 Ночью боевики били по позициям сил АТО вблизи пяти населенных пунктов на линии разграничения, - Матюхин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.
"Ночью обстрелы продолжились. Опять же на мариупольском направлении использовали минометы, обстреливали Павлополь, а из гранатометов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Водяное и Гнутово. На луганском направлении из стрелкового оружия - Новоалександровку", - отметил он.
По словам Матюхина, сегодня украинские военнослужащие один раз открывали огонь из стрелкового оружия в ответ на обстрелы боевиков.
Как сообщалось, за минувшие сутки боевики 42 раза обстреливали позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Вследствие боевых действий были ранены два украинских бойца.
Как отметил Матюхин, сейчас состояние раненых стабильное.
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Польська банда на чолі з поляком Я.Бужинським зробила наскок на с.Любиковичі Сарненського р-ну., пограбувала хати і катувала мирних жителів."
Одного поля ягоди.
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Наші позиції між Новотошківським та Жолобком.
https://www.google.com.ua/maps/@48.7211706,38.6663933,383m/data=!3m1!1e3
Як бачите, це не блокпости зразка кінця 2014 початку 2015р.
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https://www.google.com.ua/maps/@48.7237781,38.6506629,387m/data=!3m1!1e3
Кацапи, ласкаво просимо!
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