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 "Армией руководят российские военные, хозяйственной сферой - российские советники - Россия не уйдет с Донбасса" - кремлевская пропаганда

Российский пропагандист Андрей Бабицкий признал, что "армией" боевиков "ЛДНР" руководят российские специалисты, а за ключевыми направлениями в хозяйственной сфере приглядывают российские советники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на подконтрольное Кремлю издание "Украина.ру".

Также читайте: "Исчезла цензура информации об участии военных ВС РФ на Донбассе" - российский наемник Жучковский

"Да, надежды, которые питал Донбасс в 2014-м и отчасти в 2015-м на то, что ему на тех или иных условиях удастся войти в состав России не оправдались, но произошло нечто, на мой взгляд, более важное с исторической точки зрения - он вернул себе статус неотъемлемой части русского мира, который в некотором смысле есть пространство национальной культуры куда более широкое, нежели государство, именуемое Российской Федерацией. Интеграция же народных республик в Россию в 2016 году приобрела необратимый характер", - уверен кремлевский пропагандист.

"Может быть, главный итог уходящего года - это то, что исчезли былые сомнения в надежности позиции России. Стало предельно ясно, что Россия пришла в Донбасс навсегда и уходить не собирается. Армией республик руководят российские специалисты, за ключевыми направлениями в хозяйственной сфере приглядывают российские советники. По факту регион является российской территорией, хотя оформить это юридически сейчас нельзя, местные жители страстно желают, чтобы рано или поздно это все-таки произошло", - считает Бабицкий.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Солдат срочной службы ВС РФ Алексей Теплых идентифицирован среди боевиков на Донбассе. ФОТОрепортаж

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Россия не уйдет с Донбасса,а ее вынесут оттуда вперед ногами.
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К сожалению мы получили а-ля Приднестровье на долгие годы
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Тем хуже для них. Донбасс будет долгие годы жить в нищете при бандитской власти и РФ будет их финансировать.
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Для нас тоже не сахар гибнут наши ребята, а насчёт нищеты, не думаю, если мы по крайней мере покупаем у них уголь и не блокируем эту территорию..
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Под Питером мерзнут и мерзнут в Твери... Эффект бумеранга они не учли...
Хто не скаче, той москаль!

https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
https://www.youtube.com/watch?v=vJm2BqMFlz0
https://www.youtube.com/watch?v=44oiP7-uTmY
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а мы их дипломатией, а западные партнеры помогут озабоченностью.
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Карпович ты не прав.
У власти всегда был Днепр. И будет. И это залог того что Украина есть и будет.
Донецкие же просто пытались что то показать и доказать Днепру. Но "донецкие" (бандиты) это потомки советских зеков недоумков дебилов. И Путин это понимал и понимает. От того жестоко с российским размахом наказал вонючих недоумков которые возомнили что они тоже "Крым" с морем и газом.
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распил металолома и дерибан угля -это хозяйственная сфера?для чего нам нужно знать мнение моральных уродов из пидорашки?
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)))Територія окупована, а не окупаційна. Окупаційна там влада з параши. Усе уже обнесено мінними полями. Чомусь тільки не визнана земля окупованою. Типу там терористи балуються.
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Услышьте Даунбабве....Гражданская война....Там наши люди....))))))Этот баласт давно пора скинуть,хотели в Россию,идите..
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===статус неотъемлемой части русского мира, который в некотором смысле есть пространство национальной культуры куда более широкое, нежели государство, именуемое Российской Федерацией.===
Россия не остановится. Нужно как можно быстрее бежать из русского мира - языка, культуры и т.д.
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ЭТО РОССИЙСКИЙ ФАШИЗМ ! НАСТОЯЩИЙ НЕ ПРИКРЫТЫЙ.

РОССИЯ СТАЛА СТРАНОЙ К ВЛАСТИ КОТОРОЙ ПОД ЛОЗУНГАМИ АНТИФАШИЗМА ПРИШЛИ ФАШИСТЫ.

