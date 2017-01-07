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Все про:выборы (21371) киберпреступление (188) Обама (1586) Путин (20574) разведка (1445) США (11578) хакер (512) Трамп (400)

 Мы должны помнить, что Путин – не наша команда, - Обама

Барак Обама считает, что россияне вмешивались в избирательный процесс в США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, после публикации доклада разведки уходящий президент Барак Обама заявил в интервью АВС, что россияне вмешивались в американские выборы.

"Я думаю, что правда заключается в том, что россияне собирались вмешиваться и они вмешивались", - заявил президент Обама.

Кроме того, он высказал обеспокенность комментариями республиканцев, которые последовали за публикацией доклада: похоже, что некоторые республиканцы больше доверяют Владимиру Путину, чем своим согражданам только потому, что эти сограждане являються демократами.

"Так не может быть. Мы должны помнить, что мы - команда. Владимир Путин - не наша команда", - добавил Обама.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обама выступит с прощальной речью 10 января

Как сообщалось, вице-президент США Джо Байден заявил, что у него вызывает озабоченность нежелание избранного президента Дональда Трампа прислушиваться к мнению разведки и спецслужб и посоветовал Трампу "повзрослеть".

Избранный президент США Дональд Трамп назвал "политической охотой на ведьм" значительное внимание, которое уделяют в последнее время кибератакам России на США, в частности, хакерским нападениям с целью вмешаться в американские выборы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хакерские атаки на США приказал провести Путин, - доклад разведки США

Напомним, после брифинга с представителями спецслужб Дональд Трамп объявил о программе защиты от хакерских атак на США, которую он собирается реализовать в первые 90 дней на посту, но все же усомнился во влиянии россиян на результаты американских выборов.


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Россияне вмешивались и вмешиваются не только в Америку,но и во все страны мира.Что при СССР были в любой бочке затычка,на любой свадьбе жених,на любом похороне покойник,что сейчас.Это их менталитет совать нос в любую дырку,всем диктовать что им делать,в то время как сами без штанов.
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Тада, тільки тоді відкрито "обьединяли пролетариев всех стран", а тепер тихенько, в гебешно-сикливому стилі "настамнет".
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Выживание путинского режима невозможно, вследствие того, что социальные лифты режима генерируют исключительно человеческие пороки.

https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
https://www.youtube.com/watch?v=vJm2BqMFlz0
https://www.youtube.com/watch?v=44oiP7-uTmY
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після того як поклав ВЕЛИКИЙ І ЧОРНИЙ на виконання БУДАПЕШСЬКОГО МЕМОРАНДУМУ , а отож підірвав авторитет США до нуля.... після того як впустив путьку на БЛИЗЬКОСХІДНИЙ РЕГІОН і продув війну у сирії..... ХТО ЙОМУ ПОВІРИТЬ ? лише з совковатою у голові.... Дик у США таких не має ..... Судять У СВІТІ не по мандьожу , а по справах.... А виростив то путьку з дворового хулігана до бандюка , своєю бездіяльністю . САМЕ ОБАМА.
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вмешались и победили, а не жевали толерантные сопли.
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по факту: хуйло хотел трампа? хотел. хуйло вмешался и получил результат. А дальнейшие пророчества розы моисеевны, пономаря, пионтковских и проч.. - это вода.
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вода-это надежда кацапни на совместное с сша управление миром.
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Вони вже одного разу мріяли про спільне з Рейхом керування світом. (до моменту коли можна буде вбити в спину этих наивных германцев, звісно).

