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Все про:обстрел (5049) штаб (425) боевые действия (919) Антитеррористическая операция (15494) Матюхин Леонид (67)

 Ночью боевики били по позициям сил АТО вблизи пяти населенных пунктов на линии разграничения, - Матюхин

Ночью боевики били по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи пяти населенных пунктов на линии разграничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.

"Ночью обстрелы продолжились. Опять же на мариупольском направлении использовали минометы, обстреливали Павлополь, а из гранатометов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Водяное и Гнутово. На луганском направлении из стрелкового оружия - Новоалександровку", - отметил он.

По словам Матюхина, сегодня украинские военнослужащие один раз открывали огонь из стрелкового оружия в ответ на обстрелы боевиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рождественскую ночь украинские воины отбили атаку врага вблизи Авдеевки, - Минобороны

Как сообщалось, за минувшие сутки боевики 42 раза обстреливали позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Вследствие боевых действий были ранены два украинских бойца.

Как отметил Матюхин, сейчас состояние раненых стабильное.
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Чому за весь час "мінського миру та мирного плану" жоден ешелон з вугіллям не попав під обстріл?
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Спорить не буду - стреляли, значит стреляли. У меня другой вопрос - кто считает?
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"07.01.42. На Різдво Христове.
Польська банда на чолі з поляком Я.Бужинським зробила наскок на с.Любиковичі Сарненського р-ну., пограбувала хати і катувала мирних жителів."
Одного поля ягоди.
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Трохи ЗРАДИ.
Наші позиції між Новотошківським та Жолобком.
https://www.google.com.ua/maps/@48.7211706,38.6663933,383m/data=!3m1!1e3

Як бачите, це не блокпости зразка кінця 2014 початку 2015р.
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А от іще одна, між Новотошківським та Донецьким.
https://www.google.com.ua/maps/@48.7237781,38.6506629,387m/data=!3m1!1e3

Кацапи, ласкаво просимо!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНочью боевики били по позициям сил АТО вблизи пяти населенных пунктов на линии разграничения, - Матюхин
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