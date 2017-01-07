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 Среди населения оккупированного Донбасса зреет бунт: "гумконвои" РФ привозят третьесортные товары, а "правоохранители" грабят и пытают, - ГУР

Среди населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей наблюдается рост протестных настроений и недовольства действиями оккупационной прокремлевской "власти".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.

По информации ведомства, недовольство местного населения в первую очередь связано с:

- Систематической задолженностью в выплатах заработной платы и пенсий. Большинство населения самопровозглашенных "республик" из-за отсутствия даже минимальных средств не имеет возможности на должном уровне отпраздновать новогодние и рождественские праздники;

- Низкое качество продуктов питания, которые поступают с т.н. российскими "гумконвоями". Постоянно фиксируется завоз низкокачественных, третьесортных товаров, в т.ч. мясной продукции и алкогольных напитков, которые не пользуются спросом даже в России и являются условно пригодными для потребления;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомобили путинского "гумконвоя" вывезли из моргов Горловки и Макеевки на территорию России около 40 тел убитых на Донбассе военнослужащих ВС РФ, - ГУР Минобороны

- Произвола сотрудников т.н. правоохранительных органов "ДНР/ЛНР", которые под предлогом борьбы с "агентурой спецслужб Украины" прибегают к необоснованным арестам, ограблениям, пыткам и истязаниям, преследуя при этом собственные интересы и стремление обогатиться за счет местных жителей, особенно тех, кто занимается предпринимательской деятельностью.

Напомним, 22 декабря на территорию Украины вторгся 59-й "путинский гумконвой". Вместо заявленных 40 автомобилей на Донбасс въехало 46.

Отметим также, что в октябре МИД Украины направил России ноту протеста в связи с незаконным пересечением границы Украины очередным "гумконвоем".
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....забыл о 200$ которые она раздала людям из их советских сбережений.....А ТЕПЕРЬ НАПИШИ, КТО ЕЩЁ, ЧТО ТО СДЕЛАЛ РЕАЛЬНОГО ДЛЯ НАРОДА.....никогда я не голосовал за Тимошенко....но писд....ь не надо.
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Напечатали и раздали,а потом 5.05 превратилось в 8.
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Ага.. ещё тамифлю купила за границей в три дорога..и сама разгружала! Кто ещё разгружал из премьеров самолёт? То то ..
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Если жрать нечего и мусора беспредельничают, значит вы достигли пункта назначения. Это русский мир, детка.
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очередная чушь ! И на кого она расчитана не понятно ? Бюджетники и пенсы за декабрь еще в декабре и получили все даже чуть раньше обычного ! А задержки есть только на шахтах и предприятиях которые прошли регистрацию в Украине и собственники их там же находятся ! А гуманитарка с конвоев идет на больницы и интернаты в основном поэтому детсады все уже 2 год бесплатные полностью как и питание младших классов в школе ! Смешно это выглядит .
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а насчет ментов тоже фигня сейчас гаишники боятся брать на лапу можно попасть на специальную подставу а это как минимум вылет с работы как максимум срок а зп у них под 25 штук дурных нет
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репоед, кого ты лечишь? Чатланин, у многих там остались родственники. Знаем мы ваш "рай". Так что иди хлопни дебилятко боярышника.
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дебилушка !!! Я тут живу а что тебе "очередные" родственники" чешут мне глубоко пофиг ! Тут конечно не рай земной и проблем хватает , но такой чуши как тут пишут точно нет !!!!
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и в Украину мотаешься...и до 2014 с удовольствием жрал украинское и шапку перед Януковичем с Ахметовым снимал....хохол
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мои точно нет хлопотно и овчинка выделки не стоит ! Да достаточно глянуть на сколько сократилось количество пенсов на блок-постах
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и тебе в Украине делать нечего...не всегда украинцы добрыми бывают.
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да я в нее и не езжу с 14 года веришь и желания нет
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Артур , а насколько вырос ввп ДНР по сравнению с теми годами когда Украина "грабила " Донбасс ?
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Я вам больше скажу - российские газеты пишут, что в ДНР ЛНР такой рай начался, что пенсы Украины валом валят в ДНРЛНР и там оформляют себе пенсии - из бюджета ДНРЛНР!
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да есть и такая фигня мы тоже не довольны этими блок - постами ! Закрыть их на фиг а то в автобус утром уже не влезть ! В конце 14 начале 15 красота была выбирай любое место
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отвечу вопросом на вопрос ! А насколько стала богаче Украина без дотационных ДНР ЛНР и Крыма ? Сейчас весь бюджет Украины 32миллиарда бакинских а раньше Донецкая и Луганская область столько в бюджет давала только валюты ! А если учесть что начинать пришлось с нуля и под бомбежками с учетом проблем с банками и сбытом . сейчас вся оплата через Осетию идет, то раза в 4 выросли за 2 года . Предприятия что стояли запускаются тяжело но жить можно
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Кароче... плыви нахер отсюда, гавно.... достал уже вонять тут.
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))) ДНР в ООН прийняли та в РФ в якості союзної репабліки. Скоро Гагаріна свого в космом будуть запускати.
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Вретивывсе. дамбасяне уже давно проводят межгалактические перелеты и уже почти достроили звезду смерти.
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Ничего там не зреет, стадо ватных баранов привыкло жить в стойле и молиться на педофила сцаря.............им харашо.
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Dumbass (англ.) - недоумок, дегенерат, кретин, долб@@б.
О чем думал Джон Юз?
Пацаки, почему не в намордниках? Приказ гаспадина Хуйла- всем пацакам надеть намордники
и радоваться.

