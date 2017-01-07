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Все про:Безсмертный (256) выборы (21372) конфликт (590) США (11579) Трамп (401)

 "Что такое Трамп? По сути, это финал существующего миропорядка", - Безсмертный

Избрание президентом США Дональда Трампа означает начало нового мирового порядка, уверен бывший представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "112 Украина".

"Что такое Трамп? По сути, это финал существующего миропорядка. Я бы сказал так, что существовала версальско-вашингтонская система, которая где-то там была подкорректирована плацдармом. И вот на сегодняшний день я могу сказать, что избрание Трампа - это финал этой системы. То есть прозвенел колокольчик, который говорит о том, что надо собраться и обсуждать новый порядок. Это и даст ответы на вопросы, начиная от такого маленького в мировом понимании конфликта, как российско-украинская война, до такого большого обострения, которое на носу, - это между Китаем и США", - заявил Безсмертный.

По его словам, между такими вещами есть своя логика и последовательность.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Байден - Трампу: Взрослей, Дональд, взрослей. Настало время что-то уже делать. ВИДЕО

"Я не завидую ни Трампу, ни американцам. Потому что они встали на стезю, которая поставила их перед колоссальным экзаменом. Ибо им надо предлагать эту модель. Имеют ли они эту модель с точки зрения Трампа как бизнесмена? Как говорил классик, очень сомневаюсь", - заявил политик.

Напомним, республиканец Дональд Трамп был избран президентом США на выборах 8 ноября, он вступит в должность 20 января 2017 года.
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Уголок циника ‏@cynicarea 5 янв.

Нужно быть клиническими дегенератами,
чтобы с нетерпением ждать,
когда Трамп отменит санкции,
которые против России ввёл Путин.
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"Трамп отменит санкции,
которые против России ввёл Путин" че та я не понял
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ага-ага отрицать после доклада своей разведки, что никто не вмешивался в выборы - американский през сидит на крючке сами знаете кого, что не так - грязное белье будет вывалено в сеть.
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Да, Ромчик. Трамп вашу ОПГ спонсировать вряд ли захочет.
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...о пля...ще один стратеХ відізвався...як там сука "міньцьк" ?
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ето так мєлко ДЛЯ НАШІХ нєзамінімих... фу ти мінск , УКРАЇНА їм міговиє маштаби ПАДАВАЙ ..
Забувають пацани , що в даному випадку ПЛЯШКОЮ по МОЗГАХ не відбудутся .....
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знаєте , коли мені буде потрібна подібна інформація то я до вас , як ЗНАВЦЯ звернусь за графіком путінських отсосів...
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Респект! Безсмертний виродок піариться конкретно!
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А у нас в Латвии все за Трампа почти, потому что у нас очень многие пострадали от санкций с Россией, транзит падает, а компенсацию ЕС выплачивает маленькую...
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У вас в Ольгино какая погода сегодня? Мороз сильный, снег идет?
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Ничего, скоро путин придет к вам в гости, и я посмотрю, что вы потом скажите. Вам что, второго гитлера не хватает. Доллары в глазах закрыли опасность от путина.
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Многие, кроме россии, пострадали от санкций, но ведь бандюка из питерской подворотни как-то наказывать нужно? Или для вас важнее колбаса в пузе? А хуйла не троньте, потому, что колбасы пузу стало меньше???? Это лигика червя, сидящего в своей куче, пока эту кучу не пнет ктонить сапогом фашистским. ИМХО.
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А знаете сколько мы платим за газ?Больше чем вы! Нам говорят что когда русские построят второй газопровод в ЕС, то газ подешевеет.
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Думка видатного політичного діяча пана Безсмертного має надзвичайно високу цінність для всього людства..
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як оці офігенні МАЗГІ , уже задовбали....
Самі нездатні побудувати ДЕРЖАВУ , ні лізуть з порадами до СУПЕРДЕРЖАВИ.....
Пацани як ви такі УМНІ , то чому тоді з протягнутою РУКОЮ лізете до НЄ ІДЄАЛЬНОЙ СТРАНИ...
Ідіоти , бариги з замашками наполеона .
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Ту-ту-ту.А что,Трамп Бог? Или путин ? Или кто либо еще? Моя любимая пословица-"Хочешь рассмешить Бога,расскажи Ему о своих планах". Все так шатко.
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Шоколадные вы же ко всему готовы.Рошен говорил.Или как с безвизом пробалоболил.Да веселые времена нас ожидают с трамадолом.
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Ты уже похоже затарился? Трамадолом и методичками.
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2017-й - сложный год для США

Намедни один очень уважаемый эксперт сказал, что 2017-й год будет сложным для Украины, во многом из-за непредсказуемости нового президента США Дональда Трампа.

