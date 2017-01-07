 Мы должны помнить, что Путин – не наша команда, - Обама

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, после публикации доклада разведки уходящий президент Барак Обама заявил в интервью АВС, что россияне вмешивались в американские выборы.
"Я думаю, что правда заключается в том, что россияне собирались вмешиваться и они вмешивались", - заявил президент Обама.
Кроме того, он высказал обеспокенность комментариями республиканцев, которые последовали за публикацией доклада: похоже, что некоторые республиканцы больше доверяют Владимиру Путину, чем своим согражданам только потому, что эти сограждане являються демократами.
"Так не может быть. Мы должны помнить, что мы - команда. Владимир Путин - не наша команда", - добавил Обама.
Как сообщалось, вице-президент США Джо Байден заявил, что у него вызывает озабоченность нежелание избранного президента Дональда Трампа прислушиваться к мнению разведки и спецслужб и посоветовал Трампу "повзрослеть".
Избранный президент США Дональд Трамп назвал "политической охотой на ведьм" значительное внимание, которое уделяют в последнее время кибератакам России на США, в частности, хакерским нападениям с целью вмешаться в американские выборы.
Напомним, после брифинга с представителями спецслужб Дональд Трамп объявил о программе защиты от хакерских атак на США, которую он собирается реализовать в первые 90 дней на посту, но все же усомнился во влиянии россиян на результаты американских выборов.
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https://www.youtube.com/watch?v=vJm2BqMFlz0
https://www.youtube.com/watch?v=44oiP7-uTmY
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Коли ж світ зрозуміє, що ординський нацизм треба лікувати, раз і назавжди?(
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У Трампа конечно есть свои интересы,плохо что они совпадают с путинскими.
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Регестрируйтесь на сайтах Владивостока и Хабаровска,
Пишите комменты за отделение Дальнего Востока
ЗАЧЕМ КОРМИТЬ МОСКВУ,Даешь ДНР( дальневосточную народную республику)
Не ленитесь,качайте РФ
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В докладе сообщается, что действия Путина и российского правительства расцениваются разведкой США как помощь Трампу и намеренная дискредитация кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.
«Российские усилия для влияния на президентские выборы - 2016 проявили давнее стремление Москвы подорвать возглавляемый США либерально-демократический порядок, но последние действия (вмешательство в президентские выборы - ред.) продемонстрировали значительный рост прямолинейности, уровня активности и объем усилий по сравнению с предыдущими операциями», - сообщают спецслужбы США.
Как говорится в докладе, целью России было подорвать общественную веру в демократический процесс, очернить Клинтон и помешать ее шансам стать президентом США.
Для своих целей РФ использовала кибератаки, государственные СМИ, посредников и платных пользователей социальных медиа или так называемых «троллей».
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Вот разное х**ло наглости и набралось...
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Этот свой «масштаб майорской личности» в неизменном виде В.В. Путин демонстрирует уже 18 лет везде, где нужно не просто плыть на волне высоких цен на нефть, обогащая своих дружков, но принимать решения.
Война с Украиной, сирийская авантюра - из той же области, что и вероятная причастность российского начальства к политическим убийствам А.В. Литвиненко, Б.Е. Немцова, попытке переворота в Черногории и вмешательство во внутренние дела Соединённых Штатов. В этом же ряду аферы с т.н. «госкомпаниями», включая истории с «Башнефтью» и «Роснефтью».
Везде, буквально во всём, вместо политики - методы майорской агентуры.
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