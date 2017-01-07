 "Левым" спиртом от "Укрспирта" забита вся страна, - владелец "Хортицы" Черняк

Об этом Черняк заявил, комментируя интервью министра аграрной политики Тараса Кутового, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
"1. Без министра решения в "Укрспирте" не принимаются. Все менеджеры там фигуры номинальные. 2. "Левым" спиртом от "Укрспирта" забита вся страна. Под завязку. 3. Все отравления со смертельным исходом произошли из "левого" спирта, уверен, произведённого на заводах "Укрспирта", и министр несёт прямую ответственность за это. Ни один чиновник не наказан. Это говорит о нежелании министра хоть что-то расследовать в этом резонансном вопросе. 4. "Укрспирт" закупает зерно и кукурузу по ценам выше рыночных на 5-10%. 5. "Укрспирт" покупает газ на 10-20% выше рыночных. Газ и кукуруза две основные позиции в закупках госконцерна. 6. "Укрспирт" пользуется системой Prozorro лишь формально. 99% закупок проходят без участия в системе, для того, чтобы было удобней воровать. Другого объяснения отсутствия контроля закупок нет. 7. Сейчас "Укрспирт" в одностороннем порядке, без предупреждения, злоупотребляя монопольным положением, повышает цену на спирт для производителей. Второй раз за год. На фоне завышенных закупочных цен, увеличения акциза, растущего рынка контрафакта, такое решение преступно. Мы будем с этим бороться всеми доступными, законными методами, включая публичные акции", - заявил Черняк.
"Вывод. Министр делает всё для снижения инвестиционной привлекательности "Укрспирта". На этом фоне его никто не купит, мы точно в таком инвестиционном фоне покупать ничего не будем. Министр обвинит депутатов в бездействии, "Укрспирт" не продадут и воровство продолжится. Моё экспертное мнение: в месяц преступный доход с "Укрспирта" - 7-8 миллионов долларов. Прогноз: очень многие из нынешних чиновников очень скоро будут в бегах или в тюрьме. Такого циничного воровства и такого количества смертей, связанных с "левым" спиртом из "Укрспирта", не было даже при предыдущей власти. Мы всё дисциплинировано фиксируем и архивируем, от ответственности никто не уйдёт. Слишком явный ущерб бюджету от деятельности Министерства и "Укрспирта". Готов к публичной дискуссии по этому поводу. Фактов достаточно. Аргументы убедительны", - резюмировал Черняк.
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Мать на менеджмент хортиці треба ЗАВОДИТЬ КАРНІ СПРАВИ за отруєння людей....
Ці поци ПОПАЛИЛИСЬ МАМЄНТОМ.
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Завтра уж точно заживём.
Ну а сегодня потерпите
И деньги кровные несите,
А мы с Петрухой их смахнём.
Ищите дружно нас потом...
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Нахрена ж вы ХОРТИЦУ хортицу по 80 гривен сделали? Теперь рыдаете, что ее никто не покупает!
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5 литровая стоит 250 гривен!
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Две недели, максимум, при соблюдении технологии и продукт после 6 часов перегона готов!!!!!
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самогон вааще по 25-28. это не реклама. узнайте по соседей по этажу.
+ западло по сигаретам. (p.s.: траву не употребляю)
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Эта тема точно Генеральной прокуратуры и лично Югика Луценко.)
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Следующие - это производители сигарет , а производители конфет просто молчат - их уже давно не покупают , любых производителей .
Извините , но цена на конфетки больше двухсот гривинек за кило - это что-то из жизни жителей Европы , а не Украины .
А продажи этих новогодних праздников показали - народа нет , все умерли .
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ведь и с газом также,
но самое прикольное это то, шо с гривной произошло после яна-овоща!
так шо это смахивает))))))))))))) на схему?!
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А медовуха! ФРУКТОВЫЕ СПИРТЫ НЕ ПОДСАЖИВАЮТ ПЕЧЕНЬ НА АЛКОГОЛИЗМ. В отличии от всякой химии очищенной золотом и бруньками . Потому весь мир их пьет. А совок глушит водку и а-ля виски наболтанные в гаражах.
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Не вру ей-богу, скажи, Серёга.
И если б водку гнать не из опилок,
То что б нам было с трёх, четырёх, с пяти бутылок.
...
В.С.Вісоцкий. "Милицейский протокол"
Так от, яка нормальна людина буде гнати самогон з тирси. Перегнати на спірт можо все крім скла каміння зализа. З усьго органічно - та залюбки. Ректіфікат на виході.
А домашній дісцісят, та й ще перегнаний двічі, та розведенний чистою вотою до 40 - 43%%, та настояний на дубі, не гірше того що продається у магазині.
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виробникафермера
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