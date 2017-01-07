EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  123  3
Все про:Израиль (787) ООН (1854)

 Израиль сократит финансирование ООН в ответ на резолюцию Совбеза

Израиль сокращает финансирование Организации Объединенных Наций (ООН). Это решение принято в ответ на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая осуждает строительство поселений на палестинских территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

Также читайте: "Мы бы вышли из логики соблюдения международного права", - представитель МИД Заяц объяснил причины поддержки Украиной резолюции ООН по Израилю

"Государство Израиль приняло решение в 2017 году сократить наш ежегодный взнос на 6 млн долларов", - заявил в субботу, 7 января, представитель израильского МИДа.

Это примерно соответствует тем выплатам, которые ООН осуществляет в поддержку "антиизраильских организаций", подчеркнул он. Всего Израиль переводит на счета ООН около 40 млн долларов в год, напоминает агентство AP.

То, что сокращение финансирования является ответом на принятие Совбезом ООН резолюции с требованием к Израилю "незамедлительно и полностью прекратить строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим", сообщил также в своем микроблоге Twitter постоянный представитель Израиля в ООН Данни Данон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Израиля есть национальная гордость. В мире уважают сильные государства, способные отстаивать свою позицию, - Нетаньяху о голосовании в ООН

Резолюция вызвала негативную реакцию у властей Израиля. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал ее "пристрастной" и "позорной", а также еще в конце декабря дал поручение пересмотреть отношения с ООН.

Кроме того, Израиль принял ряд дипломатических мер в отношении стран, поддержавших резолюцию. Именно по этой причине был отменен визит в Израиль украинского премьера Владимира Гройсмана.

Резолюция была принята 23 декабря. США при голосовании воздержались, все остальные 14 членов Совбеза высказались в поддержку документа.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вот и вся демократия и международная политика, не понравилось голосование - денег не получите
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кадыров уничтожил больше русских, чем НАТО Путин уничтожил больше чеченцев, чем НАТО НАТО не убило ни 1-го россиянина, но они ненавидят НАТО.

https://www.youtube.com/watch?v=I-OwRI_oWww
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто ООН - давно вже перетворилась на суто формальну і нікчемну організацію - в Ізраїля вистачило мужності визнати це відкрито !
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИзраиль сократит финансирование ООН в ответ на резолюцию Совбеза
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия РФ аэропорт боевик выборы ГСЧС Донбасс дороги задержание Киев Минобороны Нацполиция непогода обстрел Одесская область погода поздравление пропаганда разведка ранение Рождество Россия СБУ Сирия снегопад США терроризм Трамп хакер
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти