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 34-летний мужчина убил своего брата прямо в больничной палате, - Нацполиция Запорожья

В Запорожье мужчина убил совего брата прямо в больничной палате.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Запорожской области.

Так, по данным ведомства, в 23:19 6 января в Заводский ОП поступило сообщение о том, что около 23:00 в палате медицинского учреждения, расположенного по ул. Перспективной, между пациентами, которые, к тому же, были родственниками, возник конфликт.

В ходе ссоры 34-летний не работающий житель Энергодара нанес удар ножом в область грудной клетки своему брату - сверстнику. Последний скончался на месте.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Рецидивист открыл стрельбу по полицейским в Запорожье. ФОТО

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Орудие преступления изъято.



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