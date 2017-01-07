EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия
  3432  77
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (5903) вооружение (3193) Крым (17890) Россия (64544)

 Российский ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" заступил на боевое дежурство в оккупированном РФ Крыму

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" заступил на боевое дежурство в оккупированном РФ Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа РФ.

"В декабре 2016 года на боевое дежурство в Крыму заступил полковой комплект зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф", а с 1 января 2017 года на боевое дежурство заступил зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", - говорится в сообщении.

Также сообщается, с начала 2016 года в рамках гособоронзаказа авиационные и вертолетные полки и бригады Южного военного округа получили более 40 единиц авиационной техники, в том числе самолеты Су-25СМ, Су-30СМ, вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор", Ка-52 "Аллигатор", Ми-28Н "Ночной охотник" и Ми-26.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поведение Путина - это поведение бандита и убийцы. Трамп не сможет единолично признать Крым российским, - американские сенаторы

Отметим, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А38М и управляемыми ракетами 57Э6Е с границами зоны поражения до 18-20 километров по дальности и до 15 километров по высоте.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это вам вместо денег, крысчане! Вы там держитесь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
#с400, #триумф, #почемунетденег, #благодаряпутину


 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А что, после оккупации стали хуже украинцев жить? Вроде как только у крымчан и вырос уровень жизни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отныне, фсех хероев крыматория, будут награждать новой медалью


 показать весь комментарий
Ответить
 
Как педофил боится ВСУ, уже всё самое вяликое оружие стянул
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно а какое орудие ватаны катают по Керченскому мосту?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эх, по Керченском мосту
Москали тащили "Мсту".
Славно е*улася "Мста"!
Не достроили моста...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а название вообше скрепные - панцырь, терминатор
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это им от камней с Неба не защита,а головная боль,этот панцирь-с...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты серьезно думаешь, что оружие против ВСУ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну где делись умные боты , почему сейчас обязательно написать всякий бред птушника и ждать что это схавают , Панцирь - С Комплекс был создан в 1994 году и впервые продемонстрирован на МАКС-1995. Какой СССР ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шо там такого замечательного в этом панцире ? у Шилки и плотность огня будет выше, чем у этого сарай с башней, да и ракеты, вроде не управляемые, так, палить в белый свет , как в копеечку, с надеждой на хрюзькое "авось" попадёт. а то , что он рамером с фуру ему только довавляет шанса получить в бок из гранатомёта
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шилка не влупит настолько , вон подводные космонавты в Сирии просто выше летали .
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Панцирь" это та же самая "тунгуска" только поставленная на колеса вместо гусениц. Кроме того он ни от чего не может толком защитить. Поскольку сам уязвим
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Панцырь -С" - создан тульским ГУП «Конструкторское бюро приборостроения» в 1994 году.
С-400 - принята на вооружение в 2007 году, разработчик - НПО «Алмаз»

СССР, говорите...
 показать весь комментарий
Ответить
 
БЕССЛАВНЫЕ ВОРИШКИ, ИЛИ КОЕ-ЧТО О «ВЕЛИЧИИ» ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА ОККУПАНТОВРоссийская пропагандистская машина и равнодушие бывшей украинской власти к Вооруженным Силам Украины сделали офицеров российского ЧФ РФ, а в их лице и саму Россию, прежде всего для жителей Крыма, «образцом честности, гордости и благополучия». Не секрет, что именно этот миф и стал одной из причин измены верности и военной присяге народу Украины, бегства уже бывших украинских военнослужащих-изменников, а по большому счету - малодушных крыс, из рядов Военно-морских Сил Украины на «теплые» должности в ЧФ РФ.http://begemot.media/news/besslavnye-vorishki-ili-koe-chto-o-velichii-chernomorskogo-flota-okkupantov/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ау, китайцы! Восток в вашем распоряжении!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Китаец презрительно смотрит на плешивого педофила.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть ли жизнь на Марсе или нет науке неизвестно, но пять звездочек лучше чем три это железно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну а шо?? вата же хавает, выходы ху-ла к народу=))





 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацы, тут у вас конкретная зрада.. Учитывая полное не желание руководства Украины вести освобождение своих территорий и желание КНР вернуть исконные.. Но вас тоже обвинят в непатриотизме..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно а почему командование ВСУ не очищает "Кольчугу-М" от ржавчины и плесени?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
разговаривал с крымчанами - почти все мечтают вернуться...ну там ведь у вас сейчас все европейское плюс свобода...был бы помоложе - тоже сбег: купил бы себе землицу с крестьянами на полтавщине и зажил....эх, не ценим мы свободу когда можем...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Крепостной подхуйловник пишет " купил бы себе землицу с крестьянами".
Мозги себе купи для начала, анэнцефал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Россиянам на заметку: В Китае более 70 млн. геев... Хватит всем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А зачем Полтавщине нужен нищий руснявый ватник, стыдящийся своей ссаной власовской тряпки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
крым превращается... превращается крым... в военную базу без местного населения. Хуйло потихоньку убирает из окупированного крыма местных чиновников, даже тех которые поддержали рузький мир. Потому что знает что предателям доверять нельзя. Даже Проститутку Поклонскую погнал в шею и заменил на московского прокурора.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Модерн в стиле милитари!)) пРаша тудей ;!))

