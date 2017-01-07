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 В 2016 году по искам ГПУ в пользу граждан и государства возвращено 9 млрд грн, - Луценко

В течение 2016 года по искам ГПУ в пользу граждан и государства присудили 15,5 млрд грн и отменили почти тысячу незаконных судебных решений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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"По искам ГПУ в пользу граждан и государства в 2016 году присуждено 15,5 млрд грн. Реально возвращено за год 9 млрд грн", - написал Луценко.

"Отменено почти тысячу незаконных судебных решений, чем предупреждены потери государства на 2,3 млрд грн", - подчеркнул генпрокурор.

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Рішення судів в студію!
Пе*дун задушевний.
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Шо то в мене все менше та менше у кошелі грошей. Не встигаю туди класти. В чию користь повернули, не розумію.
Долар треба було взяти, то просто промовчу.
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В течение 2016 года по искам ГПУ в пользу граждан и государстваИсточник: http://censor.net.ua/n422419

В пользу правительства поверю, но не граждан.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2016 году по искам ГПУ в пользу граждан и государства возвращено 9 млрд грн, - Луценко
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