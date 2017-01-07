 В результате непогоды в Одесской области на дороге застряли около 60 автомобилей, - ГосЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В результате ухудшения погодных условий (снег, метель, порывы ветра 20-25 м / с) 6 января на участке автодороги М-15 Одесса - Рени в Измаильском районе, и участках дорог местного значения Килийского и Раздельнянского районов Одесской области зафиксировано осложнение движения транспорта и образование автомобильных пробок, в которые попало около 60 транспортных средств", - сказано в сообщении.
Отмечается, что с целью ликвидации заторов и расчистки дорог на указанных участках привлечено 15 ед. техники и 34 чел., в том числе от ГосЧС 9 ед. тех. и 25 чел.
"С целью постоянного мониторинга обстановки и координации мероприятий по ликвидации последствий непогоды создан межведомственный оперативный штаб в Одесской области. Ситуация по состоянию проезда на автомобильных дорогах Украины находится на постоянном контроле ГосЧС", - добавили в ведомстве.
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