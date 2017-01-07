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Все про:Сирия (2007) теракт (1935) жертвы (773)

 В результате теракта в сирийском городе Азаз вблизи Турции погибли 60 человек

В результате теракта в подконтрольном оппозиции районе Аазаз сирийской провинции Алеппо погибли 60 человек, еще 50 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

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Представитель Управления гражданской обороне Аазаза Ияд Шейх Разук сообщил, что вблизи местного суда взорвался заминированный автомобиль.

Близлежащим зданиям нанесен серьезный материальный ущерб.
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Пети нужно очень сильно ублажать Трампа, после того, как Украина в открытую хаяла его, встав на сторону Хилари. Но скорее всего не поможет, Украину он сдаст Путину.
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Скорее всего тебе не заплатят за тупой троллинг. А работать ты не пробовал?
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А по существу все верно?
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Именно, что не верно. Читать в школе тебя учили?
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Что не верно? `Что идиоты поставили на Хиллари? Умные люди ждут окончания схватки.
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Ты не отвечаешь, а спрашиваешь. Диалог закончен. В спам.
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андрюха, тебе сала дать? пока ты дождешься сдачи Украины - опухнешь от голода
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Взрыв скорее всего это работа Ассада при поддержке россиян.
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Путин лично отдавал приказ. Анализ основан на постах в твиттере и на украинских форумах. Все пишут, значит верно
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Вот тут верю. Прошу Вас подтвердить эти слова доказательствами.
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Ты тролишь, то это значит?)))) Значит тебе хуйло платит. Тролишь в этой теме, знаит хуйлу это нужно. И он конечно не при делах?)
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Почему для вас Путин Бог? Ведь только Бог может все. А вас почитать, то Путин все может. Хотя всего-то управляющий бензоколонкой
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Ты буквы перепутал. Работа расиян при поддержке Ассада.
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Петpo нужно очень сильно ублажать Трампа, после того, как Украина в открытую хаяла его, встав на сторону Хилари Clinton .
Но скорее всего не поможет, Украину он сдаст Путину.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ результате теракта в сирийском городе Азаз вблизи Турции погибли 60 человек
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