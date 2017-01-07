EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Киевские новости
  711  21
Все про:КГГА (1826) Киев (15771) непогода (169) погода (2316) Киевавтодор (53) уборка (54) снегопад (554)

 Коммунальщики просят столичных водителей не ездить по городу во время снегоуборочных работ, - КГГА

Сотрудники коммунальной корпорации "Киевавтодор" продолжают очищать улицы и дороги столицы от снега.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

По данным ведомства, для уборки улиц Киева от последствий снегопада в настоящее время задействовано более 500 единиц техники, в том числе коммунальной корпорации "Киевавтодор" и жилищных организаций.

Как сообщили в КК "Киевавтодор", предприятие обеспечено достаточными запасами материалов: на складах 150 л дизтоплива, 54 тыс. л бензина, 43 тыс. л газа, более 20 000 тонн соли и 24 000 тонн песка.

"В случае дальнейшего осложнения погодных условий у "Киевавтодора" есть соответствующие договоры на привлечение дополнительно еще 180 единиц техники (в настоящее время в распоряжении корпорации 380 единиц)", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снегопады, метели, лавины и оползни: синоптики предупреждают об ухудшении погоды 7-8 января. КАРТА

Вместе с тем, коммунальщики отмечают, что сильный мороз снижает эффективность реагентов, в частности соли. Это значительно усложняет очистку дорог. В связи с этим коммунальщики обращаются к владельцам автомобилей с просьбой воздержаться от поездок по городу пока будет продолжаться интенсивная уборка и обработка улиц и трафик не станет максимально безопасным.

Также сообщается, что общественный транспорт будет курсировать в обычном для киевлян режиме.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вообще , как было бы хорошо для нашего могучего государства , если бы её граждане впадали бы в зимнию спячку , подобно хомячкам или медведям .
Примерно с ноября по апрель .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Коммунальщики просят столичных водителей не ездить по городу до весны пока снег не растает! Они мол изобрели новую нанотехнологию борьбы со снегом с помощью рассеянного солнечного излучения
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
водителей не ездить, пешеходов не ходить...
- наши дворы построены не для гуляния.
- а для чего?
- для эстетики.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Список будущих обвинений в адрес Юлии Тимошенко:

убийства:
- Иисуса Христа
- Джона Кеннеди
- Кащея Бессмертного
- Чингисхана
- Цезаря (который Гай Юлий - из-за имени)
- геноцид марсиан

катастрофы:
- ураган Катрина
- извержение Везувия, 79 год н.э.
- гибель континента Атлантида
- всемирный потоп (библейский)

воровство:
- присвоила межигорье, сухолучье, синегорье, виллы в крыму
- в детстве воровала шапки, за которые посадили Бандюковича
- отобрала все имущество щербаня после его убийства
и насильно передала скромным Бандюковичу и Ахметов, пригрозив расправой.
- покупала газ по 150 когда можно было как Бандюкович покупать по 500

с начала заключения совершила преступления:
- лично перевезла за границу в оффшоры миллиарды долларов
-ично отжала бизнес у тысяч предпринимателей прикрывшись именем саши-стоматолога... Таки і ПРИВАТ віджала ! Та ще в Вашингтоні Юлька клята прикупила пів сенату! от падлюка!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А шо , его в чём-то обвиняли , чего не сделала эта власть ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
по киеву вообще ни какой хрен не ездит, в том числе и транспорт
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Не имеют ни малейшего зеленого понятия" - эксперт оценил работу Гройсмана

Премьер-министр Владимир Гройсман, несмотря на обещание, не демонстрирует эффективное управление государством.

Такое мнение высказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала в комментарии Gazeta.ua.

"Говорить о новом качестве управления совершенно не приходится. Период его председательства в правительстве не показал ничего. Почерк его управления такой неразборчивый, что невозможно понять, что он пишет. Надо, чтобы он меньше говорил, а больше делал", - подчеркнул Бала.

На старой матрице перестроить страну невозможно, отметил эксперт. По его словам, правительство должно разработать четкий план работы.

"Нет стратегического осознания и плана. Не имеют ни малейшего зеленого понятия. Правительство Гройсмана и он сам не выписали задание на завтра. В этом главная проблема. Для того, чтобы начать работу, надо понимать, для чего это. 25 лет пишем диплом по развитию Украины без темы и плана. Поэтому ничего не достигли. Логического конца здесь быть не может", - подчеркнул Бала.

При этом необходимо изменить кадровую политику правительства.

"Все планы должны воплощать конкретные люди. Но кадровая политика, которая проведена по квотному принципу, абсолютно не соответствует вызовам перед страной. У нас только через 2,5 года вводят институт государственных секретарей. Вызывают вопросы люди, которые будут строить министерства. Брать в Европе только то, что подходит конкретной власти, - это ложный путь. Можем говорить о тарифах как в Европе, но не говорим о таком же уровне зарплаты", - добавил эксперт.

В день назначения Владимира Гройсмана на должность премьер-министра он пообещал показать, как управлять государством.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Коммунальщики просят столичных водителей не ездить по городу во время снегоуборочных работ, а жителей столицы не путаться под ногами, выйти и обождать в коридоре, пока не будет закончена уборка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вчора спостерігав як чистили тротуар "Білорусом". До половини сніг згорнули, а далі стояв чийсь автомобіль, що не дало змоги цього зробити. Так і залишився тротуар почищеним частково. Нехай пішоходи дякують тому довбодятлу який поставив свою машину на тротуарі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Проехался по Отрадному, Шулявке и Борщаговке. Некому мешать вообще. Ни одной снегоуборочной машины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
срочно в Рождество надо забугоной тачкой по городу фортель выкинуть..
 показать весь комментарий
Ответить
 
три дня назад говорили ..ПОГОДА в Украине будет неблагоприятной..сидите дома воркуйте,,,, это что бабы беременные в конце срока надо срочно на такси ехать галасвита...,или в поезде рожать..,не понимаю я таких поступков уже 50 лети минимум..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКоммунальщики просят столичных водителей не ездить по городу во время снегоуборочных работ, - КГГА
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия РФ аэропорт боевик выборы ГСЧС Донбасс дороги задержание Киев Минобороны Нацполиция непогода обстрел Одесская область погода поздравление пропаганда разведка ранение Рождество Россия СБУ Сирия снегопад США терроризм Трамп хакер
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти