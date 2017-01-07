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 "США и НАТО сознательно нарываются на жесткий ответ с нашей стороны", - член Совфеда РФ о размещении военной техники в Европе

США, направляя свои силы и военную технику в Европу, превращают ее в пороховую бочку и нарываются на жесткий ответ со стороны России.

Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Также читайте: США перебрасывают в Германию военную технику на случай агрессии РФ

"Самые мягкие эпитеты, которые приходят в голову в качестве характеристики этого шага, - вызывающий, наглый, демонстративный. США и НАТО сознательно нарываются на жесткий ответ с нашей стороны, и он обязательно последует. Причем по всему периметру наших границ с Польшей и странами Балтии, где будет размещена прибывшая из-за океана военная техника", - заявил он.

"У меня нет сомнений, что Россия сможет обеспечить свою безопасность. В то же время очевидно, что Европа превращена в пороховую бочку", - сказал сенатор.

Так он прокомментировал информацию о том, что в немецком порту Бремерхафен в пятницу началась разгрузка сотен танков, самоходных гаубиц и других военных машин, которые прибыли в Германию морем из США. Как сообщает BBC, это самая крупная отправка американской бронетанковой бригады в Европу со времен окончания холодной войны, и в ближайшие дни военная техника будет транспортирована по железной дороге из Германии к местам дислокации в Польше и странах Балтии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маккейн: Я верю, что каждый достопочтенный член Сената США рассматривает Путина как угрозу и видит его таким, какой он есть

"Думаю, всем понятно, чем вызвано сдвижение сроков такой масштабной военной передислокации с конца января на его начало. Уходящая администрация США делает все возможное, чтобы максимально осложнить российско-американские отношения, загнав вновь избранного президента буквально в угол, - полагает Клинцевич. - Судя по всему, она не до конца уверена в том, что Дональд Трамп, став 20 января хозяином Белого дома, не отложит реализацию этого плана до выяснения всех обстоятельств. Но теперь ему даже при желании будет практически невозможно отыграть обратно".
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От смиётесь фсе на расеенькой, а она же ж, между прочим, может гейропейскую экологию сирьёзно порушить: у казламордых ад кузя с Сирии освободился, щаз грит, как раз мимо НАТы поплвёт - и будете знать потом!
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Так а самолетов же на нем нету! Все уплыли! Или он чисто дымом пабедит НАТУ?
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...у тебя шо, моск заснул?
...а две пожарки?
...ну ты ваще...
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"У меня нет сомнений, что Россия сможет обеспечить свою безопасность. В то же время очевидно, что Европа превращена в пороховую бочку"- оккупировав украинский Крым.превратив его в военную базу,куйло ,тем самым превратило раисю в пороховую бочку,которая превращена в цель,на которую смотрит круглые сутки , со всех сторон НАТА сквозь прицелы.радары.спутники..,,,как обычными так и необычными видами оружия,,,,
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США, направляя свои силы и военную технику в Европу....Напрягается???? Да это прогулка для НАТЫ! Весёлый круиз для изматывания остатков скреп.
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А кто на вас,собак кацапских ,нападать собирается!?
А НАТО на своей территории делает, что хочет!
Или Польша и Балтика это Россия?
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Как удобно перевернуть все ногами вверх - давно всем известно, что это реакция США и НАТО на агрессивные действия России в Украине и превращения Конигсбергской области самой милитаризованной в Европе.
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Не говоря уже о Крыме, куда весь металлолом свезли и назвали его Панцирь- С.
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жёстко, присядут на бутылку ? да ... это , будет жёстко ... гыыы
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ПИДОРЫ КАЦАПСКИЕ! А КРЫМ В КАКУЮ БОЧКУ ВЫ ПРЕВРАТИЛИ?
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Учения ПВО Украины являлись лакмусовой бумажкой, которая показала трусость Засрашки и теперь НАТО будет наращивать своё присутствие в Европе.
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Новыи Год, Рождестство.
и тут бздынь - член очнулся
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА - Высоцкий
Ты, США, на грубость нарываешься.
Всё, США, обидеть норовишь!
Тут за день ух как наваруешься...
Куда ни глянь - там ты стоишь!
😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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Засраха - трусливая копро держава,
Засраха -немытая свино страна.
Могучая вонь, вяликая срака -
Твоё достоянье на все времена!
Спивайся, Атечество наше хуйловское,
Бурятских народов союз вековой,
Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись кучи навоза поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Покинута Богом уродов земля!
Спивайся, Атечество наше хуйловское,
Бурятских народов союз вековой,
Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для убийств и для пыток
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт стекломой очистительный.
Так было, так есть и так будет всегда! Спивайся, Атечество наше хуйловское,
Бурятских народов союз вековой,
Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
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А ну-ка, ну-ка, хочу видеть апогей кацапских распальцовок. Типа - "насрем себе в трусы, и вы из-за вони нас забоитесь".
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Это они еще Трампа не знают. Типа дурака включают, как на ЦН, что ему хотят оставить не выгодную обстановку. У этого олуха тот же тон, что и тут.
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Значит хуйло все-таки имело планы на поляков и страны Балтии - раз так взбудоражилось!!!
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он сам потонет. скока г*на экология ла маншу не выдержит.
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"США и НАТО сознательно нарываются на жесткий ответ с нашей стороны", - член Совфеда РФ о размещение военной техники в Европе.
Некоторое время назад Европа тоже не хотела нарываться - отвечать на действия Гитлера. Что из этого вышло - все знают.
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рашистскому уроду клинцевичу под спасительный трибунал попасть все-таки не удастся
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"Жесткий ответ" - это такая угроза от говно-скульпторов, шо просто капец)))))
И чем они собрались отвечать США и НАТе? Будут таскать своего весельного курящего Кузю по всем морям и океанам, попутно роняя самолеты, и пугая им всех и вся? Или будут надувать свои резиновые "искандеры", за 20 000 у.е. в разных городах мира, типа, оп-па, нежданчик, а "вежливые люди уже тут" ?
И эти люди, у которых все бабло в Европе и США, их вся недвига, ЦБ, активы, заводы-пароходы там, их дети там, они имеют паспорта стран Европы и США - и они еще что-то собираются отвечать))))))))))))))
Цирк и шоу исключительно для внутреннего потребления.