Впрочем это давно было предсказуемо. Клан и олигархическая группа которая хочет сидеть на энергоресурсах пока они не закончатся не может не быть с фашистской идеологией. Только российский фашизм а не какие то там либералы могут гарантировать "Собчакам" власть бессменную и абсолютную.
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ну,раз местные так ждут - какого хера мы тут читаем про изнасилованных шмонек с Новоазовска? Какого хера работают эти лядские КПВВ?
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думаешь продажных пропагандонов интересует мнение "местных"?
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мнение местных не интересует,по ходу,даже самих местных.. Абы пожрать.
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Если бы ваши слова были бы правдой , тут давно бы все было завалено американским оружием .
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Американці наказали мені послати тебе нах, шдика ординська шмара. (це слова американців)
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На "Цензоре" вообще нет модерации. Потому это давно уже полигон "Ольгино"
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ДА погугли " топ 100 украинских сайтов", тоже самое
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Россия - то государство основанное на лжи, насколько такое "государство" может именоваться государством.
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ну? когда признается Донбасс оккупированной территорией, и все выплаты туда прекратятся?
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пока шыкаладный глаз подворовывает ничего не произойдет. потому что по версии безальтернативца тамжынашилюди - онижыдети
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А чего бояться-то, отгорожения от части лугандона и признания этой земли, как факт окупации эрэфией?
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уже в январе - новые ракетные пуски. На дальность.
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В общем, утро Праздничка- удалось. А если учесть что ubr.ua выложили диалог Пашинского с Корбаном, от Портнова, то совсем удалось.
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Да кому нахрен нужны те ошметки которые вы суки, даже если уйдете, оставите? Да там дерьма больше чем земли уже. Все что можно уже разворовали и вывезли. Кому он нахрен нужен? Мало того ваш хуйло уже и рад бы сдать так брать никто не хочет. Люди нормальные туда хрен вернутся, потому что вата мозга не излечима и жить рядом с шалавами обдроченцами никто не будет. Все уже разъехались давно расселились рядом с хорошими людьми по здоровой Украине и живут себе нормальной жизнью (у кого хуже у кого лучше но не надо сейчас в меня камнями кидать). Мордеры йопаные, пропагадируют мля. Давайте давайте, готовьтесь гниды мы вас ждем. Вы даже себе представить не можете сколько за каждого погибшего украинского Воина, за каждого лучшего Сына Украины в нас злости к вам и ненависти, что мы ждем когда вы гниды осмелеете под стекломоем и пойдете в нашу сторону. Ни одна пуля, ни один снаряд не промажет. И не забывайте, мы на Своей Земле, а вы по своей природе высер ссыкливого, подлого, гнилого русського мира.
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все нормально будет, поедут на дальневосточный гектар, а там и Япония организует лагерь труда и отдыха.
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История этих путлеровских кретинов ничему не научила ... они ввязались в войну против всего мира, которой не будет конца до тех пор пока путлеровский режим со всеми его последователями в рф не издохнет ! ...
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Просто в мирное время Путин полный ноль,а развяжи он войну, то с ним считаются внутри и снаружи! Пока это говно будет сидеть на троне, то войны не прекратятся!
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Похоже, что началась новая пропагандистская фаза! О том, что российские войска в лугандоне есть! Ватанов подготавливают!
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Треба побільше КПП на лінії розмежування з ордло відкривати нашій владі, та ще більше вугілля закуповувати..
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Где @лять ПОЛНАЯ хваленая блокада ??? Дохера кому выгодна такая ситуация , особенно нашим "народным" избранникам и чувакам в ломпасах....
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«Пентагон бьется в конвульсиях».
«Чё там у хохлов???». «Уркаине капец!». «Допрыгались, кастрюлеголовые!». «Порох продал Карпаты», «Киев в шоке!», «Европа в шоке!», «Америка в шоке!», «Пентагон бьётся в конвульсиях!», «Порошенко пакует чемоданы!», «Путин в Мюнхене поставил раком мир» (ссылка https://www.youtube.com/watch?v=qh980Zi--vI&t=856s ) - такими заголовками пестрят сегодня на Ютубе материалы российских агентств, реквизиты которых заканчиваются на «. RU».
Идет массированная лживая информационная атака на суверенное государство Украину со стороны северного соседа «князя Роша».
На самом деле не все так уж плохо в стране, которая третий год ведет кровопролитную войну с развалинами коммунистической Империи.
Металлурги Кривого Рога и Мариуполя ежемесячно выплавляют два миллиона тонн стали. Такие показатели стали возможны только благодаря тому, что донецкие компании «Вторсырья» просто «завалили» украинских металлургов разделанными и сильно обгоревшими российскими танками «Т-90» без башен (башни остались лежать в полях на Светлодарской дуге) и покореженными взрывами остатками того, что раньше называлось КАМАЗ-63968 «Тайфун-К» - универсальный бронированный автомобиль повышенной защищённости.
