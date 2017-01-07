 Коммунальщики просят столичных водителей не ездить по городу во время снегоуборочных работ, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.
По данным ведомства, для уборки улиц Киева от последствий снегопада в настоящее время задействовано более 500 единиц техники, в том числе коммунальной корпорации "Киевавтодор" и жилищных организаций.
Как сообщили в КК "Киевавтодор", предприятие обеспечено достаточными запасами материалов: на складах 150 л дизтоплива, 54 тыс. л бензина, 43 тыс. л газа, более 20 000 тонн соли и 24 000 тонн песка.
"В случае дальнейшего осложнения погодных условий у "Киевавтодора" есть соответствующие договоры на привлечение дополнительно еще 180 единиц техники (в настоящее время в распоряжении корпорации 380 единиц)", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, коммунальщики отмечают, что сильный мороз снижает эффективность реагентов, в частности соли. Это значительно усложняет очистку дорог. В связи с этим коммунальщики обращаются к владельцам автомобилей с просьбой воздержаться от поездок по городу пока будет продолжаться интенсивная уборка и обработка улиц и трафик не станет максимально безопасным.
Также сообщается, что общественный транспорт будет курсировать в обычном для киевлян режиме.
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Движение транспорта ограничено из-за снегопадов в шести областях (обновлено)(11)
Примерно с ноября по апрель .
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- наши дворы построены не для гуляния.
- а для чего?
- для эстетики.
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убийства:
- Иисуса Христа
- Джона Кеннеди
- Кащея Бессмертного
- Чингисхана
- Цезаря (который Гай Юлий - из-за имени)
- геноцид марсиан
катастрофы:
- ураган Катрина
- извержение Везувия, 79 год н.э.
- гибель континента Атлантида
- всемирный потоп (библейский)
воровство:
- присвоила межигорье, сухолучье, синегорье, виллы в крыму
- в детстве воровала шапки, за которые посадили Бандюковича
- отобрала все имущество щербаня после его убийства
и насильно передала скромным Бандюковичу и Ахметов, пригрозив расправой.
- покупала газ по 150 когда можно было как Бандюкович покупать по 500
с начала заключения совершила преступления:
- лично перевезла за границу в оффшоры миллиарды долларов
-ично отжала бизнес у тысяч предпринимателей прикрывшись именем саши-стоматолога... Таки і ПРИВАТ віджала ! Та ще в Вашингтоні Юлька клята прикупила пів сенату! от падлюка!!!
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Премьер-министр Владимир Гройсман, несмотря на обещание, не демонстрирует эффективное управление государством.
Такое мнение высказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала в комментарии Gazeta.ua.
"Говорить о новом качестве управления совершенно не приходится. Период его председательства в правительстве не показал ничего. Почерк его управления такой неразборчивый, что невозможно понять, что он пишет. Надо, чтобы он меньше говорил, а больше делал", - подчеркнул Бала.
На старой матрице перестроить страну невозможно, отметил эксперт. По его словам, правительство должно разработать четкий план работы.
"Нет стратегического осознания и плана. Не имеют ни малейшего зеленого понятия. Правительство Гройсмана и он сам не выписали задание на завтра. В этом главная проблема. Для того, чтобы начать работу, надо понимать, для чего это. 25 лет пишем диплом по развитию Украины без темы и плана. Поэтому ничего не достигли. Логического конца здесь быть не может", - подчеркнул Бала.
При этом необходимо изменить кадровую политику правительства.
"Все планы должны воплощать конкретные люди. Но кадровая политика, которая проведена по квотному принципу, абсолютно не соответствует вызовам перед страной. У нас только через 2,5 года вводят институт государственных секретарей. Вызывают вопросы люди, которые будут строить министерства. Брать в Европе только то, что подходит конкретной власти, - это ложный путь. Можем говорить о тарифах как в Европе, но не говорим о таком же уровне зарплаты", - добавил эксперт.
В день назначения Владимира Гройсмана на должность премьер-министра он пообещал показать, как управлять государством.
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