Честно говоря, не люблю чихвостить разного рода экспертов и уважаемых людей, но так уж получается, что мимолётом в каком либо из постов, но задеваю каждого из них.

И в данном случае исключения не будет, хотя бы потому, что 2017-й уж никак для Украины не станет сложнее 2016-го, или 2015-го и тем более 2014-го, лишь из-за того, что у одного мажора с Уолл-стрит кое-где чешется. А вот у кого этот год будет сложным и, возможно, последующие так же, так это у США.

Дело в том, что ещё никогда в истории этой страны не возникал такой серьезный внутриполитический диссонанс. Ведь посудите сами, разногласия между политическим бомондом, многие представители которого это политики не в первом и даже не во втором поколении, с залётным бизнесменом, любителем шоу и эпатажа, могут перерасти в нечто большее, чем недопонимание.

Как я неоднократно говорил, Дональд Трамп это фигура, которая будет находиться под постоянным контролем своих коллег, у которых клювы уже давно наточены, вот только клевать некого.

Хотелось бы, конечно, уже давно порвать недобитого геополитического антагониста и для многих сейчас это последний шанс реванша на склоне лет, но если у них на пути встанет Донни... Честно - я ему не позавидую.

Ведь если на чистоту, то Трамп сейчас вокруг себя собрал элиту силовиков, уважаемых и пользующихся авторитетом среди вооружённых сил США.

А чем пользуется Трамп у армии? Может ли он претендовать хотя бы на долю лавров "Бешеного пса"? Сможет ли он своим авторитетом в Республиканской партии подавить, к примеру, Маккейна? Нет, нет и ещё раз нет.

Да, случай беспрецедентный, когда народ выбрал человека, у которого нет веса на политической арене. Нет авторитета и уважения в армии. А потому, лучший вариант для него будет быть ведомым или, импичмент, военный переворот, а то и неожиданный инфаркт, вполне таки могут стать частью новейшей истории США.

Но, Трамп, всё же не дурак, а потому, сокращение штата ЦРУ или камень в огород F-35 это всё брыкание молодого бычка, пока его не оседлали...

А потому, пока ещё есть время, Донни наслаждается своим привычным укладом жизни, когда он хозяин положения. Тут и кофе тебе в постель и очередную ересь можно в твиттере отчебучить.

zloy_odessit ,
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TRAMP
tramp.ogg

1. træmp n 1. 1> бродяга

to live as a tramp - бродяжничать

to look like a tramp - быть оборванным /грязным/; выглядеть как бродяга 2> любитель пеших прогулок

2. сл. проститутка

3. разг. 1> долгое и утомительное путешествие пешком

to be on (the) tramp - бродить пешком; бродяжничать ( особ. в поисках работы ) 2> пешая прогулка

to go for tramps on Saturday afternoons - отправляться на прогулку по субботам в полдень

4. звук тяжёлых шагов; топот

the tramp of marching soldiers - топот марширующих солдат

5. мор. трамп; судно «дикого» плавания; грузовой пароход ( не работающий на определенных рейсах ; тж. ocean tramp)

6. железная подковка ( на сапоге, ботинке и т. п. )

2. træmp a 1. бродяий

tramp dog - бродячая собака

2. случайно попавший

tramp iron - спец. случайно попавшее железо ( в песке и т. п. )

