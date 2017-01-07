 "США и НАТО сознательно нарываются на жесткий ответ с нашей стороны", - член Совфеда РФ о размещении военной техники в Европе

Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Самые мягкие эпитеты, которые приходят в голову в качестве характеристики этого шага, - вызывающий, наглый, демонстративный. США и НАТО сознательно нарываются на жесткий ответ с нашей стороны, и он обязательно последует. Причем по всему периметру наших границ с Польшей и странами Балтии, где будет размещена прибывшая из-за океана военная техника", - заявил он.
"У меня нет сомнений, что Россия сможет обеспечить свою безопасность. В то же время очевидно, что Европа превращена в пороховую бочку", - сказал сенатор.
Так он прокомментировал информацию о том, что в немецком порту Бремерхафен в пятницу началась разгрузка сотен танков, самоходных гаубиц и других военных машин, которые прибыли в Германию морем из США. Как сообщает BBC, это самая крупная отправка американской бронетанковой бригады в Европу со времен окончания холодной войны, и в ближайшие дни военная техника будет транспортирована по железной дороге из Германии к местам дислокации в Польше и странах Балтии.
"Думаю, всем понятно, чем вызвано сдвижение сроков такой масштабной военной передислокации с конца января на его начало. Уходящая администрация США делает все возможное, чтобы максимально осложнить российско-американские отношения, загнав вновь избранного президента буквально в угол, - полагает Клинцевич. - Судя по всему, она не до конца уверена в том, что Дональд Трамп, став 20 января хозяином Белого дома, не отложит реализацию этого плана до выяснения всех обстоятельств. Но теперь ему даже при желании будет практически невозможно отыграть обратно".
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...а две пожарки?
...ну ты ваще...
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А НАТО на своей территории делает, что хочет!
Или Польша и Балтика это Россия?
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и тут бздынь - член очнулся
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Ты, США, на грубость нарываешься.
Всё, США, обидеть норовишь!
Тут за день ух как наваруешься...
Куда ни глянь - там ты стоишь!
😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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Засраха -немытая свино страна.
Могучая вонь, вяликая срака -
Твоё достоянье на все времена!
Спивайся, Атечество наше хуйловское,
Бурятских народов союз вековой,
Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись кучи навоза поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Покинута Богом уродов земля!
Спивайся, Атечество наше хуйловское,
Бурятских народов союз вековой,
Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для убийств и для пыток
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт стекломой очистительный.
Так было, так есть и так будет всегда! Спивайся, Атечество наше хуйловское,
Бурятских народов союз вековой,
Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
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Некоторое время назад Европа тоже не хотела нарываться - отвечать на действия Гитлера. Что из этого вышло - все знают.
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И чем они собрались отвечать США и НАТе? Будут таскать своего весельного курящего Кузю по всем морям и океанам, попутно роняя самолеты, и пугая им всех и вся? Или будут надувать свои резиновые "искандеры", за 20 000 у.е. в разных городах мира, типа, оп-па, нежданчик, а "вежливые люди уже тут" ?
И эти люди, у которых все бабло в Европе и США, их вся недвига, ЦБ, активы, заводы-пароходы там, их дети там, они имеют паспорта стран Европы и США - и они еще что-то собираются отвечать))))))))))))))
Цирк и шоу исключительно для внутреннего потребления.
Вот только странно, почему "гадкие пиндосы и гейропейцы" до сих пор терпеливо сносят все это паскудство которое на них льют дяди и тети из россии все майно которых находиться у этих же "пиндосов и гейропейцев"?
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Та же валя-стакан может и надеется, что она спетляет куда нибудь в Свазиленд, но не факт, что она туда утащит все свои брюлики, дворцы, авто, шубы и баксы. Ее билет в этот Свазиленд будет ей стоить всего ее бАгатсва, которое она, добровольно передаст налоговым службам США, чтобы только свою шкуру уберечь))))))) Ну тупые они... Кста, это касается и наших "патриотов". Но они, пока, тоже не хотят себя представлять в наручниках, пока они себя видят с маузером на боку. Но это уже их проблема
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"Таскать вам, суки, не перетаскать двухсотых!"
Присоединяюсь от души к пожеланию
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Ведь воевать они с НАТО не будут, а вот насрать соседу скрепным говном - это да, здесь они мастера...
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татаро - угро -финский лапотный царёк москалей - кацапов в 18 веке татарин - Пётр I.
Напрасны его мечты, с этой лапотной нечисти, с этих грязных примитивных рабов москалей -кацапов, и из захваченных ними и переобутых в обоссаные кацапские лапти других сотен разных народов и превращённых тоже в холуёв рабов - недокацапов преданно подвывающих им. А теперь ставших ещё зомбированными путлинскими фашистами совершенно невозможно сделать нормальных современных цивилизованных людей.
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ХУЙ!
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Чем не асимметричный ответ .
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кацеголовые извылись в неистовстве.
А обращение супер:
"Утікайте, вороги, з української землі!"
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.
1979 год... ...советско-монгольская граница... ...ст. Наушки... ...стоит в эшалоне какая-то танковая дивизия из Одессы... ...мы охраняем... ... тёмная НОЧЬ!
...на одном танке начинает вращаться башня в сторону вокзала -- залажу на броню и спрашую вниз: чё крутитесь, братва? -- Да хоть раз стрельнем, пока до дома...*)
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4 год. ·
Цирк, дерьмовый
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---------------------------------------------------------------------Редкостная мразь.На рашистских кАналах обсерает Украину.
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https://www.youtube.com/watch?v=PqUluLCF30k
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Боятся того что их накажут за преступление.
Почему орки на Долбасе рядятся в одежду своих подсвинков(лугандонов) ?
Боятся что агрессия раскроется и им за это достанется.
Почему плешивое Хуйло врал о Майдане ?
Боялся что кацапня поддержит наш Майдан и свергнет свору Хуйла по нашему примеру.
Почему кацапские сми наврали тома брехни про Украину, если их дело правое, зачем врать ?
Боятся что кацапня получит вирус свободы, узнает правду о придуманных "карателях" и "фашистах" и получат бунт.
Почему врали и Хуйло и сми так бессовестно и подло ?
Боялись что если в глазах кацапов не дегуманизируют Украину, кацапня может её поддержать.
Параша - страна трусов на генном уровне и никогда они не полезут воевать даже с равным противником, а тем более с превосходящим её в несколько раз. А понтовитых заяв от этих свиней уже слышали не меньше чем брехни об Украине.
Жёсткий ответ будет таким : наберут в рот говна и плюнут в направлении НАТО.
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