Вот только странно, почему "гадкие пиндосы и гейропейцы" до сих пор терпеливо сносят все это паскудство которое на них льют дяди и тети из россии все майно которых находиться у этих же "пиндосов и гейропейцев"?
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Путин такой "боевой" потому что его друзья надеются на свою пачку паспортов в кармане разных стран под разными фамилиями и надеются что тупые наивные бюрократы в ЕС и США не догадаются что девушка с пропитой рожей которая всем известна как Валюха Матвиенка если она покажет паспорт немецкий где она фрау Кох то её пропустят на курорты Европы и банки где заначки лежат.
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Гебнявая моль и его партийные подельники задержались еще в 80-х. Они до такой степени отупели от лени, безнаказанности, вседозволенности, что не понимают всей глубины глубин 21 века, которая их сейчас засасывает.
Та же валя-стакан может и надеется, что она спетляет куда нибудь в Свазиленд, но не факт, что она туда утащит все свои брюлики, дворцы, авто, шубы и баксы. Ее билет в этот Свазиленд будет ей стоить всего ее бАгатсва, которое она, добровольно передаст налоговым службам США, чтобы только свою шкуру уберечь))))))) Ну тупые они... Кста, это касается и наших "патриотов". Но они, пока, тоже не хотят себя представлять в наручниках, пока они себя видят с маузером на боку. Но это уже их проблема
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США і НАТО не нариваються, а вони хочуть від росії відповіді і не простої, а такої, щоб та збанкрутувала остаточно і назавжди.
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Еще один грозный сруцкий рыцарь франц клинцевич 😀😀😀
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Ты, Зин, на грубость нарываешься, Все, Зин, обидеть норовишь! Тут за день так накувыркаешься... Придешь домой - там ты сидишь!(с)
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Кто-то из наших сообщение о зашкваре в Сирии 3-х х@йло-псов из 137-го рязанского полка, который ранее засветился и на Дамбасе, прокомментировал сочувственными словами:
"Таскать вам, суки, не перетаскать двухсотых!"
Присоединяюсь от души к пожеланию

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А что остаётся НАТО, ждать, когда эти кровавые придурки начнут бомбить прибалтов и поляков?! А то что США не оставят своих союзников в беде, это факт.
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шавки вонючие... не сиделось тварям на заднице ровно... ну и кто вам нагадил ? сами под себя кучу дерьма наложили .. вонючий кацапский шайтанат
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Нарываться -апрашиваться на неприятности , фуфло толкать - говорить неправду, редиска - нехороший человек)))
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Зная Ху#ла, наверное, полезет к Сябрам - защищать рузьгое население...
Ведь воевать они с НАТО не будут, а вот насрать соседу скрепным говном - это да, здесь они мастера...
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С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русским - не так… Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей.
татаро - угро -финский лапотный царёк москалей - кацапов в 18 веке татарин - Пётр I.
Напрасны его мечты, с этой лапотной нечисти, с этих грязных примитивных рабов москалей -кацапов, и из захваченных ними и переобутых в обоссаные кацапские лапти других сотен разных народов и превращённых тоже в холуёв рабов - недокацапов преданно подвывающих им. А теперь ставших ещё зомбированными путлинскими фашистами совершенно невозможно сделать нормальных современных цивилизованных людей.
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Ни кем не уважаемые во всем мире козломордые оккупвнты . ИДИТЕ НА ХУЙ!
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кого цей мордор лякає ?...кацапські телепні... ось краще подивиться фото Арнольда Шварценеггера в австрійській армии...хлопцю було 18 років...


