 "Именно на Рождество вся нечисть вылезает на поверхность", - Арьев о предложениях канала "Россия-24" британскому журналисту

Такое мнение высказал народный депутат Украины, председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В данном случае для меня никаких сомнений нет, что это была спецоперация (России против Украины - Ред.), которая была красиво разоблачена самим журналистом. А то, что эта история всплыла именно на Рождество, я считаю неслучайным, потому что именно на Рождество вся нечисть вылезает на поверхность", - сказал Арьев, комментируя заявление Такера относительно действий телеканала "Россия 24".
По мнению народного депутата, Украина может противостоять российской пропаганде в этой гибридной войне.
"У нас есть достаточно возможностей (противодействовать российской пропаганде - Ред.). И я считаю, что Украина может продвигать одну только вещь в этой ситуации, которая называется правда - правда о все, что происходит. Только факты, никаких манипуляций, махинаций с информацией, никаких грязных спецопераций, чисто правда. Наша сила в правде и только в ней", - подчеркнул Арьев.
Ранее британский журналист The Times Максим Такер заявил о том, что сотрудница телеканала "Россия-24" предложила ему сотрудничество в пропагандистской операции для съемки сюжета с аудиозаписями разговоров Петра Порошенко.
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Александр Бузаладзе "а как это по ощущениям, сосать х...й"
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http://twitter.com/sranysovok/status/817677522078932992
и судя по всему у путлера есть свой личный театр
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