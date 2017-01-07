 Спасатели вытащили из сугробов 184 машины и скорую помощь на Одесчине, - ГСЧС

Об этом сообщил заместитель начальника отдела взаимодействия со СМИ ГСЧС Владимир Овсяник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
По его словам, в пробках в Татарбунарском районе за пределами с. Спасское находится около 20 автомобилей, в Измаильском районе за пределами с. Кирнички - около 30 автомобилей, в Белгород-Днестровском районе за пределами с. Роскошное - 30 автомобилей, в Килийском районе между с. Шевченково и с. Мирное - 10 транспортных средств, между с. Шевченково и с. Красный Яр 5 автомобилей, в Раздельнянском районе между с. Еремиевка и г. Раздельная - 20 автомобилей.
"Силами подразделений ГСЧС и службами автомобильных дорог затор транспортных средств в Татарбунарском, Белгород-Днестровском районах и Килийском районе ликвидирован, всего из снежных заносов изъято 184 автомобилей, в том числе автомобиль скорой медицинской помощи, следовавший на вызов. Спасено 554 человека, из них - 80 детей", - сказал Овсяник.
Напомним, к ликвидации последствий непогоды в Одесской области задействованы 75 единиц специальной техники и 215 человек личного состава. От Национальной полиции и Национальной гвардии привлечено 31 единица техники и 73 человека личного состава. Для расчистки автодорог от Службы автомобильных дорог работает 144 единицы специальной техники и 190 работников.
Всего от служб Одесской области привлечено 475 единиц техники и 764 человек личного состава. Системы жизнеобеспечения, медицинские учреждения и учреждения социальной защиты работают в штатном режиме. На территории области развернуто 47 пунктов обогрева, в том числе 5 мобильных пунктов обогрева Главного управления ГСЧС в Одесской области. С начала осложнения погодных условий в мобильных пунктах обогрева находилось 123 человека.
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184 машины?
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