 России потребуются годы для преодоления последствий допинговых скандалов, - главный следователь WADA

Об этом заявил главный следователь Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер в интервью мюнхенской газете tz, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
"Россияне делают маленькие шаги, не совсем то, что от них ожидают, но они идут и на некоторые уступки. Почти все старые тренеры уже уволены", - отметил он. "Нельзя забывать, что именно российские информаторы отказались поддерживать старую систему. То, что они столько поставили на карту, вселяет в нас надежду. Нам же необходимо лучше их защищать", - подчеркнул Юнгер.
Он отметил, что в будущем ключевым элементом в деле борьбы с допингом станут информаторы. Об этом заявил главный следователь "Атлеты - это наши глаза, они знают, что происходит на местах, в отличие от меня, находящегося в Монреале", - заявил Юнгер.
Говоря о принципах работы с информаторами, Юнгер заметил, что "хотел бы добиться, чтобы такие люди, как супруги Степановы, вообще не появлялись в СМИ". По его словам, организация стремится ограничить контакты между следователями и информаторами. В то же время информаторы необходимы, поскольку позволяют WADA "не искать иголку в стоге сена", а указывают, на что обратить внимание.
Бегунья Юлия Степанова и ее муж, бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий Степанов, стали одними из главных информаторов фильма немецкого телеканала ARD о допинге в российской легкой атлетике. После разоблачений им приходится скрывать свое место жительства.
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...позвони и настучи...
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пока "воевале" в ракушках ура кричать не перестанут.
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Зато потом любой мельдоний можно будет пить вёдрами и запивать боЯРОШником !!!
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