкаре Андрея Карлова, арестованы пять человек, четверо из которых сослуживцы стрелявшего Мевлюта Мерта Алтынташа в органах МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

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По сообщению республиканской прокуратуры города Измир, пятым арестованным является активист террористического течения Фетуллаха Гюлана, "курировавший" сторонников FETÖ из числа курсантов Полицейской школы имени Рушту Унсала в Измире, где обучался и Алтынташ.

"Куратором" FETÖ оказался некий Сулейман Эрген. Известны также имена арестованных сотрудников полиции: Илькер Эр, Абдулькадир Ягин, Эрдоган Эрдинчли и Зийа Шехиотглу, которым предъявлено обвинение в "принадлежности к вооруженной террористической организации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гюлен опровергает свою причастность к убийству посла РФ в Турции

Нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова произошло 19 декабря в ходе выступления на открытии выставки "Россия глазами турок", организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая.
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Зачем арестовали пятерых, если Герой убивший посла Терроросии был зверски убит?
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так должны ж были больше кацапидаров убить а убили всего одного, не сдержали обещание
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом5 человек арестованы в Турции по делу об убийстве посла России
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