 Четыре овчарки загрызли бойца АТО Томилина на Киевщине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, утром в селе Кучаков (Бориспольский район) четверо животных повредили решетку вольера, выбежали на улицу и бросились на прохожего.
Нападавших собак застрелили из охотничьего оружия. Тела животных направили на ветеринарную экспертизу.
Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Пользователь Facebook Светлана Шеповалова поведала подробности трагедии: "Ужасное событие произошло сегодня утром в Киевской области. В селе Кучаков Бориспольского района четыре немецкие овчарки загрызли на смерть Томилина Владимира. Владимир (участник АТО) возвращался утром домой от восьмидесятилетней матери. По дороге на электричку на него напали собаки и растерзали. Девочку спасли. У Владимира осталось двое маленьких детей, жена-инвалид и старенькая мать".
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-- грохнул его я, но я был дембель... ...а победу и отпуск дали одному молодому бойцу из бурят... ...но его казарменная братва из Волгограда примочила до полусмерти... -- ...мораль сей басни такова...
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В первом случае очевидец видел алабаев, во втором - немецких овчарок. Пардон, но эти породы спутать нельзя - они слишком разные.
Но если правда - очень жаль человека
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ВИДАТЬ ЧИНУША КАКОЙ-ТО! НЕ КАЖДЫЙ ПОЗВОЛИТ СЕБЕ СОДЕРЖАТЬ 4-Х ОВЧАРОК! ДА И ЗАЧЕМ? А МОЖЕТ ОН САМ ИХ НА СОЛДАТА НАТРАВИЛ,МРАЗЬ СЕПАРСКАЯ!
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А так то пока стая бешеных собак не захерачит 5 из 450 то закона о своём оружии рабам не видать.Без обид для 450 уёбков,но это факт.
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Что до оружия... Сложный вопрос. Лет двадцать назад в моём городе произошла страшная история. Была семья. Жена ушла к любовнику, затем начался развод и делёж имущества. Однажды жена с любовником приехала к мужу в автогаражный кооператив требовать отдать авто. Тогда муж достал своё разрешённое охотничье ружьё и застрелил обоих. Потом застрелился сам.
Как считаете, правильно ли поступил? Так ли надо решать житейские конфликты? Не думают ли сторонники разрешения владения оружием, что у нас очень многие бытовые ссоры и конфликты будут заканчиваться так же?
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страшно( хозяину собак пожизненное с конфискацией в пользу семьи всего имущества,
а лучше не пожизненное а бросить в клетку со львами,
не люблю особо собак, но не всех есть очень добрые и умненькие у знакомых такая , она даже не гавкает если мимо дома кто-то просто проходит, просто настораживается и как бы ожидает, а не раздирается орёт как есть проходишь мимо за три километра от забора а она бесится рвётся с цепи и морду пытается в любую щель в заборе просунуть, уже давно прошли а ещё гавкает вслед ещё долго, зачем?, чо они такие дурные есть
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