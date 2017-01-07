 Четыре собаки загрызли мужчину на Киевщине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, утром в селе Кучаков (Бориспольский район) четверо животных повредили решетку вольера, выбежали на улицу и бросились на прохожего.
Нападавших собак застрелили из охотничьего оружия. Тела животных направили на ветеринарную экспертизу.
Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
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