3. не имеющий твёрдого расписания

tramp ship /steamer, vessel/ = tramp I 5

3. træmp v 1. ( обычно tramp across, tramp along, tramp down, tramp through, tramp up и т. п. ) 1> идти тяжёлой поступью; громко топать

we heard him tramping overhead - мы слышали, как он топал наверху

to tramp through the mud - тяжело идти по грязи

the guards tramped along the corridors - часовые гулким шагом проходили по коридорам

he got up and tramped heavily into the bar - он встал и, с трудом переставляя ноги, двинулся в бар 2> бродить

to tramp the streets the fields - бродить по улицам по полям

to tramp ten kilometres - проделать пешком десять километров

I tramped up the miners' rows - я бродил по улицам, где жили шахтёры

2. разг. совершать путешествие пешком; «топать»

to tramp through Scotland - путешествовать пешком по
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А ещё через каких-то две недели он начнёт сцать в сколеновстане в подъездах. А может и не только сцать.
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Трамп на оффшоры вам денег не даст, как Обама, он же не лох.
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Та помню-помню, собирались, Новый Порядок обсуждали. В Мюнхене. Потом- в Потсдаме, потом- в Хельсинки. Потом- ещё собирались... Результат- на фэйсе. И если там щас Трамп, то это вовсе не означает, что ему лично- это было так уж и нужно. А Бессмертный щас- лицо неофициальное. Потому- пусть болтает.
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Нехочу вірити Безсмертному!. Але, якщо він прав, - то це третя світова.....Думаю що безсмертний не такий вже й знаючий. Це він із-за вугла...., а коли сам був при владі, то нічого із себе не проявив...
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теперь самое главное - чтобы трамп услышал этого охрененного деятеля...
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Я-тобыл о Безсмертном лучшего мнения. Трамп - это реальность, так что надо как-то уживаться. А типа "поц!" и всё в таком роде - не проходит уже. Бо! Господин Президент уже, и никак иначе! От реальности плясать надо. Мнение частное, не государственное, можно спорить и плеваться. Но напомню: Дональд Трамп - Президент США....
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Вроде Трамп царь всей Америки и сам все решает, поживем и увидим, что из него выйдет
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ДОНАЛЬД ДЖОН ТРАМП - ЭТО КАЦАП И НАСТОЯЩАЯ ЕГО ФАМИЛИЯ И ИМЯ- ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ ТРАМПОВ!
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Может наших казнокрадов такой миропорядок и устраивал а народу такой порядок ничего не дал. Ни в НАТО Украину не приняли ни в ЕС. Что нам за дело до Версаля и до дворцов европейских если наши политики идут только зарабатывать себе во власть... У нас такой же миропорядок был в Украине как и в России
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Не ожидал от этого сморчка .
Правильная мысль .
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..."Имеют ли они эту модель с точки зрения Трампа как бизнесмена? Как говорил классик, очень сомневаюсь", - заявил политик.
C Бесмертного политолог "как с го...пуля"...Будучи во главе "помаранчевых", он уже себя проявлял административной реформой. Жизнь людей не меняет.
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Один в полі - не воїн - потрібна своя банда (партія).
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Хокинг рассказал, почему в США победил Трамп, а в Англии произошел Брексит

Британский физик-теоретик Стивен Хокинг заявил о том, что сейчас на Земле наступило самое страшное время. По его мнению, это вызвано разрывом между элитой и остальные слоями население.

Ситуацию с социальным разрывом усиливает интернет и онлайн-платформы, которые позволяют небольшим и закрытым группам людей получать огромные прибыли, не давая при этом работу остальным.
"Интернет и другие платформы позволяют небольшим группам людей получать огромную прибыль при приеме на работу очень малого количества людей. Это неизбежно, это прогресс, но это разрушает общество", - объяснил ученый.
Хокинг считает прогрессом новейшие технологи, однако сообщает, что для социума это разрушительно.
А также заявил, что Brexit и результаты президентских выборов в США были обусловлены именно тем, что элиты общества слишком далеко отстранились от других слоев населения.Единственным выходом из этой ситуации физик-теоретик считает объединение всех стран и слоев населения.
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выпускник пединститута в совковое время, "учитель истории кпсс", грозно решает судьбы миропорядка...
типа, как гойсман решает экономику страны...
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А что такое Роман Бессмертный ?

Школьный учитель, любый друзь юща, возомнивший себя дипломатом ?
Который не смог потянуть даже минские мутки, и который оттуда позорно сбежал.
За него впряглась Ольга Айвазовская - ее хрупкие плечи оказались надежнее.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Что такое Трамп? По сути, это финал существующего миропорядка", - Безсмертный
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