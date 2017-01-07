 Фонд Сороса "Видродження" не разделяет позиции Пинчука, но продолжит участие в совместных проектах

Об этом говорится в заявлении фонда, сообщает Цензор.НЕТ.
"Видродження" с уважением относится ко всем публичным попыткам найти пути решения военного конфликта, вызванного агрессией РФ. Фонд поддерживает общественные организации, независимых экспертов, волонтеров, вынужденных переселенцев, усилия которых направлены на восстановление мира", - говорится в заявлении.
"Мы не разделяем позиции, изложенной Виктором Пинчуком в его статье Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia, обнародованной в газете Wall Street Journal от 29 декабря 2016 года. Виктор Пинчук является основателем благотворительного фонда его имени, партнером которого в нескольких проектах является фонд "Видродження", в частности, поддерживая участие ведущих украинских экспертов в ежегодных конференциях "Ялтинской европейской стратегии" и участие новых политиков из межфракционного объединения еврооптимистов в "Украинских завтраках" во время ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе", - отметили в фонде "Видродження".
В фонде подчеркнули, что продолжают выполнять свои партнерские обязательства в проектах, осуществляемых совместно с Фондом Виктора Пинчука. "В частности, в январе мы поддерживаем посещение группой украинских политиков, чиновников, независимых экспертов и интеллектуалов "Украинского завтрака" в рамках Экономического форума в Давосе. Мы надеемся, что поддерживаемые нами участники смогут воспользоваться предложенной им международной площадкой, чтобы донести свои позиции к мировым и европейским лидерам, которые соберутся в Давосе", - подчеркивается в заявлении.
Фонд "Видродження" также оставляет за собой право определяться относительно дальнейших планов сотрудничества с Фондом Виктора Пинчука, как и с другими партнерами фонда, при условии соблюдения общих и программных приоритетов.
Говоря о некоторых тезисах в статье В.Пинчука, в "Видродженни" назвали свое видение сложившейся ситуации в Украине, в том числе на Донбассе.
"Мы не разделяем мнения о том, что ради достижения мира Украина должна отказаться от своего стратегического курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию или снять с повестки дня стратегические цели, которые поддерживаются большинством общества и зафиксированы в украинском законодательстве", - говорится в заявлении.
В фонде также считают, что отказ от вектора интеграции в ЕС и НАТО не решит ни одной проблемы в отношениях с Москвой.
"Мы не считаем, что вынесение "за скобки" вопросов Крыма и реинтеграции оккупированного Донбасса на условиях России (а это произойдет в результате предлагаемых "псевдовыборов") сделает Украину жизнеспособным государством. Наоборот, приняв такие условия, Украина неизбежно пойдет путем Боснии и Герцеговины и станет лишь номинально целостной страной, дальнейшая фрагментация которой будет лишь вопросом времени. Отказ же от борьбы за Крым будет означать измену не только крымских украинцев, но и целого народа - крымских татар, которые страдают от бесправия в условиях оккупации", - комментируют в фонде ситуацию с Крымом.
Как сообщалось ранее, олигарх Виктор Пинчук опубликовал статью в Wall Street Journal, в которой заявил, что Украина должна пожертвовать аннексированным Крымом ради мира с Россией, а также согласиться на замораживание конфликта на Донбассе.
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Это попытка повлиять на внешнеполитический курс Украины со стороны крупного бизнесмена, у которого есть собственные интересы от торговли с Россией, - Арьев о статье Пинчука(53)
мечта Пинчука
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Порошенко закрыл рот не только Путину, но и всем критикам, показав, что для него на первом месте Украина - блогер
Порошенко закрыл рот не только Путину, но и всем критикам, показав, что для него на первом месте Украина - блогер
Президент Украины Петр Порошенко на этой неделе вновь доказал свою преданность Украине и украинскому народу. И это все на фоне постоянных криков внутренних политических врагов Украины: Савченко, Тимошенко, Ляшко и прочих популистов, которые работают на уничтожение Украины и прозападной украинской власти, считает блогер Мирослав Олешко, передает replyua.net.
Западные СМИ сообщили, что во время переговоров в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель всячески пыталась вернуть Путина в конструктивное русло и заставить говорить конкретно по пунктам, главным итогом чего должно было прозвучать обещание Путина - прекратить окончательно огонь!
Во время одной из дискуссий, когда Путин продолжал мило улыбаться и вести игру, Порошенко, повысив тон глаза в глаза Путину, заявил, что цель встречи - прекращение Россией огня на востоке Украины. В этот момент, по информации издания, Путин попытался перебить Порошенко заезженной репликой о Минских договоренностях и русских жителях Донбасса. СМИ отмечает, что глава Украины в ответ повысил голос и сказал, что Россия должна прекратить огонь: «Нет, ты просто перестань стрелять!».
«Спасибо нашему Президенту за то, что не предал Украину и украинский народ. За то, что пытается всеми силами остановить обезумевшего убийцу Путина и не обращает свое внимание на гнид внутри страны, которые оскорбляют его, обвиняют в предательстве и сдаче интересов страны. Порошенко ведет прекрасную внешнюю политику. Порошенко растет вместе с Украиной и, я уверен, что для Петра Порошенко это очень тяжело, как и для всей Украины, -сломать хребет постсоветского строя! Это очень тяжело руководить страной в военное время и победить», - прокомментировал информацию Олешко.
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