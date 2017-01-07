 Среди населения оккупированного Донбасса зреет бунт: "гумконвои" РФ привозят третьесортные товары, а "правоохранители" грабят и пытают, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.
По информации ведомства, недовольство местного населения в первую очередь связано с:
- Систематической задолженностью в выплатах заработной платы и пенсий. Большинство населения самопровозглашенных "республик" из-за отсутствия даже минимальных средств не имеет возможности на должном уровне отпраздновать новогодние и рождественские праздники;
- Низкое качество продуктов питания, которые поступают с т.н. российскими "гумконвоями". Постоянно фиксируется завоз низкокачественных, третьесортных товаров, в т.ч. мясной продукции и алкогольных напитков, которые не пользуются спросом даже в России и являются условно пригодными для потребления;
- Произвола сотрудников т.н. правоохранительных органов "ДНР/ЛНР", которые под предлогом борьбы с "агентурой спецслужб Украины" прибегают к необоснованным арестам, ограблениям, пыткам и истязаниям, преследуя при этом собственные интересы и стремление обогатиться за счет местных жителей, особенно тех, кто занимается предпринимательской деятельностью.
Напомним, 22 декабря на территорию Украины вторгся 59-й "путинский гумконвой". Вместо заявленных 40 автомобилей на Донбасс въехало 46.
Отметим также, что в октябре МИД Украины направил России ноту протеста в связи с незаконным пересечением границы Украины очередным "гумконвоем".
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исчо давай!
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О чем думал Джон Юз?
Пацаки, почему не в намордниках? Приказ гаспадина Хуйла- всем пацакам надеть намордники
и радоваться.
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Иначе перестанем кормить Украину и Москву!
Жители Новоотсоссии.
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http://antikor.com.ua/articles/145422-u_trampa_krajne_ploho_otnosjatsja_k_ukrainskoj_elite_i_gotovy_k_sdelke_s_rf_-_eks-deputat_gosdumy
...і БАРИГА робить все щоб так і сталося...а то ХУЙЛО хФабрику відбере
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url: http://regtons.com
city: Prague
country: CZ
source: UAEPP
Registrant: % =========== contact-id: femod658
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Це "зрада" чи "паремога" ?
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Докази є ?! Хто це сказав , на яких підставах ?
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Минобороны все сказочки сочиняет.
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человек такая тварь, что привыкает ко всему, а кацапская особь привыкшая по жизни вечно вставать с колен вообще вне конкуренции.
НЕ будет никакого бунта!
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Что характерно, у этих украинских деток, за которыми подсматривают ангелы, батько москалей бьёт... ещё с 40-х годов прошлого века. В Московии это называется "два братских народа". У нас - фашизм, который принёс в Украину кровавый "русский мир".
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парасюк не переносит ее перегар после голодовок устал похмеляться просит пересадить...
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https://pbs.twimg.com/media/C1hXMxWXcAAYNIZ.jpg
Семья клонов Путина.
https://pbs.twimg.com/media/C1j0pqoXgAM7FZG.jpg
"Ой, вот случайность, каким ветром вас сюда?" - удивился ку......
https://pbs.twimg.com/media/C1kAHVLUUAEyeh3.jpg
пробу снимают еды
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"Мы все стали нищими. 70% населения за чертой бедности" https://www.facebook.com/deputats.ua/videos/1075713065828708/ …
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думаете вата только в зоне оккупации? черта с два!
в моем родном городе (100 км от Донецка) сидят чистые ватаны. кто не видел фото с "референдума"? могу запостить. очередь, как за водкой во времена Горбачева.
спрашиваю: "зачем на референдум ходили? зачем голосовали?"
отвечают: "хотелось хоть на старости лет пожить, как люди..."
не понимают, что им повезло, что не дошла война до города. ни одного разрушенного дома, предприятия, как работали, так и работают. да, были перебои с водой летом. а когда их в донецкой степи не было? ни одного случая преследования русскоязычных! а когда лучшего друга спрашиваешь "почему против Украины?" говорит "я же русский!". а я, значит, китаец?!
нужен закон, чтобы не только на Донбассе, а по всей стране лишать гражданства за антигосударственную деятельность. депортировать ни к чему. пусть живут негражданами. конфискации я бы тоже не применял. наоборот, давал подъемные и компенсацию при согласии выехать в РФ на ПМЖ без права возвращения. будет же когда-то раша репарации платить? вот туда эти деньги и пустить. от ваты надо избавляться, но без насилия. дурная вата за кило гречки голос продавала, за 300 грн. на антимайдане стояла, а за сотню баксов она откажется от украинского гражданства.
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Там їх, нещасних, кістки і до цього часу гніють...
Теперішні тамтешні "казачкі" - історії ж НЕ знають, знову восхіщаюцца "хазарсько-рускім міром" ...
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В семнадцатом году
Бежит матрос,бежит солдат
Стреляют на ходу
Рабочий тащит пулемёт
Сейчас он вступит в бой
Висит плакат Долой господ
Помещиков Долой!
Несут отряды и полки
Полотна Кумача
И впереди Большевики
Гвардейцы Ильича...
дешовый стишок Сергея Михалкова сегодня актуален..
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