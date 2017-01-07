 "Армией руководят российские военные, хозяйственной сферой - российские советники - Россия не уйдет с Донбасса" - кремлевская пропаганда



"Да, надежды, которые питал Донбасс в 2014-м и отчасти в 2015-м на то, что ему на тех или иных условиях удастся войти в состав России не оправдались, но произошло нечто, на мой взгляд, более важное с исторической точки зрения - он вернул себе статус неотъемлемой части русского мира, который в некотором смысле есть пространство национальной культуры куда более широкое, нежели государство, именуемое Российской Федерацией. Интеграция же народных республик в Россию в 2016 году приобрела необратимый характер", - уверен кремлевский пропагандист.







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"Может быть, главный итог уходящего года - это то, что исчезли былые сомнения в надежности позиции России. Стало предельно ясно, что Россия пришла в Донбасс навсегда и уходить не собирается. Армией республик руководят российские специалисты, за ключевыми направлениями в хозяйственной сфере приглядывают российские советники. По факту регион является российской территорией, хотя оформить это юридически сейчас нельзя, местные жители страстно желают, чтобы рано или поздно это все-таки произошло", - считает Бабицкий.