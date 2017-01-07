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 "Исчезла цензура информации об участии военных ВС РФ на Донбассе" - российский наемник Жучковский

Российский наемник Александр Жучковский сообщил, что с осени 2016 года исчезла цензура относительно демонстрации участия российских советников, "кураторов", военных ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в одной из соцсетей.

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"Отмечу следующую положительную тенденцию. Примерно с осени прошлого года исчезла цензура относительно демонстрации участия России (российских советников, "кураторов", военных) в ЛДНР. Раньше на упоминания об этом реагировали (кому положено реагировать) сугубо неодобрительно и "били по рукам". Более того, еще в конце 2014 г. (я писал об этом) сочувствующие из МВД меня предупредили, что готовится мой арест в Ростовской обл., в том числе за неоднократные свидетельства действий российской армии на Донбассе", - сообщил наемник.

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"Позже запрет на упоминания о российской помощи ЛДНР был снят, теперь это даже поощряется. Пару месяцев назад об участии российских ВС открыто говорил представитель ЛНР в Минске В. Дейнего, да и не только он. А на недавнем совещании в Донецке один представитель администрации президента РФ рекомендовал местным управленцам почаще доносить до жителей республики информацию о всяческой поддержке ДНР Россией. Как пример см. вчерашнюю статью А.Бабицкого на официозном ресурсе Украина.ру (ассоциирован с РИА Новости и "Россия сегодня"): "Может быть, главный итог уходящего года - это то, что исчезли былые сомнения в надежности позиции России. Стало предельно ясно, что Россия пришла в Донбасс навсегда и уходить не собирается. Армией республик руководят российские специалисты, за ключевыми направлениями в хозяйственной сфере приглядывают российские советники. По факту регион является российской территорией, хотя оформить это юридически сейчас нельзя, местные жители страстно желают, чтобы рано или поздно это все-таки произошло." Еще год назад такие тексты подвергались цензуре, теперь же это в порядке вещей", - отметил Жучковский.

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Вот с такими придурками рядом мы и живем , у него радость " исчезла цензура " , а то что это означает что будет больше смертей с обеих сторон то такое , они же все маклауды йопта .
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Мне кажется- это пробные шарики. На реакцию. Наши шо-то там бормочут, невнятное. Запад- молчит. ОБСЕ шо-то вааще в отморозке пребывает. Не нравится мне это. В 20-ти км от передовой- форточка.
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Русские перестали брехать?Может отравление моющими жидкостями...
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Просто поняли, что ихняя брехня уже никого не вводит в заблуждение, а только дает лишний повод для сомнений в адекватности.
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Они брешут в первую очередь для внутреннего потребителя.
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Брехня это их жизнь, но брехать начали на новом уровне, брехня в кацапов на генном уровне и в крови, поэтому не обольщайся.
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Значит нужно увеличить поставки воды, газа и электроэнергии, чтобы жили и не тужили.
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С другой стороны это факт продолжения открытой агрессии россии против Украины. Действительно россия и не собиралась уходить из ордло, да лишь вопрос, что существовать этому ордло недолго при таких ресурсах.
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Понадобилось 3 года чтобы это понять? Рашка уйдет оттуда, только получив пинок. И никак иначе.
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Вот и харрррашо!!! Шоб ви, падлюки, ніде не сховалися!!!
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Пока есть Путин, будут войны. Потому что в мирное время он никто и звать его никак


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Так путин лишь выражение желаний паскудных россиян, которые в большинстве больны империализмом и ненавистью к украинцам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Исчезла цензура информации об участии военных ВС РФ на Донбассе" - российский наемник Жучковский
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