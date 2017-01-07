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 "Именно на Рождество вся нечисть вылезает на поверхность", - Арьев о предложениях канала "Россия-24" британскому журналисту

Предложения сотрудницы телеканала "Россия - 24" британскому журналисту The Times Максиму Такеру относительно сотрудничества в пропагандистской операции для съемки сюжета с аудиозаписями разговоров Президента Украины Петра Порошенко является ничем иным, как спецоперацией России против Украины.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"В данном случае для меня никаких сомнений нет, что это была спецоперация (России против Украины - Ред.), которая была красиво разоблачена самим журналистом. А то, что эта история всплыла именно на Рождество, я считаю неслучайным, потому что именно на Рождество вся нечисть вылезает на поверхность", - сказал Арьев, комментируя заявление Такера относительно действий телеканала "Россия 24".

По мнению народного депутата, Украина может противостоять российской пропаганде в этой гибридной войне.

"У нас есть достаточно возможностей (противодействовать российской пропаганде - Ред.). И я считаю, что Украина может продвигать одну только вещь в этой ситуации, которая называется правда - правда о все, что происходит. Только факты, никаких манипуляций, махинаций с информацией, никаких грязных спецопераций, чисто правда. Наша сила в правде и только в ней", - подчеркнул Арьев.

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Ранее британский журналист The Times Максим Такер заявил о том, что сотрудница телеканала "Россия-24" предложила ему сотрудничество в пропагандистской операции для съемки сюжета с аудиозаписями разговоров Петра Порошенко.
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Согласен на все 100%. Сегодня одна из них даже поздравляла украинцев с Рождеством.
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https://www.youtube.com/watch?v=-673LQIaNTM
Александр Бузаладзе "а как это по ощущениям, сосать х...й"

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мы заметили, одна даже всей семьёй выползла
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Що ще українці змогли б узнати про Петра Олексійовича такого , чого не знають або не здогадуються? Дуже схоже на черговий "шатун"..
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Таки виложіть записи в ІНЕТ і усєх дєлов!!!
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Подставные рыбаки на службе путлера

http://twitter.com/sranysovok/status/817677522078932992

и судя по всему у путлера есть свой личный театр
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Каждый дрон стоит около 7,5 миллионов долларов.
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та не...истребитель подержаный столько стоит
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Порошенко сатанинской россии как кость в горле.
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кацапье старается-и все зря.уже даже дальнобойные распятые мальчики в трусиках не работают-а они закомпроматить хотят
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Именно на Рождество вся нечисть вылезает на поверхность", - Арьев о предложениях канала "Россия-24" британскому журналисту
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