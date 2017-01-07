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Все про:переохлаждение (10) Зубко (188) Минрегионразвития (51)

 На сегодняшний день в Украине развернуто 3779 пунктов обогрева, - Зубко

В связи с серьезным ухудшением погодных условий в Украине сегодня, 7 января, работают 3779 пунктов обогрева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-окмунального хозяйства Геннадий Зубко.

"С целью недопущения переохлаждения людей развернуто 3 тыс. 779 пунктов обогрева, в том числе от ГосЧС - 100. Оказана помощь - 22 тыс. 882 лицам (за сутки - 1 тыс. 588 лицам)", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Львовской области от переохлаждения погибли 4 человека, - замглавы Минздрава

Как известно, 6 января в Украину пришло резкое похолодание, синоптики предупреждают о сильных снегопадах в Украине 7-8 января.

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Ну давайте,допомагайте,не змерзнемо,не всремось!
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Протримаємося в холоді,а потім потеплішає
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Холод пришел и на улицах людей не видать.
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брехня!!!!! сегодня проверяли в Житомире - нихера не нашли!!!!!
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тот-же зубко отчитался о 77-ти пунктах обогрева в Житомирской области. если не нашли в обл центре, то в селе Нижний Задрыщенск их не меньше пятидесяти!!!
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В администрацию президента идите грется. Или в кабмин!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа сегодняшний день в Украине развернуто 3779 пунктов обогрева, - Зубко
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