 На сегодняшний день в Украине развернуто 3779 пунктов обогрева, - Зубко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-окмунального хозяйства Геннадий Зубко.
"С целью недопущения переохлаждения людей развернуто 3 тыс. 779 пунктов обогрева, в том числе от ГосЧС - 100. Оказана помощь - 22 тыс. 882 лицам (за сутки - 1 тыс. 588 лицам)", - отметил он.
Как известно, 6 января в Украину пришло резкое похолодание, синоптики предупреждают о сильных снегопадах в Украине 7-8 января.
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Оперативные штабы и пункты обогрева должны работать круглосуточно, - Зубко(17)
Отныне для перепланировки жилья не нужно получать разрешения, - Зубко(115)
Энергомодернизация жилья позволит семье на 1 тысяче грн сэкономить 600 грн, - Зубко(96)
Центральный офис реформ начал работу, - Зубко(22)
Как Геннадий Зубко увеличил в 10 раз сумму, необходимую для восстановления Донбасса. ИНФОГРАФИКА(0)
В бюджете на 2017 год заложено 9 млрд грн на развитие общин, - Зубко(24)
Выборы в объединенных территориальных общинах проходят спокойно, - Зубко(16)
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Мобільні пункти обігріву
Всього мобільних пунктів обігріву: 0http://zhytomyr.dsns.gov.ua/ua/Perelik-punktiv-obigrivu-rozgornutih-na-teritoriyi-ZHitomirskoyi-oblasti.html
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