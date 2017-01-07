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 За минувшие сутки погибших нет. Двое украинских бойцов - ранены, - спикер АТО

2 украинских военнослужащих были ранены в ходе АТО 6 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил сегодня в ходе традиционного брифинга спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, двое защитников получили ранения во время гранатометных обстрелов наших позиций вблизи Новотошковского", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рождественскую ночь украинские воины отбили атаку врага вблизи Авдеевки, - Минобороны

Напомним, по данным СНБО, за время АТО российско-террористическими группировками убиты 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч ранены. По данным ООН, с начала АТО погибли 9 тыс. 758 человек, почти 23 тыс. человек получили ранения.


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Туреччина позбавлятиме громадянства терористів та своїх критиків
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/01/7/7059837/
Вот так бы Украина за поребрик нафиг высылала всех скрытых и не скрытых сепаратюг !
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Гимн Раиськои Педерации
Засраха - смердючая наша держава,
Засраха -немытая наша страна.
Могучая вонь, вяликая срака -
Твоё достоянье на все времена!
Спивайся, Атечество наше хуйловское,
Бурятских народов союз вековой,
Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись кучи навоза поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Покинута Богом уродов земля!
Славься, Атечество наше хуйловское,
Бурятских народов союз вековой,
Дидами данная мудрость народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для убийств и для пыток
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт стекломой очистительный.
Так было, так есть и так будет всегда!
Спивайся, Атечество наше хуйловское,
Бурятских народов союз вековой,
Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
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на фоне истерических прогнозов политических сношений между Украиной и США-эта новость заслуживает большего внимания. Это здорово, что без потерь и это плохо, что до сих пор воюем. Выздоравливайте и спасибо, что дали нам возможность сказать С Рождеством в теплых хатах. Слава ВСУ.
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Хай Бог оберігає найкращих синів, захисників Вітчизни!!! Не померкне Слава Ваша в віках!!!
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Вот только не ругайте меня, может украинцам все так помириться с Россией? По крайней мере перестанут гибнуть люди! Кому нужен этот вечно тлеющий конфликт?
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Может еще стать братьями, взяться за руки и сплясать хоровод???
Забудь об этом. Вы-КАЦАПОФАШИСТСКИЕ МРАЗИ, МРАЗЯМИ будете на несколько поколений вперед
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если хохлы говорят потерь нет значит как минимум 10-200х точно есть
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки погибших нет. Двое украинских бойцов - ранены, - спикер АТО
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