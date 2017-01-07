 "Укравтодор" снял ограничения движения транспорта в Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".
"Силами ГП "Днепропетровский облавтодор" при содействии Службы автомобильных дорог проведены мероприятия по расчистке участков автодорог государственного значения, на которые ранее были введены ограничения в виде запрещения движения, был достигнут положительный результат", - говорится в сообщении.
С 13-30 движение по участкам автомобильных дорог движение восстановлено и осуществляется в обычном режиме.
Движение транспорта восстановлено на дорогах Н-11 Днепропетровск-Николаев от 166 до 170 км (от Кривого Рога до границы с Николаевской областью); Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье от 77 до 104 км, от 161 до 247 км (от границы Кировоградской до границы с Запорожской областью).
Также возобновлен проезд по дорогам Кировоградской области. "На Кировоградщине открыто движение транспорта по всем направлениям, в том числе и на автодороге Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Николаев, где была самая сложная ситуация", - отметили в "Укравтодоре".
Кроме этого отмечается, что было снято ограничение движения транспорта на дорогах Черкасской области. "Служба автомобильных дорог в Черкасской области сообщает, что временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта, которое было введено с 16 часов 6 января 2017 года, снято с 14 часов 7 января 2017 года", - говорится в сообщении.
759 3
В Ривненской области разоблачены руководители госкомпании, не заплатившие более 16 миллионов гривен налогов(6)
В заторе вблизи с. Кирнички Одесской области оказались 70 человек, - ГосЧС(26)
На Бориспольской трассе в направлении аэропорта произошло масштабное ДТП: разбиты пять автомобилей. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(43)
Коммунальщики просят столичных водителей не ездить по городу во время снегоуборочных работ, - КГГА(22)
Поярков: "Пуля Пашинского попала в каждого, кто выходил на Майдан"(0)
Снегопады, метели, лавины и оползни: синоптики предупреждают об ухудшении погоды 7-8 января. КАРТА(34)
Молдова закрыла 2 пропускных пункта на украинской границе(25)
Ответить
Ответить
Ответить