EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия
  135  2
Все про:непогода (165) Одесская область (1294) пробки (365) снегопад (553) ГСЧС (587)

 В результате непогоды в Одесской области на дороге застряли около 60 автомобилей, - ГосЧС

В Одесской области из-за сложных погодных условий в заторы на дорогах попали около 60 автомобилей 6 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В результате ухудшения погодных условий (снег, метель, порывы ветра 20-25 м / с) 6 января на участке автодороги М-15 Одесса - Рени в Измаильском районе, и участках дорог местного значения Килийского и Раздельнянского районов Одесской области зафиксировано осложнение движения транспорта и образование автомобильных пробок, в которые попало около 60 транспортных средств", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с целью ликвидации заторов и расчистки дорог на указанных участках привлечено 15 ед. техники и 34 чел., в том числе от ГосЧС 9 ед. тех. и 25 чел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за непогоды в Украине обесточены более 70 населенных пунктов, - ГосЧС

"С целью постоянного мониторинга обстановки и координации мероприятий по ликвидации последствий непогоды создан межведомственный оперативный штаб в Одесской области. Ситуация по состоянию проезда на автомобильных дорогах Украины находится на постоянном контроле ГосЧС", - добавили в ведомстве.
 перейти на форум
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате непогоды в Одесской области на дороге застряли около 60 автомобилей, - ГосЧС
 Облако тегов
авто агрессия Антитеррористическая операция армия армия РФ аэропорт боевик военнослужащие ГСЧС ГФС Донбасс задержание изъятие Киев Минобороны Нацполиция непогода Одесская область погода поздравление Порошенко пропаганда Рождество Россия СБУ снегопад США терроризм Трамп электронное декларирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти