 34-летний мужчина убил своего брата прямо в больничной палате, - Нацполиция Запорожья

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Запорожской области.
Так, по данным ведомства, в 23:19 6 января в Заводский ОП поступило сообщение о том, что около 23:00 в палате медицинского учреждения, расположенного по ул. Перспективной, между пациентами, которые, к тому же, были родственниками, возник конфликт.
В ходе ссоры 34-летний не работающий житель Энергодара нанес удар ножом в область грудной клетки своему брату - сверстнику. Последний скончался на месте.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Орудие преступления изъято.
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