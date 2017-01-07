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Все про:дороги (1495) налоги (2276) ремонт (603) Ривненщина (508) уголовное дело (2176) ГФС (2217)

 В Ривненской области разоблачены руководители госкомпании, не заплатившие более 16 миллионов гривен налогов

В Ривненской области сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц одной из государственных компаний, уклонившихся от уплаты налогов на сумму более 16 миллионов гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Установлено, что указанное предприятие было признано победителем тендерных закупок, предметом которых было проведение текущих, средних и капитальных ремонтов автомобильных дорог области.

Как показала проверка, бюджетные деньги перечислялись за выполненные работы на расчетные счета как госкомпании, так и ее отдельных филиалов.

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Таким образом умышленно создавались условия, которые делали невозможным уплату налогов предприятием - победителем тендеров.

Нанесенный государственному бюджету ущерб оценивается в сумму более 16 миллионов гривен. В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
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