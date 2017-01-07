EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия
  686  8
Все про:Одесская область (1296) погода (2317) снегопад (555) ГСЧС (591)

 В заторе вблизи с. Кирнички Одесской области оказались 70 человек, - ГосЧС

Около села Кирнички Измаильского района на автодороге государственного значения М-15 Одесса-Рени в пробке стоят около 35 автомобилей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной сводке ГосЧС относительно последствий сложных погодных условий на территории Украины по состоянию на 12:00 7 января 2017 г.

"7 января остается автомобильный затор возле с. Кирнички Измаильского района на автодороге государственного значения М-15 "Одесса - Рени" - из-за переметов дороги в пробке оказалось около 35 транспортных средств, в пробках находится около 70 чел., (40 чел. размещены в детском саду с. Кринички, и 20 чел. размещены на АЗС "Ромпетрол")", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что ликвидированы заторы в следующих населенных пунктах:

- Вблизи с. Еремеевка и с. Раздельное Раздельнянского района освобождено 20 автомобилей;

- Вблизи с. Шевченково и с. Красный Яр Килийского района освобождено 5 автомобилей;

- Вблизи с. Спасское Татарбунарского района освобождено 20 автомобилей;

- Вблизи с. Роскошное Б-Днестровского р-на освобождено 30 автомобилей.

- Между населенными пунктами Шевченково и Мирное Килийского района освобождено 10 автомобилей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели вытащили из сугробов 184 машины и скорую помощь на Одесчине, - ГСЧС

К ликвидации заторов на территории Одесской области привлечено 144 ед. тех. и 190 чел., из которых от ГосЧС 7 ед. тех. и 19 чел. в/с.

На остальной территории Украины заторов на автодорогах не возникло.

Людей которые получили обморожения во время пробок нет.

Также сообщается, что для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 1 тыс. 448 ед. тех. и 2 тыс. 26 чел. из которых от "Укравтодора" задействованы 1 тыс. 295 ед. техники и 1 тыс. 482 чел. От ГосЧС 153 ед. тех. и 544 чел. в/с.

Кроме того, подразделениями ГосЧС извлечены с обочин и кюветов на дорогу 343 автомобиля (за сутки 201), в которых находились 667 человек (за сутки 477).
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну вот бараны пусть там и посидят! До весны!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ заторе вблизи с. Кирнички Одесской области оказались 70 человек, - ГосЧС
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия РФ аэропорт боевик выборы ГСЧС Донбасс дороги задержание Киев Минобороны Нацполиция непогода обстрел Одесская область погода поздравление пропаганда разведка ранение Рождество Россия СБУ Сирия снегопад США терроризм Трамп хакер
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти