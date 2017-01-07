 Россия ничего не сделала для борьбы с ИГИЛ в Сирии, - глава Пентагона Картер

Такое мнение уходящий министр обороны США Эш Картер высказал в интервью WSJ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мне кажется, это часть его (Путина - Ред.) самовосприятия. Одним из факторов, которыми он измеряет успешность своей политики, является не то, каких результатов он достигает на земле, а то, какой уровень дискомфорта он создает для остального мира", - отметил Картер.
Он также прямо заявил, что российские военные, которые в последние месяцы брали на себя все более активную роль в поддержке президента Сирии Башара Асада, были бесполезны в борьбе с ИГИЛ. "Они не сделали ничего для борьбы с "Исламским государством". Они борются против умеренной оппозиции вместе с правительством Сирии. Все, что они сделали, было неправильно и прямо противоположно тому, что они обещали", - добавил Картер.
Российские лидеры также не выполнили обещание использовать свои позиции в Сирии, чтобы "облегчить переход" от власти Асада к более широкому правительству, которое включило бы в себя умеренную оппозицию. "Они этого не сделали, они не способствовали переходу. Они только вдвое ужесточили гражданскую войну", - подытожил Картер.
Напомним, 6 января стало известно, что Минобороны РФ приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением российского президента Владимира Путина, первой зону конфликта покинет авианосная группа ВМФ РФ во главе с горемычным авианосцем "Адмирал Кузнецов".
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Т-90 Владимер))))))))))))))
На гос измену мужык тянет))
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Бурят рукотворно извоял Лаврушу и Захарову))))
Где плять РосГвардия!!!???))))))))
Срочно боротся с ГОВНОМ!!!!
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Donald J. TrumpПодлинная учетная запись@realDonaldTrump
Gross negligence by the Democratic National Committee allowed hacking to take place.The Republican National Committee had strong defense!
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Вскрываются после предложения
Выходить на рус.сайты Владивостока,Хабаровска и Казани
И топить за выход Татарстана и Д.Востока из состава РФ
Внимание
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Кремль даже пожертвовать им не может...
Как же он может с ним бороться???
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Особливо серед "моржів" виділялися "дівчата", які вважали за краще занурюватися в ополонку, не знімаючи величезних кокошників та прозорих суконь.
Російські "моржі" вирішили відсвяткувати Новий рік у незвичний спосіб - влаштувавши масовий заплив у крижаній воді. Більше 50 екстремалів приїхало на фестиваль "Русская удаль", бажаючи поплавати в ополонці і повеселитися в своєрідній атмосфері свята. Про це пише Газета.ru.
На гуляння в Подільську приїхало багато "моржів" з Москви, а також інших підмосковних міст. Крім змагань в чотириградусній воді, для глядачів були організовані різні конкурси та розважальні заходи.
На фото чітко видно, що більшість тих, що приїхали, прихопили з собою національні костюми. Особливо виділялися "дівчата", які вважали за краще занурюватися в ополонку, не знімаючи величезних кокошників і еротичних суконь.
Не менш веселими були і чоловіки, які вирішили після купання розважати гостей фестивалю грою на балалайці...главное ящики с баярышником чтобы прихватили.
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Хочешь - спать ложись, хочешь- песни пой…
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Путен и есть игил. Уберите это чмо и многие войны , оставшись без своего автора и спонсора, утихнут сами собой.
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Речниця МЗС Московії Марія Захарова увійшла в топ-100 найсексуальніших жінок світу 2016 за версією пропагандистького телеканалу LifeNews.
Марія Володимирівна Захарова (народжена 24 грудня 1975) - російський державний діяч, дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посланник II класу (2015). Директор Департаменту інформації і друку Міністерства закордонних справ Російської Федерації (офіційний представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації) з 10 серпня 2015 року. Кандидат історичних наук.
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"Колхоз им Ольгино. Суд над троллем, про.бавшим все аккаунты. "
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Да, уже явный намек, что Рашей рептилоиды правят...
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Переброска американской военной техники в Восточную Европу началась. Первые танки прибыли в немецкий Бремерхафен http://dw.com/p/2VOWQ?maca=rus-tco-dw …В немецком городе Бремерхафене в пятницу, 6 января, началась разгрузка военной техники в рамках размещения в Восточной Европе 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США. В Бремерхафене эту технику погрузят в железнодорожные вагоны, после чего отправят к месту назначения через территорию Германии и Польши. По данным бундесвера, для транспортировки потребуются 900 вагонов общей длиной 14 километров.
