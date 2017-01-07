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 Политика Украины, Экономика
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Все про:госзакупки (743) коррупция (6531) Минздрав (1234) скандал (4929) Тодуров Борис (4)

 Директор Института сердца Тодуров о закупке лекарств по завышенным ценам: Процесс ценообразования определен постановлением Кабмина. Скриншот

Государственное учреждение Институт сердца Министерства здравоохранения Украины при закупке лекарств руководствуется исключительно приказами МОЗ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал директор Киевского Института сердца Минздрава Украины, доктор медицинских наук профессор Борис Тодуров.

"Уважаемые друзья, и те, кто уже успел назвать меня коррупционером. Институт сердца является "державним підприємством" и в своей деятельности руководствуется исключительно приказами МОЗ. Один из таких приказов МОЗ от 26.08.2015 года зарегистрировал оптово-отпускную цену на Цефопектам в 92,20 грн. Приказ действует до 20.01.2019 года. Скрин с сайта МОЗ перед вами. Процесс ценообразования определен постановлением Кабмина", - написал он.


институт сердца

институт сердца

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тодуров - Минздраву: "80% тендеров точно не проведены"

Кроме того, Тодуров привел выдержку из постановления Кабмина: "Відповідно до під. 2 пункту 1 постанови Кабміну від 02.07.2014 N240 "Про референтне ціноутворення на лікар.засоби та вир.медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів" установи, що фінансуються з державних та місцевих бюджетів, закуповують лікарські засоби за цінами, які не перевищують рівня задекларованих оптово-відпускних цін (в нашому випадку 92.20 грн) з урахуванням податків та зборів(7 % ПДВ, отже 92.20*1.07=98,65 грн), а також граничних постачальниц.-збутових торгівельних надбавок (тобто не перевищувати 10%, маємо 98,654*1,1=108,52 грн)".


лекарства

"Уважаемые редакторы "Цензора" и "украинской правды" - вы дали неправдивую информацию и дискредитировали наш Институт", - добавил он.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ опубликовал слова адвоката Евгении Закревской о том, что всего на трех закупках Институт сердца в течение месяца "наварил" 148 324 грн.

Отметим также, 1 января 2017 года украинский кардиохирург, директор Киевского Института сердца Минздрава Украины, доктор медицинских наук профессор Борис Тодуров обвинил и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун в халатности, которая "забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы".

Кроме того, по словам Тодурова, заместитель Супрун Александр Линчевский заблокировал создание в Северодонецке и Мариуполе филиалов Института сердца для оказания кардиологической и кардиохирургической помощи пациентам.

Вечером 3 января, когда в СМИ и соцсетях поднялся скандал из-за обвинений Тодурова, Минздрав опубликовал заявление, что ведомство работает на предупреждение заболеваний, а не на поддержку кардиохирургии.

В министерстве заявили, что одной из первых задач нового руководства, назначенного в августе 2016 года, было восстановление процесса закупок.
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щаз шоколадные начнут орать вывсёврёти, Тодуров - агент кремля
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Зачем оправдываться перед каким-то адвокатишкой?
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Тодуров - врач, вставляющий искусственное сердце смертельно больным. Интересно, что у людей с искусственным сердцем нет пульса. Кровь прокачивается равномерно.
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Ніхто так нагло не шастав в кишенях та гаманцях українців, як нинішня влада..
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да и вообще, обвинять Тодурова в сотрудничестве с Медведчуком, при том, Порошенко, который был 11-м номером списка медведчуковской СДПУ(О); который входил в триумвират отборных ... первых сопредседателей Партии регионов (в которую уже тогда входили такие видные мрази, как Черновецкий, Азаров, Звягильский, Рыбак, Ландик, может кого и забыл); который назначил этого самого Медведчука своим представителем в нелигитимном в общем-то органе - Минской группе; список можно продолжать часами
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Знову в процесі розслідування корупції вийшли на самих себе)))
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Если такие рэгыаналы как Тадуров вылазят и начинают рассказывать что все пропало значит им где-то перешли дорогу и очень серьёзно!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДиректор Института сердца Тодуров о закупке лекарств по завышенным ценам: Процесс ценообразования определен постановлением Кабмина. Скриншот
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