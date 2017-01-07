 "Армией руководят российские военные, хозяйственной сферой - российские советники - Россия не уйдет с Донбасса" - кремлевская пропаганда

"Да, надежды, которые питал Донбасс в 2014-м и отчасти в 2015-м на то, что ему на тех или иных условиях удастся войти в состав России не оправдались, но произошло нечто, на мой взгляд, более важное с исторической точки зрения - он вернул себе статус неотъемлемой части русского мира, который в некотором смысле есть пространство национальной культуры куда более широкое, нежели государство, именуемое Российской Федерацией. Интеграция же народных республик в Россию в 2016 году приобрела необратимый характер", - уверен кремлевский пропагандист.
"Может быть, главный итог уходящего года - это то, что исчезли былые сомнения в надежности позиции России. Стало предельно ясно, что Россия пришла в Донбасс навсегда и уходить не собирается. Армией республик руководят российские специалисты, за ключевыми направлениями в хозяйственной сфере приглядывают российские советники. По факту регион является российской территорией, хотя оформить это юридически сейчас нельзя, местные жители страстно желают, чтобы рано или поздно это все-таки произошло", - считает Бабицкий.
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Хто не скаче, той москаль!
https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
https://www.youtube.com/watch?v=vJm2BqMFlz0
https://www.youtube.com/watch?v=44oiP7-uTmY
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У власти всегда был Днепр. И будет. И это залог того что Украина есть и будет.
Донецкие же просто пытались что то показать и доказать Днепру. Но "донецкие" (бандиты) это потомки советских зеков недоумков дебилов. И Путин это понимал и понимает. От того жестоко с российским размахом наказал вонючих недоумков которые возомнили что они тоже "Крым" с морем и газом.
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Россия не остановится. Нужно как можно быстрее бежать из русского мира - языка, культуры и т.д.
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РОССИЯ СТАЛА СТРАНОЙ К ВЛАСТИ КОТОРОЙ ПОД ЛОЗУНГАМИ АНТИФАШИЗМА ПРИШЛИ ФАШИСТЫ.
Впрочем это давно было предсказуемо. Клан и олигархическая группа которая хочет сидеть на энергоресурсах пока они не закончатся не может не быть с фашистской идеологией. Только российский фашизм а не какие то там либералы могут гарантировать "Собчакам" власть бессменную и абсолютную.
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«Чё там у хохлов???». «Уркаине капец!». «Допрыгались, кастрюлеголовые!». «Порох продал Карпаты», «Киев в шоке!», «Европа в шоке!», «Америка в шоке!», «Пентагон бьётся в конвульсиях!», «Порошенко пакует чемоданы!», «Путин в Мюнхене поставил раком мир» (ссылка https://www.youtube.com/watch?v=qh980Zi--vI&t=856s ) - такими заголовками пестрят сегодня на Ютубе материалы российских агентств, реквизиты которых заканчиваются на «. RU».
Идет массированная лживая информационная атака на суверенное государство Украину со стороны северного соседа «князя Роша».
На самом деле не все так уж плохо в стране, которая третий год ведет кровопролитную войну с развалинами коммунистической Империи.
Металлурги Кривого Рога и Мариуполя ежемесячно выплавляют два миллиона тонн стали. Такие показатели стали возможны только благодаря тому, что донецкие компании «Вторсырья» просто «завалили» украинских металлургов разделанными и сильно обгоревшими российскими танками «Т-90» без башен (башни остались лежать в полях на Светлодарской дуге) и покореженными взрывами остатками того, что раньше называлось КАМАЗ-63968 «Тайфун-К» - универсальный бронированный автомобиль повышенной защищённости.
Украинскому самолетостроению по сообщениям «ЛАЙНОНЬЮС» вообще пришел кирдык.
Президент Украины Петр Порошенко в день отравления в Иркутске от выпитого «Боярышника» семидесяти одного россиянина представил гостям из Саудовской Аравии новый самолет Ан-132D.
На торжественной церемонии в Киеве по случаю создания самолета глава государства заявил, что потребность на рынке в Ан-132D составит 260-290 единиц до 2035 года. Украинской новинкой уже заинтересовались Азербайджан, Саудовская Аравия и Китай.
Про автомобилестроение в Украине не упоминают даже ольгинские тролли. Кремль считает, что там вообще полный капец. И действительно, потомки Тараса Бульбы категорически отказались от покупок вазовских моделей легковушек, и покупают автомобили только прогнившего Запада: «Mercedes-Benz», «Audi», «Lexus», «Volvo» и «Jaguar». По итогам 2016 года баварский производитель продал в Украине больше машин, чем их отечественный «ЗАЗ».
Не остались в стороне и американские специалисты, которые доставили в Украину уникальное оборудование и помогли «биндеровцам» пробурить глубокую скважину более шести тысяч метров. В украинскую газотранспортную систему уже пошел газ из этой скважины. Также на шельфе недалеко от Одессы обнаружены месторождения газа с запасами около 35 млрд кубометров.
В ближайшее время Украина полностью перестанет зависеть от капризного и агрессивного соседа и прекратит торговые отношения с оккупантами Крыма.
Хорошие показатели у аграриев. В 2016 году в Украине собран почти рекордный урожай зерновых, 59,8 миллионов тонн. Больше было только в 2014 году - 63,8 млн тонн.
Для облегчения труда тружеников полей харьковские тракторостроители будут выпускать по европейским лицензиям экономичную и компактную сельскохозяйственную технику.
Жители Улуса постепенно начинают прозревать, и обеспокоены тем, что инфраструктура в их стране почти полностью изношена, а промышленность сплошь добывающая. Производство продовольствия не налажено на должном уровне (производят меньше, чем покупают). Федерация не может прокормить себя своими силами. Поэтому все-таки придется покупать продукты в Украине или в Евросоюзе.
Демарши по поводу отказа от украинского сыра, молока, сала, эстонских шпрот и грузинского «Боржоми» и вина - всего лишь политический водевиль. Как уже заметили политологи, запасы энергоносителей в России не бесконечны, а её Вооруженные Силы не в силах остановить инфляцию, безработицу, алкоголизм и дефицит бюджета. «Холодомора» в Украине не будет!
Не дождётесь!
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Свинячьи Банки(Сбер, ВТБ и ПИБ) могут спокойно скупать $ на украинском межбанке из золото-валютных резервов Украины. Так победим, блеать!
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Московити, кому ви тепер потрібні???? ви ж НІКОЛИ не були СЛОВяНАМИ, а загубивши звязок з Українцями - ви тепер 100-процентові ТаРтари...., як колись....
....бідні духом донечани ще про це дізнаються, ... останніми, ... з жахом...., їх тільки жаль....
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