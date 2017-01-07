 Западные журналисты начинают открыто рассказывать о том, как действует российская пропагандистская машина, - замминистра информполитики Биденко

Об этом заявил заместитель министра информационной политики - руководитель аппарата Артем Биденко, комментируя ситуацию относительно заявления британского журналиста The Times Максима Такера, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Относительно Максима Такера - то, в целом, это положительно, что западные журналисты начинают открыто рассказывать о том, как действует огромная российская пропагандистская машина, - не всегда честными методами, пытается подкупать не только деньгами, но и обещаниями, славой... То, что западные журналисты начинают этому противостоять, для нас очень хорошо", - сказал Биденко.
Он уточнил, что "мы можем сколько угодно сочинять красивые истории, но если их не будет в действительности, это будет явно. Так это происходит с Россией, относительно их пропаганды". Заместитель министра отметил, что теперь в сегодняшней ситуации главное - показать историю успеха, и в борьбе с коррупцией, и в проведении реформ.
"Для Украины сегодня ключевое, - это показать историю успеха, показать историю борьбы с коррупцией, историю проведения и реализации реформ, потому что любая коммуникация, если она не отображает реальный мир, - она не приведет к результату", - сказал Биденко.
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ВКЛЮЧИТЬ ГИМН УКРАИНЫ В
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Лапша на уши
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Как раша-пропагандоны пытались завербовать этого самого Такера. Там есть аудио.
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