 Директор Института сердца Тодуров о закупке лекарств по завышенным ценам: Процесс ценообразования определен постановлением Кабмина. Скриншот

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал директор Киевского Института сердца Минздрава Украины, доктор медицинских наук профессор Борис Тодуров.
"Уважаемые друзья, и те, кто уже успел назвать меня коррупционером. Институт сердца является "державним підприємством" и в своей деятельности руководствуется исключительно приказами МОЗ. Один из таких приказов МОЗ от 26.08.2015 года зарегистрировал оптово-отпускную цену на Цефопектам в 92,20 грн. Приказ действует до 20.01.2019 года. Скрин с сайта МОЗ перед вами. Процесс ценообразования определен постановлением Кабмина", - написал он.
Кроме того, Тодуров привел выдержку из постановления Кабмина: "Відповідно до під. 2 пункту 1 постанови Кабміну від 02.07.2014 N240 "Про референтне ціноутворення на лікар.засоби та вир.медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів" установи, що фінансуються з державних та місцевих бюджетів, закуповують лікарські засоби за цінами, які не перевищують рівня задекларованих оптово-відпускних цін (в нашому випадку 92.20 грн) з урахуванням податків та зборів(7 % ПДВ, отже 92.20*1.07=98,65 грн), а також граничних постачальниц.-збутових торгівельних надбавок (тобто не перевищувати 10%, маємо 98,654*1,1=108,52 грн)".
"Уважаемые редакторы "Цензора" и "украинской правды" - вы дали неправдивую информацию и дискредитировали наш Институт", - добавил он.
Напомним, ранее Цензор.НЕТ опубликовал слова адвоката Евгении Закревской о том, что всего на трех закупках Институт сердца в течение месяца "наварил" 148 324 грн.
Отметим также, 1 января 2017 года украинский кардиохирург, директор Киевского Института сердца Минздрава Украины, доктор медицинских наук профессор Борис Тодуров обвинил и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун в халатности, которая "забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы".
Кроме того, по словам Тодурова, заместитель Супрун Александр Линчевский заблокировал создание в Северодонецке и Мариуполе филиалов Института сердца для оказания кардиологической и кардиохирургической помощи пациентам.
Вечером 3 января, когда в СМИ и соцсетях поднялся скандал из-за обвинений Тодурова, Минздрав опубликовал заявление, что ведомство работает на предупреждение заболеваний, а не на поддержку кардиохирургии.
В министерстве заявили, что одной из первых задач нового руководства, назначенного в августе 2016 года, было восстановление процесса закупок.
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