Транспортное судно под названием "Resolve" ("Решимость") пришвартовалось в немецком порту еще 4 января. Суда "Freedom" ("Свобода") и "Endurance" ("Стойкость") должны достичь берегов Германии не позднее 8 января. Основную часть из более чем 4000 военнослужащих бригадной группы доставят самолетами в Польшу, где и будет находиться их штаб-квартира.
Озабоченность российской угрозой
Новость о том, что Вашингтон планирует разместить в Восточной Европе бронетанковую бригадную группу, появилась в конце апреля 2016 года. Расширение военного контингента в этом регионе стало ответом на обеспокоенность европейскими союзниками США по НАТО "агрессивным курсом" России.
Группу разобьют на небольшие подразделения, которые затем будут в порядке ротации размещены в разных странах: ожидается, что в первую очередь их могут принять Румыния, Болгария и Литва. О точных местах дислокации Пентагон не сообщает.
Планы США вызвали резкую реакцию Кремля. Решение Пентагона дислоцировать в Восточной Европе бронетанковую бригаду "дополнительно осложнит без того непростые отношения" России с НАТО, заявил DW постпред РФ при НАТО Александр Грушко. Он охарактеризовал намерения военного руководства США как "очередной шаг, закрепляющий переход НАТО на конфронтационные схемы безопасности".
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Ну что буржуины… Добились вы победы?
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Авиаудары наносятся прежде всего не по позициям, базам или лагерям боевиков из так называемого Исламского государства, с которыми Кремль связывают некоторые деликатные моменты (посредничество и сокрытие торговли нефтью).
Напротив, они наносятся прежде всего по территориям, контролируемым группами, находящимися в оппозиции к режиму Асада, зачастую неджихадистского толка. Часть ударов даже систематически наносится по местам проживания меньшинств. Это касается в основном этнических туркмен на северо-западе страны.
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- Вступление в войну Россия объясняет тем, что намерена воевать с ИГИЛ. А как обстоят дела в реальности?
- Никакой войны с ИГИЛ Россия не ведет. Это однозначно. Все свои бомбовые удары российская армия наносит по нам. Посмотрите на территории, которые контролирует ИГИЛ - хоть одна российская ракета туда попала? Нет!
Никак не могу понять, что мы, простые жители этой страны, сделали плохого России, что она нас уничтожает? Что?! Туркманы всегда дружелюбно относились к русским, а они в ответ на нашу дружбу бомбят нас.
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А они и не собирались с ним бороться, союзники все же. Даже на словах, опасаясь быть неправильно понятыми в ИГ, избегали подходящих формулировок. Погуглив информацию о целях военной операции рф в Сирии, практически невозможно найти ни одну публикацию или высказывание официальных мордорцев, которые бы указывали, что целю войны является борьба с ИГ. Классический пример ниже по ссылке:
"20 целей российской военной операции в Сирии"
http://inosmi.ru/russia/20151006/230666592.html
В 21-м пункте пафосного плана "возрождения величия рф" через войну в Сирии, Исламское государство, как "проект спецслужб США, Британии и Пакистана", упоминается аж 3 раза, и все три раза вне контекста основной цели или противника.
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аня -ПНХ
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А с возглавляющими террористов бывшими иракскими офицерами-баасистами у российских спецслужб имеются старые приятельские отношения - еще со времен СССР. Да и костяк ИГИЛ составляли полевые командиры и бойцы - сунниты из Ирака и России (выходцы из Северного Кавказа).
А для маскировки российского участия в ИГИЛ эта организация официально признана «запрещенной в России», о чем принудительно и нарочито заставляют упоминать всех журналистов и комментаторов во всех российских средствах массовой информации.
О тактике российских спецслужб по созданию «легенд» для своей агентуры в ИГИЛ можно узнать из недавнего интервью офицера ФСБ украинскому телеканалу «1+1».
Он утверждает, что радикальные исламистские группировки, в том числе ИГИЛ, буквально нашпигованы российскими агентами. И Москва реально влияет на их действия.
Правозащитники Европы из благих намерений помогали выехать тем людям, которые подвергались преследованию в России, но среди них были и «внедренные» люди - им делался необходимый пакет документов, продумывалась легенда. Они активно вливались в мусульманские общины и имея поддержку спецслужб делали финансовые пожертвования, тем самым приобретая авторитет, поднимаясь по иерархии.
