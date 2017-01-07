 В заторе вблизи с. Кирнички Одесской области оказались 70 человек, - ГосЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной сводке ГосЧС относительно последствий сложных погодных условий на территории Украины по состоянию на 12:00 7 января 2017 г.
"7 января остается автомобильный затор возле с. Кирнички Измаильского района на автодороге государственного значения М-15 "Одесса - Рени" - из-за переметов дороги в пробке оказалось около 35 транспортных средств, в пробках находится около 70 чел., (40 чел. размещены в детском саду с. Кринички, и 20 чел. размещены на АЗС "Ромпетрол")", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что ликвидированы заторы в следующих населенных пунктах:
- Вблизи с. Еремеевка и с. Раздельное Раздельнянского района освобождено 20 автомобилей;
- Вблизи с. Шевченково и с. Красный Яр Килийского района освобождено 5 автомобилей;
- Вблизи с. Спасское Татарбунарского района освобождено 20 автомобилей;
- Вблизи с. Роскошное Б-Днестровского р-на освобождено 30 автомобилей.
- Между населенными пунктами Шевченково и Мирное Килийского района освобождено 10 автомобилей.
К ликвидации заторов на территории Одесской области привлечено 144 ед. тех. и 190 чел., из которых от ГосЧС 7 ед. тех. и 19 чел. в/с.
На остальной территории Украины заторов на автодорогах не возникло.
Людей которые получили обморожения во время пробок нет.
Также сообщается, что для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 1 тыс. 448 ед. тех. и 2 тыс. 26 чел. из которых от "Укравтодора" задействованы 1 тыс. 295 ед. техники и 1 тыс. 482 чел. От ГосЧС 153 ед. тех. и 544 чел. в/с.
Кроме того, подразделениями ГосЧС извлечены с обочин и кюветов на дорогу 343 автомобиля (за сутки 201), в которых находились 667 человек (за сутки 477).
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https://www.youtube.com/watch?v=5EyYY9TxzYk
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