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Витя Индюкович обещает снабдить ДАУНбасс не ворованными шапками,фуфайками и калошами профессора Преображенского.. :D налетай народец на площадь чЛенина в ДАУНетске,расдача с 7 утра до 7 утра..
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Якби наші бариги від влади перестали купувати сепарське вугілля, та вся пиzдобратія і на хренові продукти грошей не мала б.
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Путин введи блины! Желательно с икрой и маслом!
Иначе перестанем кормить Украину и Москву!
Жители Новоотсоссии.
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А если бы присылали деликатесы и не пытали и грабили, значит были бы офуенными? Нет, мудачье, вы уже никому и нафуй не нужны. Жрите помои и не обляпайтесь.
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Ненависть к Украине у местных настолько сильна, что они видимо терпят такое издевательское отношение к себе со стороны оккупационных властей, вкупе с прихлебателями боевиками.Почему они терпят, почему не протестуют, почему не убивают бандитов, помыкающих ими.
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Потому-что ты судишь по фейкам от ГУР
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Всё очень просто обьясняется - они всё равно неплохо живут за счёт Украины, но мозг их занят российской антиукраинской пропагандой, и логика здесь отсуствует. Мозг у них не начнёт работать, пока сыт желудок, а сыт он у них благодаря нашим деньгам, мы их кормим!
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Не смішіть капці - тамтешнє населення , на бунт , органічно не здатне !
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Вот б-дь,благодаря нашим барыгам уних есть еще из чего выбирать?Уже давно должны были всех крыс сожрать.
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...У Трампа крайне плохо относятся к украинской элите и готовы к сделке с РФ - экс-депутат Госдумы
http://antikor.com.ua/articles/145422-u_trampa_krajne_ploho_otnosjatsja_k_ukrainskoj_elite_i_gotovy_k_sdelke_s_rf_-_eks-deputat_gosdumy

...і БАРИГА робить все щоб так і сталося...а то ХУЙЛО хФабрику відбере
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а почему домен antikor.com.ua в Праге расположен? :D

url: http://regtons.com
city: Prague
country: CZ
source: UAEPP



Registrant: % =========== contact-id: femod658
person: not published
e-mail: not published
address: not published
phone: not published
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а почему домен antikor.com.ua в Праге расположен?

Це "зрада" чи "паремога" ?
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Да потому что это старый сливной бачок, этот сайт специально и создавали для фейков, мелких сливов, как подобие зассаного забора в Кацапетовке, где размещают всякие высеры придурочных депутатов Госдуры........ а наши провокаторы и придурки дают ссылки на него... Совпадение???!!!!
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этот сайт специально и создавали для фейков

Докази є ?! Хто це сказав , на яких підставах ?
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а я ж ще тоді казав, що ще згадаєте оті розтоптані рошенки! їжа не любить неповаги до себе, вона мстить!
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2017 году будет лучше, чем в 2016 году кому будет лучше , Путин как всегда не уточнил ...
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цензор, когда пиздеть перестанешь?
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Я про бунт уже третий год слушаю. А в реальности, они все - получив от Украины пенсии, регрессы по 28 тысяч в месяц, детские деньги в 40 тысяч грн на ребёнка, отпрыска ополченца, сытно пожравши и побухавши, радостно дрочат вприсядку на российские каналы, киселёва, соловьёва и путина. Лишить бы их этой шары за наш счёт, вот тогда бы мы посмотрели, как они с голодным желудком будут на путина дрочить!
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зреет бунт, я вас умаляю...не смешите.
человек такая тварь, что привыкает ко всему, а кацапская особь привыкшая по жизни вечно вставать с колен вообще вне конкуренции.
НЕ будет никакого бунта!
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Рождественская ночь где-то в украинском селе.
Что характерно, у этих украинских деток, за которыми подсматривают ангелы, батько москалей бьёт... ещё с 40-х годов прошлого века. В Московии это называется "два братских народа". У нас - фашизм, который принёс в Украину кровавый "русский мир".

