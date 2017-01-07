 В Ривненской области разоблачены руководители госкомпании, не заплатившие более 16 миллионов гривен налогов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Установлено, что указанное предприятие было признано победителем тендерных закупок, предметом которых было проведение текущих, средних и капитальных ремонтов автомобильных дорог области.
Как показала проверка, бюджетные деньги перечислялись за выполненные работы на расчетные счета как госкомпании, так и ее отдельных филиалов.
Таким образом умышленно создавались условия, которые делали невозможным уплату налогов предприятием - победителем тендеров.
Нанесенный государственному бюджету ущерб оценивается в сумму более 16 миллионов гривен. В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
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