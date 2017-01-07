 Пограничники задержали гражданина Молдовы, находящегося в международном розыске за создание преступной группировки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Во время проверки документов на гражданина, прибывшего в Украину, сработала база данных Интерпола. Согласно учету Генерального секретариата Интерпола, этот гражданин, 1986 года рождения, числился в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Румынию. Его разыскивали для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество против государства и создание преступной группировки", - говорится в сообщении.
О нарушителе проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве. Гражданина Молдовы передали сотрудникам Национальной полиции.
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Дослідження Джуліана Оллвуда з Кембриджського університету показує, що необхідності в додаткових заводах не буде, навіть якщо зросте світовий попит на сталь. Про це пише британський тижневик The Economist.
Пояснюється, що у процесі розвитку країни накопичують належну кількість сталевих конструкцій і майже ніколи не потребують більш ніж 12 т цього сплаву на особу. Замість купувати нововиплавлену сталь для будівельних проектів, можна використовувати перероблену зі знесених будинків і брухту.
«За словами Оллвуда, якщо в майбутньому попит на сталь і зростатиме, його можна задовольнити саме так. Тобто світ уже ніколи не потребуватиме більше, ніж має нині, сталі, виплавленої із залізної руди», - йдеться в матеріалі.
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Отряд Лени-космоса.
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