 К кибератаке на ОБСЕ может быть причастна Россия, - глава контрразведки ФРГ

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"Наш анализ показал, что для этой атаки использовалась та же инфраструктура, и для других кибератак, связанных с кампанией нападений APT28, целью которых позапрошлого года стал также Бундестаг", - рассказал глава ведомства Ханс-Георг Маасен.

По его словам, есть данные, указывающие на то, что за этими атаками могли стояли российские источники.

Зато Россия отвергает обвинения в кибератаках. О хакерских нападениях на ОБСЕ, одной из главных миссий которой сейчас является урегулирование конфликта на Донбассе, стало известно в конце декабря 2016 года.