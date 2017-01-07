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Все про:Госпогранслужба (2319) Интерпол (313) Молдова (666) пограничники (1004) Румыния (446)

 Пограничники задержали гражданина Молдовы, находящегося в международном розыске за создание преступной группировки

Пограничники Черновицкого отряда накануне задержали в пункте пропуска "Мамалыга" гражданина Молдовы, разыскиваемого правоохранителями Румынии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

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"Во время проверки документов на гражданина, прибывшего в Украину, сработала база данных Интерпола. Согласно учету Генерального секретариата Интерпола, этот гражданин, 1986 года рождения, числился в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Румынию. Его разыскивали для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество против государства и создание преступной группировки", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Гражданин Украины пытался выехать в Польшу на угнанном автомобиле. ФОТО

О нарушителе проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве. Гражданина Молдовы передали сотрудникам Национальной полиции.

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The Economist: Світ уже ніколи не потребуватиме більше наявної сталі, виплавленої із залізної руди

Дослідження Джуліана Оллвуда з Кембриджського університету показує, що необхідності в додаткових заводах не буде, навіть якщо зросте світовий попит на сталь. Про це пише британський тижневик The Economist.

Пояснюється, що у процесі розвитку країни накопичують належну кількість сталевих конструкцій і майже ніколи не потребують більш ніж 12 т цього сплаву на особу. Замість купувати нововиплавлену сталь для будівельних проектів, можна використовувати перероблену зі знесених будинків і брухту.

«За словами Оллвуда, якщо в майбутньому попит на сталь і зростатиме, його можна задовольнити саме так. Тобто світ уже ніколи не потребуватиме більше, ніж має нині, сталі, виплавленої із залізної руди», - йдеться в матеріалі.
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Кордон таки стає справжнім кордоном. Потроху, та стає!
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это великая перемога, задержали одного молдавана. Мега досижение!
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Пограничники Черновицкого отряда.

Отряд Лени-космоса.
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С приходом к власти в Молдове (стопудово не без помощи ФСБ) путинского шпиона Додона,Украина получила вместо бантустана "ПМР" всю Молдову в таком статусе.Теперь ВСЯ Молдова это один большой марионеточный бантустан "Молдовороссия".Украине следует иметь это ввиду.С соответствующим ужесточением таможенно-пограничного контроля.А так же ограничением на въезд в Украину молдовских граждан.Параллельно Украина должна провести консультации с республикой Румынией по поводу нового расклада в ее исторической неотъемлемой части.С тем,чтобы оказывать на пророссийскую (читай-профашистскую) Молдову давление с двух сторон.В обоюдных интересах.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПограничники задержали гражданина Молдовы, находящегося в международном розыске за создание преступной группировки
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