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 "Укравтодор" снял ограничения движения транспорта в Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях

В Днепропетровской Кировоградской и Черкасской областях сняли ограничение движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

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"Силами ГП "Днепропетровский облавтодор" при содействии Службы автомобильных дорог проведены мероприятия по расчистке участков автодорог государственного значения, на которые ранее были введены ограничения в виде запрещения движения, был достигнут положительный результат", - говорится в сообщении.

С 13-30 движение по участкам автомобильных дорог движение восстановлено и осуществляется в обычном режиме.

Движение транспорта восстановлено на дорогах Н-11 Днепропетровск-Николаев от 166 до 170 км (от Кривого Рога до границы с Николаевской областью); Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье от 77 до 104 км, от 161 до 247 км (от границы Кировоградской до границы с Запорожской областью).

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Также возобновлен проезд по дорогам Кировоградской области. "На Кировоградщине открыто движение транспорта по всем направлениям, в том числе и на автодороге Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Николаев, где была самая сложная ситуация", - отметили в "Укравтодоре".

Кроме этого отмечается, что было снято ограничение движения транспорта на дорогах Черкасской области. "Служба автомобильных дорог в Черкасской области сообщает, что временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта, которое было введено с 16 часов 6 января 2017 года, снято с 14 часов 7 января 2017 года", - говорится в сообщении.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Укравтодор" снял ограничения движения транспорта в Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях
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