Коли ж світ зрозуміє, що ординський нацизм треба лікувати, раз і назавжди?(
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Чого можна чекати від людини, яка говорячи про вмішання кацапохакерів в виборчий процес США, висловлює їм симпатію, замість обурення фактом чужого вторгнення в внутрішні справи США. З цього ясно, які в нього пріоритети, цього мутного Трампа.(
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Нагнуть хохлов, поставить раком Европу, вздрючить Америку - голубая мечта русского человека. Русский человек считает, что таким образом он поднимается с колен, на которых стоял последние двадцать лет, а в это время все остальные его нагибали, ставили раком и дрючили. Сами они об этом, конечно, не догадывались, но в плане геополитических и межнациональных извращений русский человек всегда был абсолютно самодостаточен.
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"Хорошая память,может стать причиной частичной потери зрения ("Кто старое помянет,тому глаз вон")." И что,помним,любим,скорбим?
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Белковский: Фабрика Roshen в Липецке, принадлежащая Порошенко, - это синагога в Освенциме .Читать .
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Супер , Дружище , сказано. Но сейчас тебя тут некоторые агентом кремля назовут.
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А ты чего цепляешься ? Он что сказал , что путину верит ?
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Сейчас тебе человек задницу надерет и ты пуская бульбы побежишь жаловаться.У каждого своя точка зрения.И не надо свою навязывать никому.
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Привіт , Брате, з Білої Русі ! Зі святом тебе і всю твою Країну !!!
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Назревает конфликт между избранным президентом и спецслужбами?
У Трампа конечно есть свои интересы,плохо что они совпадают с путинскими.
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А кто же он? Взбесившийся карлик про которого все узнали что у него на самом деле маленький писюн и рост? Собчак был не дурак доверяя "портфель" человечку именно с маленьким писюном и ростом. Думал что такого легче дискредитировать если возникнет нужда. А кстати чего Собчак умер?
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Хочешь помочь Украине
Регестрируйтесь на сайтах Владивостока и Хабаровска,
Пишите комменты за отделение Дальнего Востока
ЗАЧЕМ КОРМИТЬ МОСКВУ,Даешь ДНР( дальневосточную народную республику)
Не ленитесь,качайте РФ
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Как указано в документе, Путин заказал кампанию, направленную на оказание влияния на выборы.
В докладе сообщается, что действия Путина и российского правительства расцениваются разведкой США как помощь Трампу и намеренная дискредитация кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.
«Российские усилия для влияния на президентские выборы - 2016 проявили давнее стремление Москвы подорвать возглавляемый США либерально-демократический порядок, но последние действия (вмешательство в президентские выборы - ред.) продемонстрировали значительный рост прямолинейности, уровня активности и объем усилий по сравнению с предыдущими операциями», - сообщают спецслужбы США.
Как говорится в докладе, целью России было подорвать общественную веру в демократический процесс, очернить Клинтон и помешать ее шансам стать президентом США.
Для своих целей РФ использовала кибератаки, государственные СМИ, посредников и платных пользователей социальных медиа или так называемых «троллей».
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Им ещё далеко до нас. В нашу революцию никто не вмешивался. Она народная !!! Потому у нас народ всем рулит !! И именно народ стал жить лучше после революции... так как хотел. Слава Украине
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Обидно что Барак Хуссейнович раньше сопли жевал - Нобель миротворца давлеет
Вот разное х**ло наглости и набралось...
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Никогда не нужно избирать своим Президентом человека с кругозором майора КГБ.
Этот свой «масштаб майорской личности» в неизменном виде В.В. Путин демонстрирует уже 18 лет везде, где нужно не просто плыть на волне высоких цен на нефть, обогащая своих дружков, но принимать решения.
Война с Украиной, сирийская авантюра - из той же области, что и вероятная причастность российского начальства к политическим убийствам А.В. Литвиненко, Б.Е. Немцова, попытке переворота в Черногории и вмешательство во внутренние дела Соединённых Штатов. В этом же ряду аферы с т.н. «госкомпаниями», включая истории с «Башнефтью» и «Роснефтью».
Везде, буквально во всём, вместо политики - методы майорской агентуры.
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Предсмертная агония,фальшивые амбиции.Далеко ходить не надо,если в голове есть еще мозги.А задуматься надо.Почему такая огромная страна с такими огромными ресурсами,а живет в полной нищете?Экономики нет,медицины нет,дорог нет.Одна ложь и сплошная пропаганда,продажность.Как мерзко.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМы должны помнить, что Путин – не наша команда, - Обама
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