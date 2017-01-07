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 Четыре собаки загрызли мужчину на Киевщине

В Киевской области собаки напали на мужчину. От полученных травм он скончался.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, утром в селе Кучаков (Бориспольский район) четверо животных повредили решетку вольера, выбежали на улицу и бросились на прохожего.

Нападавших собак застрелили из охотничьего оружия. Тела животных направили на ветеринарную экспертизу.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные в Киеве расстреляли собак. ФОТОрепортаж. 18+

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Это лишний раз доказывает любитЄлям жІвотнЫхЬ, что зверь всегда остается зверем. Свою животину дома целуй хоть в Анал, а на улице будь добр одень намордник и веди его на поводке. Бродячих собак и кошек нужно отлавливать, а не списывать на кастрацию сотни тысяч народных денег ничего не делая.
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