 В центре Киева пройдет рождественское шествие: будут колядки и вертеп

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара".

Маршрут шествия: Софийская площадь - Национальная опера Украины - Крещатик - Майдан Независимости - Михайловская площадь - Владимирский проезд - Софийская площадь.





"Приглашаем приобщаться к шествию с собственными звездами фольклорные коллективы, колядницкие группы, хоры и всех желающих", - сказано в стообщении.