Украинскому самолетостроению по сообщениям «ЛАЙНОНЬЮС» вообще пришел кирдык.
Президент Украины Петр Порошенко в день отравления в Иркутске от выпитого «Боярышника» семидесяти одного россиянина представил гостям из Саудовской Аравии новый самолет Ан-132D.
На торжественной церемонии в Киеве по случаю создания самолета глава государства заявил, что потребность на рынке в Ан-132D составит 260-290 единиц до 2035 года. Украинской новинкой уже заинтересовались Азербайджан, Саудовская Аравия и Китай.
Про автомобилестроение в Украине не упоминают даже ольгинские тролли. Кремль считает, что там вообще полный капец. И действительно, потомки Тараса Бульбы категорически отказались от покупок вазовских моделей легковушек, и покупают автомобили только прогнившего Запада: «Mercedes-Benz», «Audi», «Lexus», «Volvo» и «Jaguar». По итогам 2016 года баварский производитель продал в Украине больше машин, чем их отечественный «ЗАЗ».
Не остались в стороне и американские специалисты, которые доставили в Украину уникальное оборудование и помогли «биндеровцам» пробурить глубокую скважину более шести тысяч метров. В украинскую газотранспортную систему уже пошел газ из этой скважины. Также на шельфе недалеко от Одессы обнаружены месторождения газа с запасами около 35 млрд кубометров.
В ближайшее время Украина полностью перестанет зависеть от капризного и агрессивного соседа и прекратит торговые отношения с оккупантами Крыма.
Хорошие показатели у аграриев. В 2016 году в Украине собран почти рекордный урожай зерновых, 59,8 миллионов тонн. Больше было только в 2014 году - 63,8 млн тонн.
Для облегчения труда тружеников полей харьковские тракторостроители будут выпускать по европейским лицензиям экономичную и компактную сельскохозяйственную технику.
Жители Улуса постепенно начинают прозревать, и обеспокоены тем, что инфраструктура в их стране почти полностью изношена, а промышленность сплошь добывающая. Производство продовольствия не налажено на должном уровне (производят меньше, чем покупают). Федерация не может прокормить себя своими силами. Поэтому все-таки придется покупать продукты в Украине или в Евросоюзе.
Демарши по поводу отказа от украинского сыра, молока, сала, эстонских шпрот и грузинского «Боржоми» и вина - всего лишь политический водевиль. Как уже заметили политологи, запасы энергоносителей в России не бесконечны, а её Вооруженные Силы не в силах остановить инфляцию, безработицу, алкоголизм и дефицит бюджета. «Холодомора» в Украине не будет!
Не дождётесь!
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Например, Финляндия так же, как и Украина, в свое время теряла часть территории в результате агрессии России. Аналогичных примеров в мировой истории много. Стремится ли Финляндия вернуть свои земли? Вряд ли. Она продолжает жить как та ящерица, отбросив хвост в опасной для остального организма ситуации. Далее, даже в условиях войны надо развивать экономику. Пример - Израиль, который в неспокойном состоянии войны живет 67 лет. И, тем не менее, страну не только построили, но и сделали ее процветающей и влиятельной. Причем, построили в пустыне и на камнях. И без полезных ископаемых... Да шоб мы жили так, как тот Израиль или Финляндия. Слава Украине!
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Нужна полная блокада Донбасса с нашей стороны, чтоб стоимость оккупации стоила России под 5 млрд. долларов в год, тогда вопрос решиться быстро.
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Можете не верить, но это хорошая новость. Ведь теперь там не провести референдум, а соответственно россия не хочет включать эти территории в россию. Скорее продолжить все выкачивать из ордло и бросит их умирать.
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Армией руководят российские военные, хозяйственной сферой - российские советники - это означает только одно: никаких шансов выжить у домбаса без Украины нет и никогда не будет
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Ґнiвъ України 🇺🇦 ‏@NoFated 60 мин.60 минут назад
Свинячьи Банки(Сбер, ВТБ и ПИБ) могут спокойно скупать $ на украинском межбанке из золото-валютных резервов Украины. Так победим, блеать!

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Стену надо строить по той территории которую мы сейчас контролируем и вводить визовый режим. Пусть живут как приднестровье или асетия..Кто хотел в Украину тот уже здесь даже и лишние наехали которых надо депортировать или пересажать. Те кто звал хуйла пускай живут с хуйлом. Они там и остались.Не хотят в Украину - лишить гражданства и пускай берут визы как все козломордые.
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Слова-слова-слова ..... в чьом ваша слабость?
Московити, кому ви тепер потрібні???? ви ж НІКОЛИ не були СЛОВяНАМИ, а загубивши звязок з Українцями - ви тепер 100-процентові ТаРтари...., як колись....
....бідні духом донечани ще про це дізнаються, ... останніми, ... з жахом...., їх тільки жаль....
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Всек просто: полная блокада со стороны Украины. Дать 1 месяц для тех, кто хочет жить на нормальной территории Украины, потом все: не пенсий, ни воды, ни торговли.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Армией руководят российские военные, хозяйственной сферой - российские советники - Россия не уйдет с Донбасса" - кремлевская пропаганда
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