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Какой в жопу жесткий ответ ДЕБИЛЫ ?!Где средства где современная техника где высокоточное оружие ?Кроме коверного бомбометания ни хрена нет ничего !
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а Воронеж расхерачить ?
Чем не асимметричный ответ .
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путиноидов, несмотря на Рождество, второй день колбасит от видеообращения 5-летней украинской девчушки ко всем врагам Украины.
кацеголовые извылись в неистовстве.
А обращение супер:
"Утікайте, вороги, з української землі!"
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"США и НАТО сознательно нарываются на жесткий ответ с нашей стороны", - член

.
1979 год... ...советско-монгольская граница... ...ст. Наушки... ...стоит в эшалоне какая-то танковая дивизия из Одессы... ...мы охраняем... ... тёмная НОЧЬ!
...на одном танке начинает вращаться башня в сторону вокзала -- залажу на броню и спрашую вниз: чё крутитесь, братва? -- Да хоть раз стрельнем, пока до дома...*)
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хуйло с собой по так называемой на роисии возит цырк лилипутов? Как раньше на ярмарках?
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В 2012 году Клинцевич заявил о намерении выкупить дом Гитлера более чем за 2 миллиона евро для того, чтобы затем снести его.[8]24 декабря 2014 года выступил с инициативой пересмотра решения съезда народных депутатов СССР от 1989 года, осуждающего решение о вводе советских войск в Афганистан[9].28 декабря 2014 года заявил, что намерен предложить поставки оружия в самопровозглашенные Донецкую и Луганскуюнародные республики, в случае если США начнут оружейные поставки в Киев[10].В 2016 году не уплатил за пребывание 21 дня в реабилитационном центре «Русь» около 4500$. Деньги были взысканы через суд[11].
---------------------------------------------------------------------Редкостная мразь.На рашистских кАналах обсерает Украину.
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ну а жесткий ответ это наверно нападут на казахов или бульбашей,что бы Европа трепетала...хотя на казахов вряд ли.там китайцы.а китайцы для кацапа это ходячая пиздю...на.Мля им скоро и напасть не на кого будет.
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ну только китайцы. В казакстане и природа не позволит русне на него напасть. Там в центре степи и пустыни.
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Олені вже жорстко відповіли на ракетні навчання України - 76 метіловців.
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Nato s svojej teritoriji sto xoce to i delajet.A ziostko otvetit mogut i Nato i tak otvetit sto iz takoj rosiji malo sto ostanitsia
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первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич пытается донести свою жесткую точку зрения нарасиянскому электорату

https://www.youtube.com/watch?v=PqUluLCF30k
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Это россия нарывается на жесткий ответ если будет продолжать всем угрожать.
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кацапездолыыыыыыы.окружааааааают.врагу не здается наш гордый варяг...открывай кингстоны,ватные.
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Для чего орки срывали шевроны и погоны нападая на Крым?

Боятся того что их накажут за преступление.
Почему орки на Долбасе рядятся в одежду своих подсвинков(лугандонов) ?
Боятся что агрессия раскроется и им за это достанется.
Почему плешивое Хуйло врал о Майдане ?
Боялся что кацапня поддержит наш Майдан и свергнет свору Хуйла по нашему примеру.
Почему кацапские сми наврали тома брехни про Украину, если их дело правое, зачем врать ?
Боятся что кацапня получит вирус свободы, узнает правду о придуманных "карателях" и "фашистах" и получат бунт.
Почему врали и Хуйло и сми так бессовестно и подло ?
Боялись что если в глазах кацапов не дегуманизируют Украину, кацапня может её поддержать.
Параша - страна трусов на генном уровне и никогда они не полезут воевать даже с равным противником, а тем более с превосходящим её в несколько раз. А понтовитых заяв от этих свиней уже слышали не меньше чем брехни об Украине.

Жёсткий ответ будет таким : наберут в рот говна и плюнут в направлении НАТО.
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После "помидорного" ответа Эрдогану - ну куда уж жестче?!! Неужели на святое замахнуться - Ай-фоны запретят?!
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США и НАТО сознательно нарываются на жесткий ответ с нашей стороны, и он обязательно последует. Франц Клинцевич ты уже яму себе выкопал?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"США и НАТО сознательно нарываются на жесткий ответ с нашей стороны", - член Совфеда РФ о размещении военной техники в Европе
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