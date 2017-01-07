 Снегопады, метели, лавины и оползни: синоптики предупреждают об ухудшении погоды 7-8 января. КАРТА

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба ГосЧС."По прогнозам Укргидрометцентра, в результате перемещения в Украину активного циклона с Черного моря в течение 7-8 января 2017 года на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25 -30 см, в Одесской и Николаевской до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях отложения гололеда на проводах, деревьях и дорогах", - сказано в сообщении.Также сообщается, что в связи с сильными снегопадами и метелями, в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей значений (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

"На протяжении 7 января по западной половине Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-28 м/с, высота волн 30-50 дм, быстрое обледенение судов, ухудшение видимости до 100-500м.В Киеве прирост снежного покрова ожидается в пределах 10-15 см, снижение минимальной температуры до 15-18º.7-8 января в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях сложные погодные условия: сильные снегопады и метели, снежные заносы; в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской областях сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед; на дорогах гололедица. В Украине, кроме восточных областей, порывы северного ветра 15-22 м / с, в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с.В западных и северных областях резкое понижение температуры воздуха до 11-16º, в Карпатах и ​​Прикарпатье до 20-25º мороза", - сообщили в ГосЧС.Вместе с тем отмечается, что 9 января 2017 г. ожидается ослабление и прекращение опасных явлений.Кроме того, спасатели обратились к гражданам с просьбой соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице: не ходить под раскидистыми деревьями, электрощитами, линиями электропередач, поскольку порывы ветра могут вызвать их повреждение.