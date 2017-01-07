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Все про:Киевская область (1313) нападение (1538) Нацполиция (5370) смерть (4314) собаки (132) жертва (119)

 Четыре овчарки загрызли бойца АТО Томилина на Киевщине

В Киевской области собаки напали на мужчину. От полученных травм он скончался.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, утром в селе Кучаков (Бориспольский район) четверо животных повредили решетку вольера, выбежали на улицу и бросились на прохожего.

Нападавших собак застрелили из охотничьего оружия. Тела животных направили на ветеринарную экспертизу.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные в Киеве расстреляли собак. ФОТОрепортаж. 18+

Пользователь Facebook Светлана Шеповалова поведала подробности трагедии: "Ужасное событие произошло сегодня утром в Киевской области. В селе Кучаков Бориспольского района четыре немецкие овчарки загрызли на смерть Томилина Владимира. Владимир (участник АТО) возвращался утром домой от восьмидесятилетней матери. По дороге на электричку на него напали собаки и растерзали. Девочку спасли. У Владимира осталось двое маленьких детей, жена-инвалид и старенькая мать".
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"Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)." - Где в Украине по этой статье предусмотрено отделаться легким испугом?Источник: http://censor.net.ua/n422446
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В методичке написано писать: "Страна такая", по любому поводу.
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В інших новинах - не німецькі, а алабаї, та й взагалі щось там не так... Якщо такі собаки спеціально не натаскані на напад, то без причини нападають вкрай рідко (хоча, звичайно, все може бути).
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...кадысь -- ещё в СА -- ловили одного дезертира -- он там людей из калаша нагрохал ...
-- грохнул его я, но я был дембель... ...а победу и отпуск дали одному молодому бойцу из бурят... ...но его казарменная братва из Волгограда примочила до полусмерти... -- ...мораль сей басни такова...
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Щирі співчуття родині загиблого Героя !
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Що буде з тим, хто скалічив (зірвав планку) собак і вбив Людину?
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Это ж какие были голодные овчарки, что прогрызли изгородь и бросились рвать человека. Или нам не всю инфу дают по этому случаю.
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Когда прочитала первый раз эту новость была в ужасе.Теперь думаю - может это фейк?
В первом случае очевидец видел алабаев, во втором - немецких овчарок. Пардон, но эти породы спутать нельзя - они слишком разные.
Но если правда - очень жаль человека
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местный жлоб готовил собак охранять огород с картошкой ! Собак жалко, а хозяина - разорвать напополам !
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Окуеть !!! Что это за халатность, что за дикость в ?!! Хозяин , допустивший такую небрежность в организации содержании собак , должен отвечать как за преднамеренное убийство , чтобы другим неповадно было !!!
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Даже от этого случая человек в Украине не защищён . Имея оружие он мы мог себя спасти.
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чьи собаки? что за вольер, гос службы какой-то, или частный?
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а ПОЧЕМУ ХОЗЯИНА НЕ ЗАСТРЕЛИЛИ?
ВИДАТЬ ЧИНУША КАКОЙ-ТО! НЕ КАЖДЫЙ ПОЗВОЛИТ СЕБЕ СОДЕРЖАТЬ 4-Х ОВЧАРОК! ДА И ЗАЧЕМ? А МОЖЕТ ОН САМ ИХ НА СОЛДАТА НАТРАВИЛ,МРАЗЬ СЕПАРСКАЯ!
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Против неадекватных собак весьма эффективен электрошокер. Против кацапов - АКМ
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Это как раз один из примеров,когда пострадавший мог остаться живым,будь у нас разрешение на оружие и имей он его в тот момент.Но порохоботы продолжают глусить ,что мы к этому не готовы...
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Опасно быть бойцом АТО
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Какая жуткая новость, соболезнование родным, на фронте уцелел, так тут смерть нашла. А зачем столько собак и что они охраняют? Им же сколько жратвы нужно. Люди дурманеют от денег или от их количества.
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Если собаки нападают на первого встречного за пределами своего двора - они однозначно были на это надресированы. Моя собака в своем дворе не пропустит никого, но если я выпускаю ее пробежаться ( живу в частном секторе) - за пределами своей територии она тише травы, и обходит посторонних стороной.
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Плюсую , такая же фигня , за забором это не их территория и овчарки это знают четко .
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Проще сказать притравлены на работу по человеку.Так и есть,сам собачник.
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К сожалению,в Украине никто не экзаменует владельцев собак на вменяемость. Собака , некоторые породы, это своего рода оружие.
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владельцы собак не редко малодушные уроды, которые и заводят собак с такой целью чтобы на кого-нибудь спустить
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А сколько дворовых собак ежедневно кусает людей ?!! Никому до этого нет в Украине дела !!! Власть имущие , чувствуют себя в безопасности не только от собак , а и от людей , прячась за огромными заборами Конча -Засп и Пуще - Водиц всяких ..
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Нож в кармане и хана сабакенам!Странно что оставил дома....
А так то пока стая бешеных собак не захерачит 5 из 450 то закона о своём оружии рабам не видать.Без обид для 450 уёбков,но это факт.
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Когда одна из четырех собак повиснет на руке и начнет дробить нервные окончания,вы забудете о ноже.Тут только огнестрел.Человек с голыми руками против собаки проиграет.Если он не Мцыри от Лермонтова.
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Тут говорят о разрешении на ношение оружия. А ведь собакасобака бойцовых или служебных пород - тоже своего рода оружие. Этих собак обязательно нужно обучать, дрессировать. Нужно, чтоб их было чем кормить и где содержать. За этим кто-то должен следить.

Что до оружия... Сложный вопрос. Лет двадцать назад в моём городе произошла страшная история. Была семья. Жена ушла к любовнику, затем начался развод и делёж имущества. Однажды жена с любовником приехала к мужу в автогаражный кооператив требовать отдать авто. Тогда муж достал своё разрешённое охотничье ружьё и застрелил обоих. Потом застрелился сам.

Как считаете, правильно ли поступил? Так ли надо решать житейские конфликты? Не думают ли сторонники разрешения владения оружием, что у нас очень многие бытовые ссоры и конфликты будут заканчиваться так же?
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а зачем написано что боец АТО? какая разница всё равно ж человек,
страшно( хозяину собак пожизненное с конфискацией в пользу семьи всего имущества,
а лучше не пожизненное а бросить в клетку со львами,
не люблю особо собак, но не всех есть очень добрые и умненькие у знакомых такая , она даже не гавкает если мимо дома кто-то просто проходит, просто настораживается и как бы ожидает, а не раздирается орёт как есть проходишь мимо за три километра от забора а она бесится рвётся с цепи и морду пытается в любую щель в заборе просунуть, уже давно прошли а ещё гавкает вслед ещё долго, зачем?, чо они такие дурные есть
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧетыре овчарки загрызли бойца АТО Томилина на Киевщине
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