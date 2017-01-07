 За минувшие сутки погибших нет. Двое украинских бойцов - ранены, - спикер АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил сегодня в ходе традиционного брифинга спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, двое защитников получили ранения во время гранатометных обстрелов наших позиций вблизи Новотошковского", - сообщил он.
Напомним, по данным СНБО, за время АТО российско-террористическими группировками убиты 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч ранены. По данным ООН, с начала АТО погибли 9 тыс. 758 человек, почти 23 тыс. человек получили ранения.
360 11
Материалы по теме: Агрессия России против Украины Антитеррористическая операция
Украинские воины, получившие ранения в районе Новотошковского, находятся в стабильном состоянии, - пресс-офицер Завтонов(11)
Ночью боевики били по позициям сил АТО вблизи пяти населенных пунктов на линии разграничения, - Матюхин(10)
В рождественскую ночь украинские воины отбили атаку врага вблизи Авдеевки, - Минобороны(31)
"Исчезла цензура информации об участии военных ВС РФ на Донбассе" - российский наемник Жучковский(81)
Путин пугает Запад, выдавая себя за «полусумасшедшего» - The New Yorker(7)
За минувшие сутки боевики 42 раза открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских бойцов ранены, - штаб(6)
Саперы ВСУ и пиротехники ГСЧС уничтожают неразорвавшиеся снаряды и мины, найденные на Донбассе. ВИДЕО(6)
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/01/7/7059837/
Вот так бы Украина за поребрик нафиг высылала всех скрытых и не скрытых сепаратюг !
Ответить
Засраха - смердючая наша держава,
Засраха -немытая наша страна.
Могучая вонь, вяликая срака -
Твоё достоянье на все времена!
Спивайся, Атечество наше хуйловское,
Бурятских народов союз вековой,
Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись кучи навоза поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Покинута Богом уродов земля!
Славься, Атечество наше хуйловское,
Бурятских народов союз вековой,
Дидами данная мудрость народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для убийств и для пыток
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт стекломой очистительный.
Так было, так есть и так будет всегда!
Спивайся, Атечество наше хуйловское,
Бурятских народов союз вековой,
Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Может еще стать братьями, взяться за руки и сплясать хоровод???
Забудь об этом. Вы-КАЦАПОФАШИСТСКИЕ МРАЗИ, МРАЗЯМИ будете на несколько поколений вперед
Ответить
Ответить