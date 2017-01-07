 К кибератаке на ОБСЕ может быть причастна Россия, - глава контрразведки ФРГ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.
"Наш анализ показал, что для этой атаки использовалась та же инфраструктура, и для других кибератак, связанных с кампанией нападений APT28, целью которых позапрошлого года стал также Бундестаг", - рассказал глава ведомства Ханс-Георг Маасен.
По его словам, есть данные, указывающие на то, что за этими атаками могли стояли российские источники.
Зато Россия отвергает обвинения в кибератаках. О хакерских нападениях на ОБСЕ, одной из главных миссий которой сейчас является урегулирование конфликта на Донбассе, стало известно в конце декабря 2016 года.
Напомним, что 5 января руководители разведывательных служб США во время слушаний в Конгрессе заявили, что кибератаки из России составляют "значительную угрозу" Соединенным Штатам, а ранее сенатор Джон Маккейн назвал возможные кибератаки со стороны России на политические организации в США "актом войны".
Победительница общего зачета Кубка мира чешка Габриэла Коукалова заявила, что после допингового скандала не верит ни одному из российских биатлонистов
Подробнее на РБК:
http://sport.rbc.ru/news/586fea229a79478b84382359?from=newsfeed
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Маєте докази-то жорстко карайте, ні-то заткніть пельки!
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Кремль и кремлелохов, я так понял, будут "поздравлять" каждый день...
А кацарылые, пусть бухают боярышник в ответ на позравлялки США
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