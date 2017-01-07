 Украинские воины, получившие ранения в районе Новотошковского, находятся в стабильном состоянии, - пресс-офицер Завтонов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-офицер сектора "Луганск" Дмитрий Завтонов в эфире телеканала "112 Украина".
"Во время выдвижения на наблюдательный пост для усиления и проверки несения службы получили осколочные ранения офицер и старший сержант", - сказал Завтонов.
По его словам, военнослужащим оказали своевременную медицинскую помощь, их доставили в военный госпиталь в город Северодонецк.
Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в районе Новотошковского двое украинских военнослужащих получили ранения.
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Наші позиції між Новотошківським та Жолобком.
https://www.google.com.ua/maps/@48.7211706,38.6663933,383m/data=!3m1!1e3
Як бачите, це не блокпости зразка кінця 2014 початку 2015р.
А от іще одна, між Новотошківським та Донецьким.
https://www.google.com.ua/maps/@48.7237781,38.6506629,387m/data=!3m1!1e3
А це між Горіховим та Золотим.
https://www.google.com.ua/maps/@48.7120337,38.5445269,1077m/data=!3m1!1e3.
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"Карателі" на передовій.....
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