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летом 1989 года был по делам в Дамбассе,когда забастовка была.в магазинах шаром покати,пусто совсем ничего на полках не было,зато премьер министер СССра дохлого родом с ДАУНбасса Рыжков Коля обещал шахтьорам Райскую жизню и ежегодные поездки в отпуск на лучшие курорты мира,включая БАГАМЫ
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Бунта конешн. не будет, кому там бунтовать? А вот всеобщее недовольство, злоба и скрытая вражда аж зашкаливает. Месные ненавидят РФиков, щитают что их кинули и наепали, те не доверяют и открито презирают даунбассеров. Эт вопщет класический руццкий миг: вертухаи, стукачи, терпилы, так что пускай варятся в этом ляпразории до полного выгорания.
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Наше ГУР наверное не в курсе, что на дамбассе практически нет расейских продуктов. Зато есть продукты, которыми активно обеспечивают наши "братья" беларусы.... Ватные родственники жонки даже не покупали жратву, когда назад ехали (после оформления пенсии) - невыгодно, беларусские дешевле. А вы продолжайте слушать ГУР, которое просрало все, что можно было просрать...
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А кто звал хуйла? Вот позвали и живите в русском мире мрази продажные. Предатели нигде не нужны.
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что-то по убогости, сообщения этого гура минстеця напоминают...
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Февральская 1917 года Буржуинская революция на РАБссии началась именно из за нехватки продовольствия тогда тракторов не было и катать в асфальт польские яблоки было некому
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Цей гадюшник (дн-лнр) був і залишається приречений. Вони існують , поки стріляють,( А БІЛЬШ НІЧОГО ВОНИ РОБИТИ НЕ УМІЮТЬ). Захопили владу, винищили собі неугодних, понаїжачувались барикадами і блокпостами, наскладували б/у шну російську техніку і прострочені боєприпаси і стріляють, стріляють... А 3,5 млн. людей ТРЕБА ГОДУВАТИ, ЗАБЕЗПЕЧИТИ РОБОТОЮ, МЕДИЦИНОЮ, ШКОЛАМИ,ДАТИ ТЕПЛО, ВОДУ, ЕЛЕКТРИКУ, РМОНТУВАТИ, БУДУВАТИ... А кацапи , захарченки, гіві, мотороли з чеченами цього не уміють, не хотять та й не планували. Тому, поки одна бидлота стріляє, поки у іншого бидла, що там залишилося створюється ілюзія що "родіна в апасності". Перестануть стріляти - бидло візьме за груди- давай жрать (апасность міновала)! Тактика наша повністю вірна - укріпити армію і глибокоешелоновану оборону і нехай там самі перегризуться і виздихають. Вони нах. нікому не потрібні, вони (шахтьори) і при Союзі нікому особливо не підкорялися і бунтували. Забере Росія - подавиться, вони розвалять Росію. Спихнуть нам на шию (а до цього нас нагинають) - пизд-ць нашій державності - це забезпечувати, гріти, "восстанавлівать", годувати своїм коштом 3,5 млн україноненависників СОБІ НА ПОГИБЕЛЬ! Хай гризуться і здихають самі з кацапами.
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Когда нечего будет воровать и грабить в оккупированном Донбассе касапские и местные террористы не вернутся на заводы и в зоны, они на 100% ринутся на мацковию, в ближайшие области Воронежскую и Ростовскую и будут там грабить.
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да конечно . там их быстро переловят и перестреляют . проще вернуться в Украину . типа раскаяться . поплакать на камеру как нехорошие москали обманули и все на свободу с чистой совестью
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Вот жабы путина или его хранители..
https://pbs.twimg.com/media/C1hXMxWXcAAYNIZ.jpg
Семья клонов Путина.
https://pbs.twimg.com/media/C1j0pqoXgAM7FZG.jpg
"Ой, вот случайность, каким ветром вас сюда?" - удивился ку......

