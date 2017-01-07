 В Николаевской области отменили ограничение движения на автодорогах для легковых автомобилей и пассажирского транспорта

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
В то же время ограничение движения грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств по дорогам общего пользования продолжено.
"Учитывая вероятность ухудшения погодных условий, Служба автомобильных дорог предупреждает о возможности возобновления временного ограничения движения для проезда всех категорий транспортных средств", - указано в сообщении.
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