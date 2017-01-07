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 На балансе автобазы Госуправления делами находятся 234 транспортных средства, в том числе и раритетные, - "Українські Новини"

234 транспортных средства находятся на балансе автобазы Государственного управления делами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Госуправления делами на запрос "Українських Новин".

В частности на балансе автобазы находятся автомобили Range Rover (2005 года выпуска), BMW (2004), Mitsubishi (2001), Mercedes-Benz (1995-2008), Volkswagen (2003-2013), Toyota (1999-2014), Renault (1997-2011), Skoda (2000-2010), Opel (1997-2002) и Ford (1997).

Также на балансе автобазы находятся транспортные средства "Богдан" (2003 года выпуска), ГАЗ (1987-2002) и ЗИЛ (1978-2004).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник охраны Порошенко, которого упоминал беглый нардеп Онищенко, получил квартиру в центре Киева, - "Наші Гроші"

Весь указанный транспорт, находящийся на балансе государственной организации "Автобаза Государственного управления делами", используется для обеспечения транспортного обслуживания Президента и его Администрации, Госуправления делами (в том числе учреждений здравоохранения), других вспомогательных органов и служб, а также для обслуживания официальных мероприятий и иностранных делегаций.

Как сообщалось, Госуправления делами предоставило служебную квартиру судье Конституционного Суда Виктору Колисныку и служебное жилье еще 4 лицам в 2016 году.



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раньше мне много людей отвечало. цензор превратился в тролллинг!!!
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НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ???СОВПАДЕНИЕ? Я ТАК НЕ ДУМАЮ!!!
Эксперты утверждают, что у правительства Сербии есть целая армия интернет-троллей, создающая в Сети параллельную реальность. В ней в стране все хорошо, а критики властей - враги Сербии.

http://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%82-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9/a-37040234
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Паланкины и портшезы ещё остались ?
Пора бы их и применить - дорог- то нет .
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А заправить всю эту хрень, да масла залить, водители, техники, опять же гаражи отопить, помыть и.т.д. и.т.п. Во где бабло.
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ДУС - структура , що бере початок від Управління Справами СНК РСФСР - тобто , заснована чЛенінми (майже 100 років тому) структура , й досі зберігається всі 25 років "незалежної" України ...
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А еще на балансе Государственного управления делами находится целый остров в Азовском море - Бирючий, который охраняется ВСУ и погранцами, патамушта там дача президента. Правда, про дачу нигде не афишируется, т. е. это как бы и не дача, но попытка прогуляться по бережку рядом с как бы не дачей, может обернутся захватом автоматчиками со с стрельбой боевыми не в воздух и допросом с мешком на голове, а потом еще и админ. штрафом.
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На Бірючому я відпочивав влітку і нічого подібного там не було.
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Ну что бы ты вдруг подумал, а может на фронт отправить 75% этого транспорта?
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Христос за всю свою жизнь лишь раз воспользовался транспортом - въехал в Иерусалим на ослике торговца . До сих пор вспоминают .
Нынешние жиды куда раскованее !
Ну и то , они-то украли гораздо больше ...
Да и на кресте им не висеть ...
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А інетом він взагалі не користувався-бери приклад.

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Возить ж..пы депутатов,резидента во время войны.Это ли не цинизм высшей степени.
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А раритетные это не те украденные у вора Йануковича,которые тоже были им украдены ?!!
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"На балансе автобазы Госуправления делами находятся 234 транспортных средства, в том числе и раритетные..."
Знаю такие конторки, где и поболее будет и "раритет" - присутствует. Подсчет нужно вести по наличию баков на этих средствах, заправкам, расходу, списанию и цифери в итоге. Вот и все. Там собака и зарыта.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа балансе автобазы Госуправления делами находятся 234 транспортных средства, в том числе и раритетные, - "Українські Новини"
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