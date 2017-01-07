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 Западные журналисты начинают открыто рассказывать о том, как действует российская пропагандистская машина, - замминистра информполитики Биденко

Для Украины позитивным является то, что западные журналисты не боятся показывать действие машины российской пропаганды

Об этом заявил заместитель министра информационной политики - руководитель аппарата Артем Биденко, комментируя ситуацию относительно заявления британского журналиста The Times Максима Такера, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Относительно Максима Такера - то, в целом, это положительно, что западные журналисты начинают открыто рассказывать о том, как действует огромная российская пропагандистская машина, - не всегда честными методами, пытается подкупать не только деньгами, но и обещаниями, славой... То, что западные журналисты начинают этому противостоять, для нас очень хорошо", - сказал Биденко.

Он уточнил, что "мы можем сколько угодно сочинять красивые истории, но если их не будет в действительности, это будет явно. Так это происходит с Россией, относительно их пропаганды". Заместитель министра отметил, что теперь в сегодняшней ситуации главное - показать историю успеха, и в борьбе с коррупцией, и в проведении реформ.

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"Для Украины сегодня ключевое, - это показать историю успеха, показать историю борьбы с коррупцией, историю проведения и реализации реформ, потому что любая коммуникация, если она не отображает реальный мир, - она не приведет к результату", - сказал Биденко.
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так наші вельмишановні можновладці буквально кожен день показують нам "...историю борьбы с коррупцией, историю проведения и реализации реформ..." Источник: http://censor.net.ua/n422442
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ТОК НЕПОЙМУ ЧЕ ТАК МИНСТЕЦИ ПОРОХОБОТЫ ВОЗБУДИЛИСЬ ЗА ТО ЧТО КАЦАПЫ ИМЕЮТ КОМПРОМАТ НА ВАЛЬЦМАНА -НАШИХ ЖУРНОШЛЮХ ВАЛЬЦМАН СКУПИЛ ОПТОМ ХОТЬ КАЦАПЫ ТЕРЬ РОСКАЖУТ СОКА НАГРПБИЛ ВАЛЬЦМАН И ГДЕ ЕГО МИЛИАРДЫ ЧТО НИККИХ СЛЕПЫХ ТРАСТОВ НЕТ ГДЕ ЕТИ ПОДОНКИ С СТОП ЦЕНЗУРА ВСЯ ЕТА ЖУРНАЛИСТКАЯ МРАЗИНА РОСЕЛАСЬ У КОРЫТА РОШЕН И СМАЧНО ЧАВКАЕТ КТО ДОМА КТО З ГРАНИЦЕЙ НА КУРОРТАХ
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Наверное, у кацев деньги начали кончаться, вот гейрожурналюги от обиды и разговорились. Раньше ж молчали.
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мальчики в трусиках и негры из НАТО это одно.... но про шоколадиусов и выдумать ничего не надо кацапоканалам... главное, чтобы бы там сами кацапы причем не были...
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KTO eto Takker ? Интересно, что я в англйских и немецких СМИ - такой инфы не встретил . Вiдимо снова - фейк

Лапша на уши
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вот инфа на соседней ветке.
Как раша-пропагандоны пытались завербовать этого самого Такера. Там есть аудио.
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нефтедоллары пацапы умеют использовать..на свой лад..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗападные журналисты начинают открыто рассказывать о том, как действует российская пропагандистская машина, - замминистра информполитики Биденко
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