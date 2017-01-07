EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  3305  84
Все про:концерт (295) Россия (64543) артисты (103) певица (42) певец (39)

 Компетентные органы разрешили проведение концертов Малинина и Орбакайте, - гендиректор дворца "Украина" Недзельский

Гендиректор дворца "Украина" Роман Недзельский сообщил, что компетентные органы разрешили российским артистам Александру Малинину и Кристине Орбакайте провести концерты в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Смотрите также: Наташе Королевой запретили въезд в Украину. ДОКУМЕНТ

"Я могу не пустить в свой дом или в свою машину. Это вопрос компетентных органов. Я хозяйственник - я должен следить, чтобы температура в зале была достойная, чтобы было освещение, чтобы была безопасность для зрителей и чтобы шоу проходило на высоком мировом уровне. У нас был конфликт после отмены нескольких концертов. На сегодня у нас заявлен концерт А. Малинина, народного артиста Украины, который приезжает с украинской программой в сопровождении народного хора Веревки и Национального симфонического оркестра. Как я как руководитель могу его не пустить, народного артиста Украины в наш зал давать концерт? Когда какая-то часть радикального общества начинает возмущаться по поводу и без повода - это состояние души, стиль жизни. Мы обратились в компетентные органы и получили разрешение на проведение концертов А. Малинина и К. Орбакайте. Поэтому эти концерты состоятся", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российским исполнителям, выступавшим в оккупированном Крыму и на Донбассе, запретят въезд в Украину, - Геращенко

Отвечая на вопрос о личном отношении к артистам, Недзельский заявил, что "ольшинство артистов - мои хорошие знакомые".

"И та же Н. Королева, и К. Орбакайте. Я знаю их позицию относительно острых для Украины вопросов - они в душе с нами. Здесь есть вопрос пиара и определенных манипуляционных технологий. Возможно, со временем, все эти вопросы будут более цивилизовано урегулированы, - заявил гендиректор дворца "Украина".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ запретила въезд в Украину 140 деятелям культуры России. ДОКУМЕНТ

Ранее СМИ сообщали, что российской певице Кристине Орбакайте с октября запрещен въезд в Украину. Билеты на концерт Орбакайте в Киеве, который запланирован на 6 марта, еще в продаже. Под вопросом оказался приезд еще одного артиста из РФ - Александра Малинина, чей концерт запланирован на 1 марта. "Может быть все что угодно. Кроме официального списка Минкульта и неблагонадежных по версии СБУ, есть еще список Погранслужбы, а кто в нем - можно узнать только на границе", - говорит организатор концерта Юрий Гулевич.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Киевляне давно не слышали об имперских страданиях поручика Голицына, да, киевляне?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он еще оказывается и народный артист Украины
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прежде чем обсуждать тему, прослушайте украинские песни в исполнении Малинина.
К сожалению, у нас нет артистов - исполнителей народных украинских песен уровня Малинина.
Или есть?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а причем здесь киевляне?? Директор зала - ватник. Пустит за бабло кого хочешь. Обратился в СБУ.. - лоббирование. Что вам не понятно..? Те кто прийдет на концерт этих клоунов - в основной массе будут "беженцы" на Лексусах с востока, киевские совкодрочеры и другая хуета.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как же без рускага романса в Киеве ))))) если в шинельке расийцкага афицера выйдет на сцену , то будет совсем кампитентна)))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ни падайте духам , паручик Галицын , корнет Абаленский , налейте винаааааа....)))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Малинин перепел все украинские народные песни на украинском языке
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
таки все? а Машингверы? а Лента за лентою? дайте ссылочку))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не могу себе представить, чтобы это говно Малинин появилось в Николаеве или Одессе со своим Поручиком Голицыным. Невзирая на свой пожилой возраст, пошел бы и закидал тухлыми яйцами этого имперского пи_дара
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Kaбздон - главпахан донбасской братвы; он над законом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А может пусть Путин выступит в Раде, тоже шоу. Почему бы не разрешить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да, в душе он наверное тоже с Украиной, а война это так себе, пиариться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага. нас медленно подводят к идее "других сруцких", добрых, зороших, братьёв-словян.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я конечно не видел и не слышал, что Малинин и Орбакайте что-то вякали по-поводу Украины и войны, но, ну их нафиг с их концертами в Украине!!! Это 100% будет использовано в ключе #мыжебратья, #одиннарот. Нельзя этого допускать, пусть в своем ульяновске выступают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да вроде никак. Но и против не были, если не ошибаюсь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
У нас топтыга отметился сниманием штанов на рашке и высером: "рассеяне, мы жи с вами адин нарот, одна культура, адин язык" и, что? А ничего, схавали, быдло ходит на его концерты и тащится от песен типа "атсасны", "гав, гав, гав"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
+100 популярность таких "артистов", как Патап - отличный индикатор деградации общества.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У Малинина часть репертуара попадает под определение "пропагандирование и создание положительного образа силовых структур врага", ну или как то так. В общем то, из-за чего запрещены многие фильмы и сериалы производства РФ. Но думаю он как умный человек вряд ли станет его исполнять. А в целом Александр вроде адекватный человек.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А помоему директор колорад... да, нет? Помоему пора гнать в три шеи!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ради Бога.Если не гадили на Украину,ради Бога.Животных в рф большинство.Но,попадаются и люди.Пусть приезжают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так принимай их у себя в квартире и пусть они тебе поют, можете трио
 показать весь комментарий
Ответить
 
