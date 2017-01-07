EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  586  20
Все про:Германия (2568) киберпреступление (189) ОБСЕ (2153) разведка (1446) хакер (513) атака (98)

 К кибератаке на ОБСЕ может быть причастна Россия, - глава контрразведки ФРГ

Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ в 2016 году разоблачило кибератаку на компьютеры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и видит признаки того, что она могла быть осуществлена ​​из России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

"Наш анализ показал, что для этой атаки использовалась та же инфраструктура, и для других кибератак, связанных с кампанией нападений APT28, целью которых позапрошлого года стал также Бундестаг", - рассказал глава ведомства Ханс-Георг Маасен.

По его словам, есть данные, указывающие на то, что за этими атаками могли стояли российские источники.

Зато Россия отвергает обвинения в кибератаках. О хакерских нападениях на ОБСЕ, одной из главных миссий которой сейчас является урегулирование конфликта на Донбассе, стало известно в конце декабря 2016 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хакерские атаки на США приказал провести Путин, - доклад разведки США

Напомним, что 5 января руководители разведывательных служб США во время слушаний в Конгрессе заявили, что кибератаки из России составляют "значительную угрозу" Соединенным Штатам, а ранее сенатор Джон Маккейн назвал возможные кибератаки со стороны России на политические организации в США "актом войны".
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 


Победительница общего зачета Кубка мира чешка Габриэла Коукалова заявила, что после допингового скандала не верит ни одному из российских биатлонистов

Подробнее на РБК:
http://sport.rbc.ru/news/586fea229a79478b84382359?from=newsfeed
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О. Еще одни страдальцы. А мы ждем когда путен игил победит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
, а по мне так это круто , , из благосклонного отношения к раша-преступлениям немцы. движутся к жесткому отпору , , что и требовалось доказать , теорема верна / ферма ,,,
 показать весь комментарий
Ответить
 
не переводи стрелки , , это я ,,,.к славе-гонорарам./ эшафоту-плахе. готов ,,,
 показать весь комментарий
Ответить
 
терпилы, где ваша крайняя озабоченность?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не скромничайте,говорите как есть-причастна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Весь мир видит страну-террорист Засраху во главе с плешивым педофильным недомерком.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Задовбали ці бездоказові звинувачення!
Маєте докази-то жорстко карайте, ні-то заткніть пельки!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сашко, мєгафон візьми: "Галантєрєйщік и кардінал - єто сіла!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так-с...
Кремль и кремлелохов, я так понял, будут "поздравлять" каждый день...
А кацарылые, пусть бухают боярышник в ответ на позравлялки США
 показать весь комментарий
Ответить
 
Неужели весь западный мир обо@рался пуйла? Сплошные заявления, РАЗОБЛАЧЕНИЯ,доклады, обеспокоенности вместо того , чтобы поставить плешивого карлика в стойло. Эти терпилы не понимают , что засрашка сама не угомонится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все вони вже розуміють. Просто сцять хУЙЛО хУЙЛОМ назвати!
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну и что... главное не провоцировать и не ссориться с раисей..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Весь мир обосрался пуйла, и язык уже в жопу засунул. Рашка правит миром. За Европу вообще молчу, если даже Америка обосралась.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"К кибератаке на ОБСЕ может быть причастна Россия" - необходимо убрать это дипломатическое "может быть" и получить истинный смысл сообщения.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомК кибератаке на ОБСЕ может быть причастна Россия, - глава контрразведки ФРГ
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия РФ аэропорт боевик военнослужащие ГСЧС Донбасс дороги задержание киберпреступление Киев НАБУ Нацполиция непогода обстрел Одесская область погода поздравление пропаганда разведка Рождество Россия СБУ Сирия снегопад США терроризм Трамп хакер штаб
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти