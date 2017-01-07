 "Что такое Трамп? По сути, это финал существующего миропорядка", - Безсмертный

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "112 Украина".
"Что такое Трамп? По сути, это финал существующего миропорядка. Я бы сказал так, что существовала версальско-вашингтонская система, которая где-то там была подкорректирована плацдармом. И вот на сегодняшний день я могу сказать, что избрание Трампа - это финал этой системы. То есть прозвенел колокольчик, который говорит о том, что надо собраться и обсуждать новый порядок. Это и даст ответы на вопросы, начиная от такого маленького в мировом понимании конфликта, как российско-украинская война, до такого большого обострения, которое на носу, - это между Китаем и США", - заявил Безсмертный.
По его словам, между такими вещами есть своя логика и последовательность.
"Я не завидую ни Трампу, ни американцам. Потому что они встали на стезю, которая поставила их перед колоссальным экзаменом. Ибо им надо предлагать эту модель. Имеют ли они эту модель с точки зрения Трампа как бизнесмена? Как говорил классик, очень сомневаюсь", - заявил политик.
Напомним, республиканец Дональд Трамп был избран президентом США на выборах 8 ноября, он вступит в должность 20 января 2017 года.
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Нужно быть клиническими дегенератами,
чтобы с нетерпением ждать,
когда Трамп отменит санкции,
которые против России ввёл Путин.
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которые против России ввёл Путин" че та я не понял
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Забувають пацани , що в даному випадку ПЛЯШКОЮ по МОЗГАХ не відбудутся .....
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Самі нездатні побудувати ДЕРЖАВУ , ні лізуть з порадами до СУПЕРДЕРЖАВИ.....
Пацани як ви такі УМНІ , то чому тоді з протягнутою РУКОЮ лізете до НЄ ІДЄАЛЬНОЙ СТРАНИ...
Ідіоти , бариги з замашками наполеона .
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Намедни один очень уважаемый эксперт сказал, что 2017-й год будет сложным для Украины, во многом из-за непредсказуемости нового президента США Дональда Трампа.
Честно говоря, не люблю чихвостить разного рода экспертов и уважаемых людей, но так уж получается, что мимолётом в каком либо из постов, но задеваю каждого из них.
И в данном случае исключения не будет, хотя бы потому, что 2017-й уж никак для Украины не станет сложнее 2016-го, или 2015-го и тем более 2014-го, лишь из-за того, что у одного мажора с Уолл-стрит кое-где чешется. А вот у кого этот год будет сложным и, возможно, последующие так же, так это у США.
Дело в том, что ещё никогда в истории этой страны не возникал такой серьезный внутриполитический диссонанс. Ведь посудите сами, разногласия между политическим бомондом, многие представители которого это политики не в первом и даже не во втором поколении, с залётным бизнесменом, любителем шоу и эпатажа, могут перерасти в нечто большее, чем недопонимание.
Как я неоднократно говорил, Дональд Трамп это фигура, которая будет находиться под постоянным контролем своих коллег, у которых клювы уже давно наточены, вот только клевать некого.
Хотелось бы, конечно, уже давно порвать недобитого геополитического антагониста и для многих сейчас это последний шанс реванша на склоне лет, но если у них на пути встанет Донни... Честно - я ему не позавидую.
Ведь если на чистоту, то Трамп сейчас вокруг себя собрал элиту силовиков, уважаемых и пользующихся авторитетом среди вооружённых сил США.
А чем пользуется Трамп у армии? Может ли он претендовать хотя бы на долю лавров "Бешеного пса"? Сможет ли он своим авторитетом в Республиканской партии подавить, к примеру, Маккейна? Нет, нет и ещё раз нет.
Да, случай беспрецедентный, когда народ выбрал человека, у которого нет веса на политической арене. Нет авторитета и уважения в армии. А потому, лучший вариант для него будет быть ведомым или, импичмент, военный переворот, а то и неожиданный инфаркт, вполне таки могут стать частью новейшей истории США.
Но, Трамп, всё же не дурак, а потому, сокращение штата ЦРУ или камень в огород F-35 это всё брыкание молодого бычка, пока его не оседлали...
А потому, пока ещё есть время, Донни наслаждается своим привычным укладом жизни, когда он хозяин положения. Тут и кофе тебе в постель и очередную ересь можно в твиттере отчебучить.
zloy_odessit ,
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👻
@realAlexaPark
Oink oink
@JordanUhl @mskristinawong @realDonaldTrump
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tramp.ogg
1. træmp n 1. 1> бродяга
to live as a tramp - бродяжничать
to look like a tramp - быть оборванным /грязным/; выглядеть как бродяга 2> любитель пеших прогулок
2. сл. проститутка
3. разг. 1> долгое и утомительное путешествие пешком
to be on (the) tramp - бродить пешком; бродяжничать ( особ. в поисках работы ) 2> пешая прогулка
to go for tramps on Saturday afternoons - отправляться на прогулку по субботам в полдень
4. звук тяжёлых шагов; топот
the tramp of marching soldiers - топот марширующих солдат
5. мор. трамп; судно «дикого» плавания; грузовой пароход ( не работающий на определенных рейсах ; тж. ocean tramp)
6. железная подковка ( на сапоге, ботинке и т. п. )
2. træmp a 1. бродяий
tramp dog - бродячая собака
2. случайно попавший
tramp iron - спец. случайно попавшее железо ( в песке и т. п. )
3. не имеющий твёрдого расписания
tramp ship /steamer, vessel/ = tramp I 5
3. træmp v 1. ( обычно tramp across, tramp along, tramp down, tramp through, tramp up и т. п. ) 1> идти тяжёлой поступью; громко топать
we heard him tramping overhead - мы слышали, как он топал наверху
to tramp through the mud - тяжело идти по грязи
the guards tramped along the corridors - часовые гулким шагом проходили по коридорам
he got up and tramped heavily into the bar - он встал и, с трудом переставляя ноги, двинулся в бар 2> бродить
to tramp the streets the fields - бродить по улицам по полям
to tramp ten kilometres - проделать пешком десять километров
I tramped up the miners' rows - я бродил по улицам, где жили шахтёры
2. разг. совершать путешествие пешком; «топать»
to tramp through Scotland - путешествовать пешком по
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Правильная мысль .
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C Бесмертного политолог "как с го...пуля"...Будучи во главе "помаранчевых", он уже себя проявлял административной реформой. Жизнь людей не меняет.
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Британский физик-теоретик Стивен Хокинг заявил о том, что сейчас на Земле наступило самое страшное время. По его мнению, это вызвано разрывом между элитой и остальные слоями население.
Ситуацию с социальным разрывом усиливает интернет и онлайн-платформы, которые позволяют небольшим и закрытым группам людей получать огромные прибыли, не давая при этом работу остальным.
"Интернет и другие платформы позволяют небольшим группам людей получать огромную прибыль при приеме на работу очень малого количества людей. Это неизбежно, это прогресс, но это разрушает общество", - объяснил ученый.
Хокинг считает прогрессом новейшие технологи, однако сообщает, что для социума это разрушительно.
А также заявил, что Brexit и результаты президентских выборов в США были обусловлены именно тем, что элиты общества слишком далеко отстранились от других слоев населения.Единственным выходом из этой ситуации физик-теоретик считает объединение всех стран и слоев населения.
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типа, как гойсман решает экономику страны...
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Школьный учитель, любый друзь юща, возомнивший себя дипломатом ?
Который не смог потянуть даже минские мутки, и который оттуда позорно сбежал.
За него впряглась Ольга Айвазовская - ее хрупкие плечи оказались надежнее.
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