органы, это музыкальные инструменты такие. среди них есть компетентные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а что у малинина и христинки заказов по мордору уже нет - нехрен сюда лезть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чому взагалі виникло це питання? Хто саме проти?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Популярность артистов определяется заполнением залов, а не компьиентными органами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Представляете себе какая очередь будет за билетами если объявят о спектакле "Лебединое озеро" или "Щелкунчик", в котором маленькие лебеди и снежинки будут выступать в чём мать родила.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Речь о том что "популярность" концерта вовсе не говорит о его качестве. Можно устроить грандиозное шоу, на который соберётся вся социальная грязь (которой везде достаточно), однако количество пришедших никак не является индикатором по критерию "хорошо" или "плохо".
 показать весь комментарий
Ответить
 
литвин-ты не заметил-мы тут не о популярности говорим
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Орбакайте больше живет в США чем в россии, поэтому ей есть с чем сравнивать мордор, да и прибалтийские корни по отцу дают о себе знать, поэтому от нее публичных, бредовых идей о поддержке кремлевских орков и не слышно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
навіть не прибатійскі,а німецькі і чеські
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це же нюанси. До речі вона громадянка Литви.
"У лютому 2002 року Христині Орбакайте, як онуці громадянки Литви, на її прохання було надане литовське громадянство."



 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если было, значит не должны пускать. В информпространстве с поддержкой пуйла особо не светится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
та да. только на границе пусть скажет - чей крым и слава Украине
 показать весь комментарий
Ответить
 
Алла, вам нравится выражение "на Украине"?
точно так-же гражданам Естонии, Литвы, Латвии неприятно выражение "прибалтийские".
это запоребриковое выражение. правильно говорить - "балтийские".
 показать весь комментарий
Ответить
 
М да странно,странно.Там и слушать нечего,да и петь под фанеру будут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а вы гимн УПА в исполении Малинина не слышали?а зря...рекомендую..." Ой,у лузі червона калина похилилася..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если бы поручики голицыны и корнеты оболенские в 1918-20г.г. выстояли против большевиков, возможно мы с вами уже много лет жили в благополучной европейской стране (так же как Финляндия. Австрия, Чехия, Польша).
 показать весь комментарий
Ответить
 
русский демократ заканчивается там, где встает украинский вопрос...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Возможно. Но зато сколько бы достойных людей остались в живых, сколько судеб не было сломано, сколько крови не было бы пролито.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда в Москве правила днепровская команда, такого вопроса не было. Затем он неизбежно возник, т.к. Запорожская сечь несовместима с крепостным правом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
нет не жили бы во всяком случае в составе империи - разве что удалось бы получить независимость и стать отделенным независимым государством
 показать весь комментарий
Ответить
 
В країні повно генетичного рашистського непотрібу, який преться на ці концерти. От і йдуть виступати рашистські опереткові блазні з дозволу рошенівської влади пропагувати рюзьге мирЪ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и не боятся.....едут за гривной...шо так тупо с рублями..........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таке враження, що кожну сторону цікавлять лише гроші. А де інтереси Держави?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зашибись. Пока касабы каждый день стреляют наших людей на фронте ихние жены будут петь нам усыпительные песни?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да они не приедут.Им будет западло быть гонимыми в раше. А Макаревич настоящий народный артист Украины!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Не трогайте артистов, проституток и кучеров: они служат любой власти."- адмирал Колчак.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
-1
Расейские артисты - это самый настоящий, полноценный, ударный батальйон х@йла! Нельзя недооценивать их роли в войне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
===статус неотъемлемой части русского мира, который в некотором смысле есть пространство национальной культуры куда более широкое, нежели государство, именуемое Российской Федерацией.===
Россия не остановится. Нужно как можно быстрее бежать из русского мира - языка, культуры и т.д.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А. Малинина, народного артиста Украины

Источник: http://censor.net.ua/n422425


Если не ошибаюсь,кабздон тоже до сих пор носит это звание (минкульт Украины,ау!!!).
Следующий-оно?
Давайте уже полный набор:газманова,расторгуева,задротнова...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А где, переспевы наших украинских певцов??? Запретит нашим петь пока не будет такой фонотеки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надеюсь найдутся ребята, которые сорвут этот шабаш.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот явно выпрашивают чтобы с ними "пообщались" настоящие бандеровцы. Доиграются до того, что появиться реальная хунта и всех прокацапских крыс вырежут к такой-то матери.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Щас глянул в ютуб на этих двоих; это действительно "искусство" называется ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот Малинину не везуха. В России ему поставили режим наимене сприятлывый для гастролей, ввиду его недостаточной патриотичности. И тут козни строят.. лучше бы Настю с потапом запретили.. те ещё скорпионы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всех кто прилезет на концерт погрузить в вагоны и на засРаху, пусть едут к своим ватным кумирам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну шо сказать, господа украинцы, когда нет слов
 показать весь комментарий
Ответить
 
Компетентные органы - это которые в Крыму и на Донбассе побежали первыми записываться в ополчение?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пробный шар вкатуют. Нейтральный. Посмотрят реакцию и если нормально, ласточек прилетит много с Весны
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомпетентные органы разрешили проведение концертов Малинина и Орбакайте, - гендиректор дворца "Украина" Недзельский
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия РФ аэропорт боевик выборы ГСЧС Донбасс дороги задержание Киев Минобороны Нацполиция непогода обстрел Одесская область погода поздравление пропаганда разведка ранение Рождество Россия СБУ Сирия снегопад США терроризм Трамп хакер
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти