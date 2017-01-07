 Российский ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" заступил на боевое дежурство в оккупированном РФ Крыму

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа РФ.
"В декабре 2016 года на боевое дежурство в Крыму заступил полковой комплект зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф", а с 1 января 2017 года на боевое дежурство заступил зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", - говорится в сообщении.
Также сообщается, с начала 2016 года в рамках гособоронзаказа авиационные и вертолетные полки и бригады Южного военного округа получили более 40 единиц авиационной техники, в том числе самолеты Су-25СМ, Су-30СМ, вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор", Ка-52 "Аллигатор", Ми-28Н "Ночной охотник" и Ми-26.
Отметим, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А38М и управляемыми ракетами 57Э6Е с границами зоны поражения до 18-20 километров по дальности и до 15 километров по высоте.
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С-400 - принята на вооружение в 2007 году, разработчик - НПО «Алмаз»
СССР, говорите...
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Мозги себе купи для начала, анэнцефал.
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А у нас самих, что руки кривы создать подобное. Завидовать и злорадствовать не нужно. Нам? Все самим нужно делать. Тогда и бояться не будут, будут думать и очень хорошо, чем прежде..., а потом и бояться.
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http://vlada.io/articles/russia-and-russians/
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