Так, бывший офицер российской спецслужбы утверждает, что конкретный человек получал пакет документов, паспорт, справку о преследовании родственников, о делах в ФСБ или МВД в Чечне и Дагестане, газетные публикации о причастности человека к незаконным вооруженным формированиям, о преследовании его. Человека вели к местам фильтрации за рубежом. Примерно год этого человека никто не трогал. После прохождения длительного времени на этого человека выходили, например, чеченские старейшины, которые были связаны с ФСБ и одновременно с диаспорой за рубежом. Далее на этом этапе шла финансовая помощь - сначала тысячи, потом десятки тысяч долларов для поддержки семьи, для организации коммерческой деятельности, для прикрытия разведдеятельности.
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На поле боя в Сирии, самолеты и спецназ Владимира Путина еще более тесно сотрудничают с «Хезбалла» - «Партией Бога», которую Вашингтон признал «террористической организацией», пишет Джесс Розенфилд в статье «Россия вооружает «Хезбалла», - говорят два командира организации», опубликованной в «The Daily Beast».
Командиры ливанской «Хезболла», чьи войска воюют в Сирии, рассказали «The Daily Beast», что они получают тяжелое вооружение напрямую из России без всяких условий. По их словам, между режимом Асада в Дамаске, Ираном, «Хезбалла» и Россией существует полное взаимодействие. В то же время растет прямая взаимозависимость между Россией и «Хезбалла».
Поддержка различных террористических организаций, и не только «Хезбаллы», вызывает серьезную тревогу у Израиля. «Куда тревожнее от того, что джихадисты ИГИЛ занимают в последнее время позиции у северных границ Израиля. Есть угроза, что уже не в столь отдаленном будущем они могут попытаться просочиться через границу и устроить теракты в Израиле. К тому же, представители министерства обороны Израиля имеют информацию, что на вооружении ИГИЛ появилось современное оружие, в том числе противотанковые ракетные комплексы «Корнет» российского производства», констатирует издание «Израиль7».
Вышеуказанные сообщения уже находят подтверждения и среди экспертов - многие считают, что асадовская коалиция во главе с Россией через «Хезбалла» и ИГИЛ (к деятельности которых иранские и российские спецслужбы имеют непосредственное отношение) попытается еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.
США и ЕС признали «Хезбалла» террористической организацией с глобальным охватом и обвинили ее в служении интересам Ирана, напоминает «The Daily Beast». Но дело не только в этом. Иран с помощью Сирии организовал, обучил, профинансировал и вооружил «Хезбалла» после израильского вторжения в Ливан в 1982 году. Она стала известной после взрывов, устроенных террористами-смертниками в Израиле, Франции и США, а также в казармах пехоты США в Бейруте, где в 1983 году погиб 241 американский военнослужащий.
Со временем «Хезбалла» становилась параллельной армией в Ливане, более сильной, чем национальная армия, и в течение многих лет большая часть арабского мира считала ее авангардом в борьбе против израильской оккупации ливанской территории. Она также превратилась в самую мощную политическую партию в разрушенной ливанско-парламентской системе. Но ее репутация в качестве националистической силы была запятнана с тех пор, как она начала борьбу в Сирии, чтобы защитить режим Асада - после этого некоторые из солдат, по информации «The Daily Beast», отказались вернуться.«The Daily Beast» встречались с командирами в конце декабря и в начале этого года в Дахии, южном пригороде Бейрута, где проживает шиитское большинство. Они отказались называть свои настоящие имена, потому что они не уполномочены говорить со средствами массовой информации, но оба сказали, что «Хезбалла» получает тактические ракеты дальнего радиуса действия, ракеты с лазерным наведением и противотанковое оружие напрямую из России.
«Еще одно подтверждение того, что главная задача РФ в Сирии не борьба с терроризмом, а максимальный хаос - поставки вооружения всем без исключения сторонам конфликта. То, что Россия снабжает оружием и предоставляет всяческую помощь Асаду, известно давно. Недавно же Путин сделал сенсационное заявление о том, что, оказывается, они обеспечивают оружием еще и сирийскую оппозицию (впрочем, какую именно - неясно, Сирийская свободная армия, о которой шла речь, это заявление опровергла). Для полноты картины остается вспомнить факты поставки боевикам ИГИЛ переносных реактивных пусковых установок «ГРАД-П», произведенных в РФ и на территории Донбасса, контролируемой российскими террористами, и картина становится полной», - говорится в статье«Стоит ли ждать третьей мировой».
Данное мнение подтверждают материалы перехвата, опубликованные на ресурсе «Информационное сопротивление».
«Сейчас мы стратегические союзники на Ближнем Востоке, русские - наши союзники, они дают нам оружие», - сказал один из офицеров «Хезбалла», который решил назвать себя командир Бакр. Он командует пятью подразделениями в Сирии, около 200 военнослужащих. (Он засмеялся, когда назвал свой «позывной», насмехаясь над Абу Бакр аль-Багдади, самопровозглашенным «калифом» так называемого «Исламского государства».)
