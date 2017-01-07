 Израиль сократит финансирование ООН в ответ на резолюцию Совбеза

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
"Государство Израиль приняло решение в 2017 году сократить наш ежегодный взнос на 6 млн долларов", - заявил в субботу, 7 января, представитель израильского МИДа.
Это примерно соответствует тем выплатам, которые ООН осуществляет в поддержку "антиизраильских организаций", подчеркнул он. Всего Израиль переводит на счета ООН около 40 млн долларов в год, напоминает агентство AP.
То, что сокращение финансирования является ответом на принятие Совбезом ООН резолюции с требованием к Израилю "незамедлительно и полностью прекратить строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим", сообщил также в своем микроблоге Twitter постоянный представитель Израиля в ООН Данни Данон.
Резолюция вызвала негативную реакцию у властей Израиля. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал ее "пристрастной" и "позорной", а также еще в конце декабря дал поручение пересмотреть отношения с ООН.
Кроме того, Израиль принял ряд дипломатических мер в отношении стран, поддержавших резолюцию. Именно по этой причине был отменен визит в Израиль украинского премьера Владимира Гройсмана.
Резолюция была принята 23 декабря. США при голосовании воздержались, все остальные 14 членов Совбеза высказались в поддержку документа.
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