..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
этот ваш панцирь, от укр дрг не спасает ...хыыы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как показывает практика даже такое оружие мало еффективно как для защиты разейских послов так и прочей кремлевской нечисти...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Боится РФ или не боится? Дело десятое. Кому интересно об комплексе: http://vpk.name/library/f/pancir.html


А у нас самих, что руки кривы создать подобное. Завидовать и злорадствовать не нужно. Нам? Все самим нужно делать. Тогда и бояться не будут, будут думать и очень хорошо, чем прежде..., а потом и бояться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
то, что эта дурында , собрана в единственном, выстовочном, екземпляре, ничего не говорит ... тем болеее, с рашай , ни кто авиацией войны вести не будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это ошибочный путь. Такое нет смысла создавать
 показать весь комментарий
Ответить
 
против таких штук уже лет как 30 существут антирадарные самонаводящиеся ракеты. Даже у нас есть такие технологии, только почему то их до сих пор не пустили в широкое производство, судя по тому что на дамбасе разейские РЕБ особо безнаказанно свирепствуют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Коммет к картинке из жизни телявизороголовых.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне не нравиться как преподнесена єта новость , воняет "вяличием руського мира"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вы себе просто представьте что в ответ на это крысюки получили еще одну боеголовку наведенную на полуостров невезения .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не знаю , наведет ли Трамп боеголовку на путлера, но сам тон этой новости и вот это " заступил боевое дежурство" , а также параметры боеспособности ,которые нас должны испугать , все это из уст Цензора мне очень не понравилось.Как на сайт козламордых попала.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А там ничего такого страшного и нет в тех параметрах , а сама установка без защиты .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нагнать оружие, вбухать кучу средств в мост, платить миллиону пенсионеров...Это сделал дебил
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шел 68-й год как НАТО собралось напасть на березки и украсть петуха с говна .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не гнать оружие, не строить мост, не платить пенсионерам - такое гениальное решение может принять только гений.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хуйло прежде всего больше запугивает свое население потому что холодильник на Разеи уже начал побеждать телевизор. Дума, что Хуйлу перед следующими выборами опять придется взрывать разейские дома чтобы выиграть выборы.http://go.mail.ru/redir?q=%D1%84%D1%81%D0%B1%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz8_LSczMS8vMydUrTc6v0itN1M_JT0zRTytOii-rKqosS0wtiS_KLy7OzCqNL87NLykC8kGasvL0DY10DXUNdI1MDEzMGS62XGy8sFHhwqYL2y82XOwG0hsubL3YpHCx4cK-i41AuR0X-xgMTSyMLSxMjIwMGSKm_F7HEXHefLHLZrXXG7XmAgDwKT9Y
 показать весь комментарий
Ответить
 
простите, это что - пост со срурисурса? нам поаплодировать, что он заступил на дежурство? или крикнуть - уря и крымнаш? да уж, цензор жжет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шановні украінці - ольгинці нікуди не зникли вони просто лягли під мінстець!! Тому не дивуйтесь якщо якесь копрофільне чмо називає вас кацапом- це і є кацап, просто спамте гниду!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо ей снабдить каждого руснявого посла .
 показать весь комментарий
Ответить
 
а нахрена это нужно было, что это уиня или вес комплекс против одной переноснои ракеты с радионаводом - тоисть сама наводится на определённыи източник
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я вот не пойму, чего украинцам сдался тот Крым?? Нужно скорее вступать в ЕС и НАТО и тогда можно будет забыть о российской угрозе! А пока идет какой то конфликт вас в НАТО не примут,поймите же!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Общеизвестно, что зарплаты в Крыму при Украине - были если считатъ в рублях 8 000, а сегодня - 30 000 рублей. Крымчане - за того голосуют , кто ЛУЧШЕ кормит. Все логично !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Россия vs Финляндия. Как живут финские города в РФ, после 1940 года

http://vlada.io/articles/russia-and-russians/
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийский ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" заступил на боевое дежурство в оккупированном РФ Крыму
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия РФ аэропорт боевик выборы ГСЧС Донбасс дороги ИГИЛ киберпреступление Киев Нацполиция непогода обстрел Одесская область погода поздравление пропаганда разведка ранение Рождество Россия СБУ Сирия снегопад США терроризм Трамп хакер
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти