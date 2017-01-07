 "Левым" спиртом от "Укрспирта" забита вся страна, - владелец "Хортицы" Черняк

Об этом Черняк заявил, комментируя интервью министра аграрной политики Тараса Кутового, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"1. Без министра решения в "Укрспирте" не принимаются. Все менеджеры там фигуры номинальные. 2. "Левым" спиртом от "Укрспирта" забита вся страна. Под завязку. 3. Все отравления со смертельным исходом произошли из "левого" спирта, уверен, произведённого на заводах "Укрспирта", и министр несёт прямую ответственность за это. Ни один чиновник не наказан. Это говорит о нежелании министра хоть что-то расследовать в этом резонансном вопросе. 4. "Укрспирт" закупает зерно и кукурузу по ценам выше рыночных на 5-10%. 5. "Укрспирт" покупает газ на 10-20% выше рыночных. Газ и кукуруза две основные позиции в закупках госконцерна. 6. "Укрспирт" пользуется системой Prozorro лишь формально. 99% закупок проходят без участия в системе, для того, чтобы было удобней воровать. Другого объяснения отсутствия контроля закупок нет. 7. Сейчас "Укрспирт" в одностороннем порядке, без предупреждения, злоупотребляя монопольным положением, повышает цену на спирт для производителей. Второй раз за год. На фоне завышенных закупочных цен, увеличения акциза, растущего рынка контрафакта, такое решение преступно. Мы будем с этим бороться всеми доступными, законными методами, включая публичные акции", - заявил Черняк."Вывод. Министр делает всё для снижения инвестиционной привлекательности "Укрспирта". На этом фоне его никто не купит, мы точно в таком инвестиционном фоне покупать ничего не будем. Министр обвинит депутатов в бездействии, "Укрспирт" не продадут и воровство продолжится. Моё экспертное мнение: в месяц преступный доход с "Укрспирта" - 7-8 миллионов долларов. Прогноз: очень многие из нынешних чиновников очень скоро будут в бегах или в тюрьме. Такого циничного воровства и такого количества смертей, связанных с "левым" спиртом из "Укрспирта", не было даже при предыдущей власти. Мы всё дисциплинировано фиксируем и архивируем, от ответственности никто не уйдёт. Слишком явный ущерб бюджету от деятельности Министерства и "Укрспирта". Готов к публичной дискуссии по этому поводу. Фактов достаточно. Аргументы убедительны", - резюмировал Черняк.