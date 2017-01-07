 Россия пригнала боевикам на Донбасс 250 тонн горюче-смазочных материалов, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.
Так, по информации украинской разведки, 6 января с.г. зафиксировано прибытие на станцию Ровеньки пяти железнодорожных цистерн с горюче-смазочными материалами (около 250 тонн).
Вместе с тем, в ГУР отметили, что о бстановка в районе проведения АТО в течение прошедших суток характеризовалась проведением противником провокационных обстрелов позиций сил АТО с применением артиллерийских систем, минометов и стрелкового оружия с наибольшей интенсивностью на мариупольском направлении.
Напомним, 22 декабря на территорию Украины вторгся 59-й "путинский гумконвой". Вместо заявленных 40 автомобилей на Донбасс въехало 46.
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у нас нет войны, у нас АТО.
Все партизаны будут сидеть, как террористы, по закон мирного часу.
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поэтому возят за собой массовку для фотосессий...
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10 Преступлений Тимошенко
Тимошенко - это не главный оппозиционер нашей страны, а главный предатель Украины в новейшей истории.
Она - личность, которая в связи со своей преступной деятельностью во власти утратила доверие народа.
Сейчас из последних сил Тимошенко пытается позиционировать себя как активного защитника Украины. Неужели уже забыла о всех преступлениях, которые сама совершила против нашей страны?! Неужели думает, что ей все простят и забудут?!
И даже при всем желании забыть все грехи и преступления Тимошенко, нам это не удастся - ведь за них будем расплачиваться не только мы, но и наши дети и внуки.
Тимошенко - это не оппозиция, это отголоски страшного прошлого. Она подобно монстру, который падает в пропасть, и какое-то время нам еще слышно его звуки, но потом он стихнет и исчезнет, будем надеятся, навсегда!
Реальную же оппозицию, которая сможет изменить Украину, мы пока не видим на экранах. Но она есть. Это люди с иным мышлением, представители среднего класса - специалисты, которые придут не с целью мародерства и обогащения с помощью популизма, это лидеры, которых породит развивающееся гражданское общество Украины.
Сегодня нам необходимо побороть в себе комплекс неполноценности, привитый нам советской номенклатурой. Нам нужно перестать боготворить высокие чины и боготворить громкие государственные награды, присужденные ворам и лжецам.
От звания Премьер-министр - вор и предатель не станет благородным лидером, а останется подонком, останется его воровство, а его предательство примет всеукраинский масштаб.
Орден Героя Украины не сделает из педофила или убийцы пример для подражания подрастающего населения. Когда выбираем государственного деятеля, депутата, мера - мы должны смотреть в суть личности, в подробности прошлого, потому что только достойный сделает добро, а злодей приумножает зло.
Чтобы развеять ореол бывшего Премьер-министра и заглянуть в суть самопровозглашенного оппозиционера Тимошенко - я напоминаю о 10 тяжелейших преступлениях, которые совершила Тимошенко при власти.
10 преступлений кабмина Тимошенко
1. Сдача интересов страны и причинение многомиллиардных убытков подписанием газового договора с Россией на кабальных, преступных условиях.
2. Уничтожение 40% малого и среднего бизнеса Украины.
3. Введение в заблуждение с преступным умыслом граждан страны при принятии бюджетных и финансовых документов и отчетности.
4. Преступное заимствование и разворовывание многомиллиардных средств МВФ. Фактически сдача финансовой независимости страны.
5. Проведение предвыборной компании за счет средств налогоплательщиков в период кризиса и причинение таким образом стране многомиллиардных убытков.
6. Введение в заблуждение и создание паники в преступных целях обогащения в связи с придуманной политтехнологами Тимошенко проблой эпидемии свиного гриппа.
7. Невыполнение закона и силовое удержание власти после прекращения существования коалиции.
8. Покрывательство преступной деятельности своих однопартийцев - скандалы с Луценко, Лозинским, Уколовым и др.
9. Уничтожение украинской армии, многих отраслей хозяйствования путем прекращения их финансирования.
10.Геноцид украинского народа, вызванный наивысшим уровнем коррупции и безнаказанности власти, и наименьшими зарплатами в Европе, что стало результатом политики Ю. Тимошенко.
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Все россияне, которые сейчас жалуются, что замерзают,
будут объявлены хохлами.
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Ну,по крайней мере, выпучит глаза,надует губы и сделает грозный вид.
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