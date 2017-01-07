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Все про:Киевская область (1315) нападение (1538) Нацполиция (5375) смерть (4314) собаки (132) жертва (120)

 Четыре овчарки загрызли бойца АТО Томилина на Киевщине, - ОГА (обновлено)

В Киевской области собаки напали на мужчину. От полученных травм он скончался.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, утром в селе Кучаков (Бориспольский район) четверо животных повредили решетку вольера, выбежали на улицу и бросились на прохожего.

Нападавших собак застрелили из охотничьего оружия. Тела животных направили на ветеринарную экспертизу.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные в Киеве расстреляли собак. ФОТОрепортаж. 18+

В свою очередь, Киевская обладминистрация поведала подробности трагедии: "Сегодня около 6:00 в селе Кучаков, на территории садового кооператива, на мужчину и женщину, которые шли на электричку, напали 4 восточноевропейские овчарки. 40-летний Владимир Томилин, участник АТО, ценой собственной жизни защитил женщину, закрыв ее от собак и заставив спасаться бегством".

"На крики мужчины один из соседей выбежал и подстрелил одну из собак, тем самым прогнав других. Разъяренные жители села пытались устроить самосуд над 60-летним хозяином собак, который ранее игнорировал просьбы односельчан обезопасить их от опасных животных", - информирует ОГА.

"Погибший мужчина - Владимир Томилин - проживал в Киеве, был участником АТО, третья волна мобилизации. В село Кучаков приезжал на Рождество к матери, которая проживает в этом селе. Полиция квалифицировала дело как неумышленное покушение на убийство", - сказано в сообщении.
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Пора перестать расчитывать на законы и справедливость!
Участкового посадить суку накол, если он не знал что происходит на его участке, снять и еще раз посадить!
Спалить нахер хату этому старому ублюдку, желательно так что бы он выжил и стал бомжем!
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Мав би короткоствол - був би живий. А так, шанс на життя в подібних ситуаціях мають обрані - типу Пашинсько і порохоблядцького кодла...
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Это ужасно... Но собаки не виноваты, что их хозяин - ненормальный ублюдок.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧетыре овчарки загрызли бойца АТО Томилина на Киевщине, - ОГА (обновлено)
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