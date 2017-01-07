 На балансе автобазы Госуправления делами находятся 234 транспортных средства, в том числе и раритетные, - "Українські Новини"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Госуправления делами на запрос "Українських Новин".
В частности на балансе автобазы находятся автомобили Range Rover (2005 года выпуска), BMW (2004), Mitsubishi (2001), Mercedes-Benz (1995-2008), Volkswagen (2003-2013), Toyota (1999-2014), Renault (1997-2011), Skoda (2000-2010), Opel (1997-2002) и Ford (1997).
Также на балансе автобазы находятся транспортные средства "Богдан" (2003 года выпуска), ГАЗ (1987-2002) и ЗИЛ (1978-2004).
Весь указанный транспорт, находящийся на балансе государственной организации "Автобаза Государственного управления делами", используется для обеспечения транспортного обслуживания Президента и его Администрации, Госуправления делами (в том числе учреждений здравоохранения), других вспомогательных органов и служб, а также для обслуживания официальных мероприятий и иностранных делегаций.
Как сообщалось, Госуправления делами предоставило служебную квартиру судье Конституционного Суда Виктору Колисныку и служебное жилье еще 4 лицам в 2016 году.
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Эксперты утверждают, что у правительства Сербии есть целая армия интернет-троллей, создающая в Сети параллельную реальность. В ней в стране все хорошо, а критики властей - враги Сербии.
http://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%82-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9/a-37040234
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Пора бы их и применить - дорог- то нет .
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http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=46.095734&lon=35.022697&z=12&m=o
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о. Бирючий. Базы отдыха
Вебкамера на даче Порошенко. О. Бирючий
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Нынешние жиды куда раскованее !
Ну и то , они-то украли гораздо больше ...
Да и на кресте им не висеть ...
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Знаю такие конторки, где и поболее будет и "раритет" - присутствует. Подсчет нужно вести по наличию баков на этих средствах, заправкам, расходу, списанию и цифери в итоге. Вот и все. Там собака и зарыта.
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