 В 2016 году по искам ГПУ в пользу граждан и государства возвращено 9 млрд грн, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"По искам ГПУ в пользу граждан и государства в 2016 году присуждено 15,5 млрд грн. Реально возвращено за год 9 млрд грн", - написал Луценко.
"Отменено почти тысячу незаконных судебных решений, чем предупреждены потери государства на 2,3 млрд грн", - подчеркнул генпрокурор.
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Будет смешно .
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Пе*дун задушевний.
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Долар треба було взяти, то просто промовчу.
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В пользу правительства поверю, но не граждан.
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