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 Снегопады, метели, лавины и оползни: синоптики предупреждают об ухудшении погоды 7-8 января. КАРТА

Синоптики предупреждают о сильных снегопадах в Украине 7-8 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в результате перемещения в Украину активного циклона с Черного моря в течение 7-8 января 2017 года на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25 -30 см, в Одесской и Николаевской до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях отложения гололеда на проводах, деревьях и дорогах", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в связи с сильными снегопадами и метелями, в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей значений (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за непогоды в Украине обесточены более 70 населенных пунктов, - ГосЧС

карта

"На протяжении 7 января по западной половине Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-28 м/с, высота волн 30-50 дм, быстрое обледенение судов, ухудшение видимости до 100-500м.

В Киеве прирост снежного покрова ожидается в пределах 10-15 см, снижение минимальной температуры до 15-18º.

7-8 января в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях сложные погодные условия: сильные снегопады и метели, снежные заносы; в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской областях сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед; на дорогах гололедица. В Украине, кроме восточных областей, порывы северного ветра 15-22 м / с, в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с.

В западных и северных областях резкое понижение температуры воздуха до 11-16º, в Карпатах и ​​Прикарпатье до 20-25º мороза", - сообщили в ГосЧС.

Вместе с тем отмечается, что 9 января 2017 г. ожидается ослабление и прекращение опасных явлений.

Кроме того, спасатели обратились к гражданам с просьбой соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице: не ходить под раскидистыми деревьями, электрощитами, линиями электропередач, поскольку порывы ветра могут вызвать их повреждение.
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Сто тысяч жителей Подмосковья оставшиеся в сочельник без отопления и горячей воды внимательно следят сколько газа осталось в украинских ПГХ .
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Накуй мне подмосковье,которое осталось без света???

В это время в Украине бомжи замерзают на улице и всем покуй,
Лучше бы добивались стационарных приютов для бездомных,
21 век,а все мимо проходят замерзающих людей
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Деды сбрасывали попов с колоколен, потом попы служили в КГБ, теперь стоят рядом на рождественских службах. Вот они - скрепы. С Рождеством!

https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
https://www.youtube.com/watch?v=vJm2BqMFlz0
https://www.youtube.com/watch?v=44oiP7-uTmY
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В Киеве сейчас погода как в американских рождественских фильмах!!)) Всех верующих с Рождеством!!)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСнегопады, метели, лавины и оползни: синоптики предупреждают об ухудшении погоды 7-8 января. КАРТА
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