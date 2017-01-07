 Компетентные органы разрешили проведение концертов Малинина и Орбакайте, - гендиректор дворца "Украина" Недзельский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Я могу не пустить в свой дом или в свою машину. Это вопрос компетентных органов. Я хозяйственник - я должен следить, чтобы температура в зале была достойная, чтобы было освещение, чтобы была безопасность для зрителей и чтобы шоу проходило на высоком мировом уровне. У нас был конфликт после отмены нескольких концертов. На сегодня у нас заявлен концерт А. Малинина, народного артиста Украины, который приезжает с украинской программой в сопровождении народного хора Веревки и Национального симфонического оркестра. Как я как руководитель могу его не пустить, народного артиста Украины в наш зал давать концерт? Когда какая-то часть радикального общества начинает возмущаться по поводу и без повода - это состояние души, стиль жизни. Мы обратились в компетентные органы и получили разрешение на проведение концертов А. Малинина и К. Орбакайте. Поэтому эти концерты состоятся", - сообщил он.
Отвечая на вопрос о личном отношении к артистам, Недзельский заявил, что "ольшинство артистов - мои хорошие знакомые".
"И та же Н. Королева, и К. Орбакайте. Я знаю их позицию относительно острых для Украины вопросов - они в душе с нами. Здесь есть вопрос пиара и определенных манипуляционных технологий. Возможно, со временем, все эти вопросы будут более цивилизовано урегулированы, - заявил гендиректор дворца "Украина".
Ранее СМИ сообщали, что российской певице Кристине Орбакайте с октября запрещен въезд в Украину. Билеты на концерт Орбакайте в Киеве, который запланирован на 6 марта, еще в продаже. Под вопросом оказался приезд еще одного артиста из РФ - Александра Малинина, чей концерт запланирован на 1 марта. "Может быть все что угодно. Кроме официального списка Минкульта и неблагонадежных по версии СБУ, есть еще список Погранслужбы, а кто в нем - можно узнать только на границе", - говорит организатор концерта Юрий Гулевич.
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К сожалению, у нас нет артистов - исполнителей народных украинских песен уровня Малинина.
Или есть?
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"У лютому 2002 року Христині Орбакайте, як онуці громадянки Литви, на її прохання було надане литовське громадянство."
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точно так-же гражданам Естонии, Литвы, Латвии неприятно выражение "прибалтийские".
это запоребриковое выражение. правильно говорить - "балтийские".
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Расейские артисты - это самый настоящий, полноценный, ударный батальйон х@йла! Нельзя недооценивать их роли в войне.
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Россия не остановится. Нужно как можно быстрее бежать из русского мира - языка, культуры и т.д.
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http://antikor.com.ua/articles/145419-dubinskij_ukazal_na_protehirovanie_gontarevoj_bankov_rf
...
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Источник: http://censor.net.ua/n422425
Если не ошибаюсь,кабздон тоже до сих пор носит это звание (минкульт Украины,ау!!!).
Следующий-оно?
Давайте уже полный набор:газманова,расторгуева,задротнова...
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https://www.youtube.com/watch?v=CgrkNnxgrhk
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