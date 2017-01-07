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Все про:Рождество (231) шествие (104) колядки (9)

 В центре Киева пройдет рождественское шествие: будут колядки и вертеп

В центре Киева сегодня в 12:00 состоится рождественское шествие со звездами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара".

Маршрут шествия: Софийская площадь - Национальная опера Украины - Крещатик - Майдан Независимости - Михайловская площадь - Владимирский проезд - Софийская площадь.

"Приглашаем приобщаться к шествию с собственными звездами фольклорные коллективы, колядницкие группы, хоры и всех желающих", - сказано в стообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пусть наши сердца будут полными любви к ближнему, а вся наша страна живет в мире и согласии!", - Гройсман поздравил украинцев с Рождеством

Также сообщается, что после завершения шествия на Софийской площади с 13:30 до 17:30 состоится совместное колядование и рождественский концерт с участием фольклорных групп Божичи, Володар, Роксолания, Многая лета, ансамбля старинной музыки "Хорея казацкая", детских групп Орели и Райгородок, аутентичных групп с .Фасова и с. Горошкив Киевской области, вертеп в исполнении театра "Мост", театрализованное представление "Райское дело" в исполнении актеров Национального академического драматического театра им. Ивана Франко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Филарет поздравил с Рождеством: Будем просить Спасителя, чтобы даровал Украине победу над агрессором, мир и единство. ФОТОрепортаж
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Славімо його.
Веселої коляди всій Україні.
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Хотелось бы,по случаю Праздника,услышать слова Президента по поводу инцидента в Мариуполе.Имею в виду его и его помощников ,поху.стическое отношение к Солдатам ими награжденными.
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Слушай дядя. Ты о чем? В Светлый Праздник можно наплевать на людей? На их чувства? В Светлый Праздник КАЖДЫЙ обязан назвать и,по возможности,исправить свои ошибки.Я считаю ,что порошенко оскорбил наших солдат.Не просто оскорбил,а показал на сколько ему на них наср.ть.
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Також на Бессарабці будуть розпинати "мальчиков в трусиках", роздавати юшку з "русскоговорящих младенцев" и гвалтувати "пенсионерок- єпилептичек". Так що буде весело ! Всіх запрошуємо !!!
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В центре Киева пройдет рождественское шествие: будут колядки и вертел с кацапами
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ще раз про те , що всі всіма ніколи не бувають ..- які різні Евреї ...
... і це при тому , що ВІН заробив , та сплатив ПОДАТКИ ..., а не вкрав , як "наші" , і пА-новому , і пА-старому...

Марк Цукерберг показал свой дом

Вместе со своей женой Присциллой Чан Марк планирует отдать 99 % своих акций Фейсбук стоимостью 45 млрд долларов на благотворительность. Вот это я понимаю, щедрость!

Живя в достаточно скромных для их положения условиях, Цукерберг и его жена прославились своей филантропией. Они тратят деньги не на золотые унитазы, а на благотворительность, и этим нельзя не восхищаться. В 2010 году Марк даже присоединился к «Клятве дарения», филантропической кампании миллиардеров Уоррена Баффетта и Билла Гейтса.



Совсем недавно Цукерберг выложил в Сеть видео, в котором он презентует свое новое изобретение - умный дом под названием Джарвис. Рассказывая про искусственный интеллект, Марк провел для съемочной группы экскурсию по своему дому

Цукерберг показал экстерьер и интерьер своего дома в Пало-Альто. В объектив камеры попали несколько комнат, в которых живет Марк со своей семьей. Этот дом был куплен за 7 млн долларов несколько лет назад, и обстановка в нём сохранилась почти та же, что была при покупке.




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Цукерберг - свободный человек, а не жадная тварь, душу которой черти уже затянули в пекло с помощью бабла.
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все вірно ..., але і ми ( в цілому ) винні, що дозволили " дяволам" так творити...
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Просто есть Цукерберги, а есть рошенжмоты - цыничные брехливые сволочи
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Надо было Цукерберга в президенты Украины выбирать.
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