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 В рождественскую ночь украинские воины отбили атаку врага вблизи Авдеевки, - Минобороны

Около половины первого ночи, вблизи населенного пункта Авдеевка произошло боестолкновение между военнослужащими Вооруженных Сил Украины и врагом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"Диверсионная группа противника численностью до десяти человек подошла к нашим позициям на расстояние сто метров, после чего открыла огонь. Благодаря слаженным действиям военнослужащих ВС Украины нападение было отбито, враг отступил", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки: сгорели дома, - Аброськин. ФОТО

Также сообщается, что в итоге, во время боевого столкновения, которое длилось около получаса, с украинской стороны потерь нет, потери противника уточняются.

Напомним, за минувшие сутки боевики 42 раза открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских бойцов получили ранения.
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А этим сепарам , даже в Праздник неймется.От скоты.
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Так Орда вообще не православные. Они гнойному петуху поклонятся.
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Скорее курице-мутанту двухголовой чем петуху.
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В ночь перед рождеством всякая нечисть буйствует. И эти черти тоже туда же...
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Плохо что " враг отступили" . Там на месте надо было и закопать
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Як би їй ще підніжки свволота ворожа внутрішня не робила , то сепари вже б рядом з яником в кутузці сиділи.
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Украинцы никогда на коленьях небыли и НИКОГДА не будут,а то что подселило к нам "новых украинцев" в сссровские времена комуняцоке КГБ и сейчас практически правят страной не вечны.Настоящие украинцы инертны и терпеливы только до поры и времени.Даже кацапской конской подстилке Екатерине с большущей армией пришлось только договариваться с козаками и подкупать предателя поляков Хмельницкого чоб он снова предал и возможно было хотябы договорися с ашими козаками.Да только в наше время хуйлу это не пройдет.
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Неправильная трактовка идеи ...Вы пробовали на коленях завязывать берцы/ботинки/туфли ?.
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Неужели. Мы и на коленях то стояли только в воображении рашинцев.
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"Мы разучились мечтать", - Юрий Касьянов

Мы разучились мечтать. Даже в тупиковые совковые времена мечтали чаще. Наверное, от безысходности. Не давая никакого выхода из прозаичной, однотонной жизни за железным занавесом, советская система легко отправляла нас в дивные инопланетные миры, опускала в океанские глубины, помещала в секретные научные лаборатории; в будущее, избавленное от страха, подлости, несправедливости...

Фантастика была фантастически популярной, и мы хотели быть лётчиками, космонавтами, учёными, изобретателями, разведчиками дальних планет... Больше мечтать было не о чем.

Мы не умели мечтать о чём-то другом. И когда запреты пали, врата раскрылись, и мечтать стало можно обо всём, стали мечтать просто о деньгах, и думать только про деньги. Деньги стали не средством, а целью. Заменив собой всё - честность, искренность, смелость, мудрость; деньги заменили собой мечту.

Так мы и живём. У нас никогда нет денег, и мы ничего не можем. Мы не заикаемся о великом. Никто даже не думает о том, чтобы выиграть войну - реально, а не на словах; построить самую сильную и эффективную в Европе экономику - здесь и сейчас; уничтожить коррупцию - немедленно и безоговорочно; победить рак; построить космический флот, полететь на Марс...

Наш предел мечтаний - повышение минимальной зарплаты, получение субсидии, и до весны дотянуть...

На другой стороне пищевой цепочки - контроль над госзакупками, миллионные откаты, и зиму в Ницце пережить...

Современник Украины Илон Маск родился в 1971 году. За короткую по меркам государства жизнь он фактически создал платёжную систему PayPal; построил инновационную компанию Tesla, создавшую мир электромобилей; запустил космическую компанию SpaceX, конкурирующую с NASA...

И в скором времени будет колонизировать Марс.

Потому что он умеет мечтать. И не боится осуществлять мечты. Чего и нам всем желаю.

Юрий Касьянов
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Опять штурмовые группы называют ласково "ДРГ".... Так хенералам и Верховной барыге приятнее.
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Андрей Лавриненко. Вы уже не знаете что бы еще такое ляпнуть лишь бы о "зраде"

"ДРГ"

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) - подразделение специального назначения, используемое для разведки и диверсий в тылу противника в военное и предвоенное время с целью дезорганизации тыловых учреждений, уничтожения или временного выведения из строя важнейших промышленных предприятий, военных объектов, транспорта, связи, а также сбора информации о противнике. Относится к малым подразделениям.
ДРГ, как правило, является штатным подразделением специального назначения армии и флота. Члены ДРГ проходят специальную подготовку по минно-подрывному делу, огневой, физической, психологической, парашютно-десантной, подводной, альпинистской подготовке, способны действовать автономно на территории противника длительное время.
В ходе выполнения поставленной задачи, ДРГ действует скрытно, способна в предельно сжатые сроки преодолевать большие расстояния. Небольшая, как правило, численность группы повышает её скрытность, маневренность и мобильность, что осложняет мероприятия по её поиску и ликвидации.
В ходе боевых действий диверсионная работа, в случае достижения желаемого результата, способна причинить урон противнику не меньше, чем боевые действия частей и соединений.
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То, что у нас штурмовые группы орков назвают "ДРГ" отметил такой себе Юрий Касьянов. Давай, спорь еще и с ним
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Ты же сам себя опроверг твоей забойной цитатой... Читать умеешь, кописпастер.... Штурмовые группы выходят на объект, а не "действую в тылу".. Хе-хе.
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Мабуть хотіли, щоб нове КПП на лінії розмежування відкрила українська влада, та збільшила закупівлю вугілля.
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Расследовательская группа из Голландии Bellingcat сообщает, что за время с начала конфликта армия Укарины уже сбила 5 из 12 закупленых Россией в Израиле разведывательных дронов. Каждый дрон стоит около 7,5 миллионов долларов.
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Господи, храни украинских воинов - защитников! Путин и всё паРашинское быдло, будьте прокляты. Горите в Аду!
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хлопцям треба було кацапiв др себе запросили,ну а потiм зробити з них фарш....... смерть расiянським окупантам!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ рождественскую ночь украинские воины отбили атаку врага вблизи Авдеевки, - Минобороны
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