Командир Бакр вел боевые подразделения от Латакии до провинции Идлиб, Дамаска и гор Каламон, которые граничат с Ливаном. Он говорит, что российские воздушные удары изменили ход наземной войны, в которой «Хезбалла», при поддержке Ирана, захватила лидерство.
«Возле Латакии нам было очень трудно», - сказал он, но когда в сентябре начались российские бомбардировки, «вмешательство русских упростило нам задачу». Бакр сказал, что россияне полагаются на «Хезбалла» в вопросах разведки и выбора целей. «Без их военно-воздушных сил, мы не можем продвигаться, и они не могут предоставить нам поддержку с воздуха без нашей информации с земли», - сказал он с явной гордостью. Россияне также задействовали силы спецназа на земле в районе Латакии, сказал он, особенно возле аэропорта, который используют российские самолеты.
Бакр рассказал, что Россия увеличивает свою поддержку вооруженному движению с 2012 года. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встречался с лидером «Хезбалла» Хасаном Насралла в Бейруте в 2014 году, чтобы обсудить события в регионе. В ноябре прошлого года, Богданов выступил с заявлением, давая понять, что Россия не считает организацию террористической группировкой.
«Мы поддерживаем контакты и отношения с ними, потому что мы не считаем их террористической организацией», - сказал тогда Богданов, которого цитирует агентство «Интерфакс».
«Асир» - рекрутер и тренер «Хезбалла» в Ливане, также командующий подразделением спецназа, которое воюет в Сирии, говорит, что русские все больше доверяют именно «Хезбалла», а не сирийской армии.
«Хезболла» также обучает сирийскую армию тому, как использовать новое оружие», - говорит Асир. Он утверждает, что Москва не вводила для них никаких ограничений касательно против кого «Хезбалла» может использовать российское оружие, если организация сочтет это необходимым. «Когда дело доходит до Израиля, «Хезбалла» ни от кого не принимает указаний», - говорит он решительно.
Оба командира присоединились к «Хезбалла» во время израильской оккупации Южного Ливана, которая продолжалась до 2000 года, и поднялись по служебной лестнице, после того, как вооруженное крыло «Партии Бога» превратилось из движения местного сопротивления в регионального военного игрока. Теперь они говорят, что группировка, которая родилась в хаосе гражданской войны в Ливане, стала самой эффективной силой, которая помогает Асаду удержаться у власти. Они говорят, что целью организации изначально было представлять сообщество шиитов в Ливане. Но теперь она использует свою тяжелую поддержку из Ирана для того, чтобы расширить свое участие в сектантских конфликтах в регионе, от Йемена до Ирака.
А напряженность в регионе растет: ликвидации Израилем командиров «Хезбалла» в Сирии встречаются обстрелами и нападениями на израильских солдат, размещенных на границе с Ливаном в районе ферм Шебаа (отрезок спорной территории между Сирией, Израилем и Ливаном, который «Хезбалла» объявила ливанским). Пока что Израиль и «Хезбалла» придерживаются практики - «что происходит в Шебаа остается в Шебаа». Но ситуация может легко выйти из-под контроля - как например во время израильской войны в секторе Газа в 2014 году, когда эскалация с палестинскими бойцами во главе с ХАМАС быстро превратилась в затянувшуюся войну. То же самое происходило в Ливане в 2006 году.
«Сирию можно назвать классическим примером кремлевской стратегии умножения конфликтов. Россия пошла на это, пытаясь максимально разжечь войну на Ближнем Востоке. Тут Москва решает сразу несколько задач. Во-первых, заявляет о себе как о самостоятельной военной силе глобального масштаба, которая может делать все что угодно в любом регионе мира. Во-вторых, отвлекает внимание Запада от необходимости давления на РФ за ее агрессию против Украины и, возможно, даже надеется на уступки в украинском вопросе. В-третьих, наращивает конфликтную динамику в регионе, стремясь затянуть в военные действия максимальное количество стран, столкнуть региональных игроков и обеспечить длительный вооруженный конфликт, что в совокупности позволит обеспечить рост цен на энергоносители. Один из главных аспектов - Иран. Выход Тегерана из-под санкций и начало новой эпохи сотрудничества с Западом явно противоречит интересам России, в том числе и с точки зрения конъюнктуры на нефтяном рынке. Поэтому втягивание Ирана в многоуровневые конфликты в регионе нужно Москве прямо сейчас», - описывает политику России в ближневосточном регионе Михаил Самусь.
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