https://pbs.twimg.com/media/C1kAHVLUUAEyeh3.jpg

пробу снимают еды
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2 марта 2017 года на РАБссии праздник.100 лет отречения от престола династии Романовых-Готторбских.304 года издевались над РАБссией узурпаторы-дегенераторы над Вяликим СаРаем..,праздник аднака..,можно заказывать на 2 марта тонно-литры Боярышки...
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ну лугандонцы перегибают явно палку ведь не может быть плохо савьетскаму челавеку в рускагам мире это абсурд ведь скрепы установлены нет бендеравцев на рускагам языхе можно свободно гаварить и даже думать ведь на вас ватников огромная ответственность ведь вы витрина наваросии весь югавасток должен глядя на вас счастливых избавиться от ненавистного всего не праваславнага ну и в конце то шо там говорила коняка -дипломат
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Пиздешь... я тут звонил одному в Стаханов, он не рыба ни мясо в политике, слабый по жизни, ему похер кто будет, так вот, я пму говорю, даваф вышлю продуктов... так он говорит, спасибо, но продуктов хватает, проблем нет ни с чем, правда дороже чем в Украине но продукты в основном Украинские... таа что не надо ля ля... надо парекрывать поставки продуктов, а не торгова с уёбками.
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Это не торговля, а гуманнитарная помощь Украины взамен на уголь!
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А , як там що до бунту в Україні після "життя по новому" -
"Мы все стали нищими. 70% населения за чертой бедности" https://www.facebook.com/deputats.ua/videos/1075713065828708/ …
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какой на хрен бунт ? эти рабы ни на что не способны . даже для того что бы бунтовать против Украины туда пришлось в 2014 году завозить титушек из Ростова и собирать местный люмпен за бабки . не тот случай . будут сидеть без денег и жрать то что дадут даже если москали им гнилье возить станут
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Ну какой бунт среди насиления дамбаса? Это называется брожение говен.
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Тем временем в немецкий город Бременхафен прибыла крупная партия Омериканских танков и другой бронетехники...
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А когда это даунбасята бунтовали сами по себе? Они ж самые сцикливые всегда были.вот им и жизнь такая привалила.
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Но Петя же выручит лугандонцев в тредную минуту, пенсиями, едой, електроенергией, газом, водой и тд... разумеется конечно ето все за наш счет.
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ничего там не зреет. там все давно протухло.
думаете вата только в зоне оккупации? черта с два!
в моем родном городе (100 км от Донецка) сидят чистые ватаны. кто не видел фото с "референдума"? могу запостить. очередь, как за водкой во времена Горбачева.

спрашиваю: "зачем на референдум ходили? зачем голосовали?"
отвечают: "хотелось хоть на старости лет пожить, как люди..."

не понимают, что им повезло, что не дошла война до города. ни одного разрушенного дома, предприятия, как работали, так и работают. да, были перебои с водой летом. а когда их в донецкой степи не было? ни одного случая преследования русскоязычных! а когда лучшего друга спрашиваешь "почему против Украины?" говорит "я же русский!". а я, значит, китаец?!

нужен закон, чтобы не только на Донбассе, а по всей стране лишать гражданства за антигосударственную деятельность. депортировать ни к чему. пусть живут негражданами. конфискации я бы тоже не применял. наоборот, давал подъемные и компенсацию при согласии выехать в РФ на ПМЖ без права возвращения. будет же когда-то раша репарации платить? вот туда эти деньги и пустить. от ваты надо избавляться, но без насилия. дурная вата за кило гречки голос продавала, за 300 грн. на антимайдане стояла, а за сотню баксов она откажется от украинского гражданства.
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отак колись, на початку 18 століття, хазарянин Петро-1 (з 1621р. - русский) ЩОРІЧНО забирав з донецько-запрізьких країв по 30000 козачків на будівництво Ладозького водного каналу.... будували років з 10.
Там їх, нещасних, кістки і до цього часу гніють...
Теперішні тамтешні "казачкі" - історії ж НЕ знають, знову восхіщаюцца "хазарсько-рускім міром" ...
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Мы видим город Петроград
В семнадцатом году
Бежит матрос,бежит солдат
Стреляют на ходу
Рабочий тащит пулемёт
Сейчас он вступит в бой
Висит плакат Долой господ
Помещиков Долой!
Несут отряды и полки
Полотна Кумача
И впереди Большевики
Гвардейцы Ильича...
дешовый стишок Сергея Михалкова сегодня актуален..
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Опять таки мы платим за энергоносители по мировым ценам!Лднр не платят Украине ни копейки за свет,газ,воду!Только за элктроэнерргию лднр задолжали Украине 17 миллиардов гривен!!!За воду только начали вроде как рассчитываться и то ,только после полной остановки подачи воды в регион!Почему не выключатель электроэнергию оккупантам я так и не могу понять,а долг постоянно растёт...Вот получается им там свет,газ,вода абсолютно бесплатно,пожрать гуманитарка приедет,а ещё Украина платит пенсии и соцвыплаты в полном объёме!!!Зачем им там бунтовать,если мы их продолжаем кормить и обогревать бесплатно!!!!!!
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Третий год новости одни и те же, а ДНР-ЛНР все на месте и не собирается разваливаться! Господа, оно само собой ничего не делается, даже если ГУРу постоянно мониторить сепарские ресурсы в поисках чернухи.
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Видел и не раз, как гребут всё подряд из Бруснички и АТБ и прут в свою процветающию республику-наверное с жиру бесятся
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на всех сайтах Украины в лугандонии уже 3 года зреет бунт.... нахрена такое БРЕХАТЬ?????????
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСреди населения оккупированного Донбасса зреет бунт: "гумконвои" РФ привозят третьесортные товары, а "правоохранители" грабят и пытают, - ГУР
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