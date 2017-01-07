 В результате теракта в сирийском городе Азаз вблизи Турции погибли 60 человек

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.
Представитель Управления гражданской обороне Аазаза Ияд Шейх Разук сообщил, что вблизи местного суда взорвался заминированный автомобиль.
Близлежащим зданиям нанесен серьезный материальный ущерб.
1623 31
Вследствие стрельбы в американском аэропорту погибли несколько человек(71)
Украинские саперы предотвратили теракт у канала Северский Донец-Донбасс, - штаб. ФОТОрепортаж(23)
В результате теракта возле мечети в Багдаде погибли не меньше 6 человек(7)
Пистолет убитого в Милане террориста идентичен использованному в теракте в Берлине, - полиция Италии(86)
Яременко: Тероризм розповзається по усій Туреччині(0)
Личность совершившего нападение на ночной клуб в Стамбуле установлена, - глава МИД Турции(36)
Новогодний теракт в Стамбуле не приведет к приостановке военных операций в Сирии, - вице-премьер Турции(9)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но скорее всего не поможет, Украину он сдаст Путину.
Ответить