 Четыре овчарки загрызли бойца АТО Томилина на Киевщине, - ОГА (обновлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, утром в селе Кучаков (Бориспольский район) четверо животных повредили решетку вольера, выбежали на улицу и бросились на прохожего.
Нападавших собак застрелили из охотничьего оружия. Тела животных направили на ветеринарную экспертизу.
Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
В свою очередь, Киевская обладминистрация поведала подробности трагедии: "Сегодня около 6:00 в селе Кучаков, на территории садового кооператива, на мужчину и женщину, которые шли на электричку, напали 4 восточноевропейские овчарки. 40-летний Владимир Томилин, участник АТО, ценой собственной жизни защитил женщину, закрыв ее от собак и заставив спасаться бегством".
"На крики мужчины один из соседей выбежал и подстрелил одну из собак, тем самым прогнав других. Разъяренные жители села пытались устроить самосуд над 60-летним хозяином собак, который ранее игнорировал просьбы односельчан обезопасить их от опасных животных", - информирует ОГА.
"Погибший мужчина - Владимир Томилин - проживал в Киеве, был участником АТО, третья волна мобилизации. В село Кучаков приезжал на Рождество к матери, которая проживает в этом селе. Полиция квалифицировала дело как неумышленное покушение на убийство", - сказано в сообщении.
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Участкового посадить суку накол, если он не знал что происходит на его участке, снять и еще раз посадить!
Спалить нахер хату этому старому ублюдку, желательно так что бы он выжил и стал бомжем!
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