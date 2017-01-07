 В центре Киева пройдет рождественское шествие: будут колядки и вертеп

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара".
Маршрут шествия: Софийская площадь - Национальная опера Украины - Крещатик - Майдан Независимости - Михайловская площадь - Владимирский проезд - Софийская площадь.
"Приглашаем приобщаться к шествию с собственными звездами фольклорные коллективы, колядницкие группы, хоры и всех желающих", - сказано в стообщении.
Также сообщается, что после завершения шествия на Софийской площади с 13:30 до 17:30 состоится совместное колядование и рождественский концерт с участием фольклорных групп Божичи, Володар, Роксолания, Многая лета, ансамбля старинной музыки "Хорея казацкая", детских групп Орели и Райгородок, аутентичных групп с .Фасова и с. Горошкив Киевской области, вертеп в исполнении театра "Мост", театрализованное представление "Райское дело" в исполнении актеров Национального академического драматического театра им. Ивана Франко.
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Веселої коляди всій Україні.
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а он по делу пишет...
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... і це при тому , що ВІН заробив , та сплатив ПОДАТКИ ..., а не вкрав , як "наші" , і пА-новому , і пА-старому...
Марк Цукерберг показал свой дом
Вместе со своей женой Присциллой Чан Марк планирует отдать 99 % своих акций Фейсбук стоимостью 45 млрд долларов на благотворительность. Вот это я понимаю, щедрость!
Живя в достаточно скромных для их положения условиях, Цукерберг и его жена прославились своей филантропией. Они тратят деньги не на золотые унитазы, а на благотворительность, и этим нельзя не восхищаться. В 2010 году Марк даже присоединился к «Клятве дарения», филантропической кампании миллиардеров Уоррена Баффетта и Билла Гейтса.
Совсем недавно Цукерберг выложил в Сеть видео, в котором он презентует свое новое изобретение - умный дом под названием Джарвис. Рассказывая про искусственный интеллект, Марк провел для съемочной группы экскурсию по своему дому
Цукерберг показал экстерьер и интерьер своего дома в Пало-Альто. В объектив камеры попали несколько комнат, в которых живет Марк со своей семьей. Этот дом был куплен за 7 млн долларов несколько лет назад, и обстановка в нём сохранилась почти та же, что была при покупке.
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