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Все про:Россия (64549) допинг-контроль (159)

 России потребуются годы для преодоления последствий допинговых скандалов, - главный следователь WADA

Главный следователь WADA полагает, что России для преодоления последствий допинговых скандалов потребуются годы.

Об этом заявил главный следователь Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер в интервью мюнхенской газете tz, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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"Россияне делают маленькие шаги, не совсем то, что от них ожидают, но они идут и на некоторые уступки. Почти все старые тренеры уже уволены", - отметил он. "Нельзя забывать, что именно российские информаторы отказались поддерживать старую систему. То, что они столько поставили на карту, вселяет в нас надежду. Нам же необходимо лучше их защищать", - подчеркнул Юнгер.

Он отметил, что в будущем ключевым элементом в деле борьбы с допингом станут информаторы. Об этом заявил главный следователь "Атлеты - это наши глаза, они знают, что происходит на местах, в отличие от меня, находящегося в Монреале", - заявил Юнгер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские чиновники признали существование системы допинга в РФ, - The New York Times

Говоря о принципах работы с информаторами, Юнгер заметил, что "хотел бы добиться, чтобы такие люди, как супруги Степановы, вообще не появлялись в СМИ". По его словам, организация стремится ограничить контакты между следователями и информаторами. В то же время информаторы необходимы, поскольку позволяют WADA "не искать иголку в стоге сена", а указывают, на что обратить внимание.

Бегунья Юлия Степанова и ее муж, бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий Степанов, стали одними из главных информаторов фильма немецкого телеканала ARD о допинге в российской легкой атлетике. После разоблачений им приходится скрывать свое место жительства.
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Кацапам хрена с редькой жрать не пережрать.
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Поки головна ціль рашки "русский мир"-всі сподівання марні.
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Про русский мир от вас только и слышно ...
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Да нахер вы никому не нужны , ты скоро в этом сам убедишься ...
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Он отметил, что в будущем ключевым элементом в деле борьбы с допингом станут информаторы

.
...позвони и настучи...
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...тут нормально: видишь непорядок -- сообщи в полицию... ...но это не стукачество -- это Основа Государства!
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да и СЛАВА БОГУ. ЧТО ТАМ РОСИИ ПОНАДОБЯТСЯ ГОДЫ . тоже мне спотрсменов нашли-нашпигованых .
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ничё , кцапы проведут свои игры ...ммм ... крайних народов севера ... с потреблением боярышника и наличием казахов с берарусами ... и обьявят себя чемпиономи, ввиду неявки остальных спортсменов
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Эта Степанова целый год ходила на тренировки с камерой и микрофоном в трусах, которыми её снабдил немецкий "журналист". Но так ничего и не нарыла. Пришлось вместе с психопатом Зеппельтом(он еще почему-то до боли в кишках ненавидит китайцев) придумывать байки. Ни одного доказательства за 2 года WADA так и не предъявила. Сказали что они "секретные". Даже МОК не выдали свои "секреты". Прямо какие-то партизаны. Вообще все это выглядит очень грязной политической игрой. Бессилие Запада выливается в такие уродливые формы.
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Этих дикарей изолировать от всех соревнований, и не проводить никакие международные соревнования в рашкостане.
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100 лет не меньше.
пока "воевале" в ракушках ура кричать не перестанут.
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ГЛАВНОЕ параше дожить до 14 июня 2018го (начало ЧМ по футболу). Это будет её МОГИЛЬНЫЙ день !!!
Зато потом любой мельдоний можно будет пить вёдрами и запивать боЯРОШником !!!
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России , не помогут и столетия , не то что там годы ... Россия - это сообщество животных существ , внешне , очень похожих на людей ...
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Россия никогда не избавится от допинговых скандалов, ибо побеждать подлыми методами есть ей национальная идея. Даже тогда, когда на территории России будут разрешены только соревнования роботов, они вместо 220 вольт 380 подадут
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У них "допинги" во всех сферах государственной деятельности, везде выдают желаемое за действительное, везде занимаются показухой и враньем, везде блефуют.
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Цензор.НЕТНовостиСпортРоссии потребуются годы для преодоления последствий допинговых скандалов, - главный следователь WADA
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