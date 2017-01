 Фонд Сороса "Видродження" не разделяет позиции Пинчука, но продолжит участие в совместных проектах

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страх и слабость плохие советники, - Елисеев ответил Пинчуку на предложение пожертвовать Крымом и Донбассом

Об этом говорится в заявлении фонда, сообщает Цензор.НЕТ "Видродження" с уважением относится ко всем публичным попыткам найти пути решения военного конфликта, вызванного агрессией РФ. Фонд поддерживает общественные организации, независимых экспертов, волонтеров, вынужденных переселенцев, усилия которых направлены на восстановление мира", - говорится в заявлении."Мы не разделяем позиции, изложенной Виктором Пинчуком в его статье Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia , обнародованной в газете Wall Street Journal от 29 декабря 2016 года. Виктор Пинчук является основателем благотворительного фонда его имени, партнером которого в нескольких проектах является фонд "Видродження", в частности, поддерживая участие ведущих украинских экспертов в ежегодных конференциях "Ялтинской европейской стратегии" и участие новых политиков из межфракционного объединения еврооптимистов в "Украинских завтраках" во время ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе", - отметили в фонде "Видродження".В фонде подчеркнули, что продолжают выполнять свои партнерские обязательства в проектах, осуществляемых совместно с Фондом Виктора Пинчука. "В частности, в январе мы поддерживаем посещение группой украинских политиков, чиновников, независимых экспертов и интеллектуалов "Украинского завтрака" в рамках Экономического форума в Давосе. Мы надеемся, что поддерживаемые нами участники смогут воспользоваться предложенной им международной площадкой, чтобы донести свои позиции к мировым и европейским лидерам, которые соберутся в Давосе", - подчеркивается в заявлении.Фонд "Видродження" также оставляет за собой право определяться относительно дальнейших планов сотрудничества с Фондом Виктора Пинчука, как и с другими партнерами фонда, при условии соблюдения общих и программных приоритетов.Говоря о некоторых тезисах в статье В.Пинчука, в "Видродженни" назвали свое видение сложившейся ситуации в Украине, в том числе на Донбассе."Мы не разделяем мнения о том, что ради достижения мира Украина должна отказаться от своего стратегического курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию или снять с повестки дня стратегические цели, которые поддерживаются большинством общества и зафиксированы в украинском законодательстве", - говорится в заявлении.В фонде также считают, что отказ от вектора интеграции в ЕС и НАТО не решит ни одной проблемы в отношениях с Москвой."Мы не считаем, что вынесение "за скобки" вопросов Крыма и реинтеграции оккупированного Донбасса на условиях России (а это произойдет в результате предлагаемых "псевдовыборов") сделает Украину жизнеспособным государством. Наоборот, приняв такие условия, Украина неизбежно пойдет путем Боснии и Герцеговины и станет лишь номинально целостной страной, дальнейшая фрагментация которой будет лишь вопросом времени. Отказ же от борьбы за Крым будет означать измену не только крымских украинцев, но и целого народа - крымских татар, которые страдают от бесправия в условиях оккупации", - комментируют в фонде ситуацию с Крымом.Как сообщалось ранее, олигарх Виктор Пинчук опубликовал статью в Wall Street Journal , в которой заявил, что Украина должна пожертвовать аннексированным Крымом ради мира с Россией, а также согласиться на замораживание конфликта на Донбассе.