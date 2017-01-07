 "Исчезла цензура информации об участии военных ВС РФ на Донбассе" - российский наемник Жучковский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в одной из соцсетей.
"Отмечу следующую положительную тенденцию. Примерно с осени прошлого года исчезла цензура относительно демонстрации участия России (российских советников, "кураторов", военных) в ЛДНР. Раньше на упоминания об этом реагировали (кому положено реагировать) сугубо неодобрительно и "били по рукам". Более того, еще в конце 2014 г. (я писал об этом) сочувствующие из МВД меня предупредили, что готовится мой арест в Ростовской обл., в том числе за неоднократные свидетельства действий российской армии на Донбассе", - сообщил наемник.
"Позже запрет на упоминания о российской помощи ЛДНР был снят, теперь это даже поощряется. Пару месяцев назад об участии российских ВС открыто говорил представитель ЛНР в Минске В. Дейнего, да и не только он. А на недавнем совещании в Донецке один представитель администрации президента РФ рекомендовал местным управленцам почаще доносить до жителей республики информацию о всяческой поддержке ДНР Россией. Как пример см. вчерашнюю статью А.Бабицкого на официозном ресурсе Украина.ру (ассоциирован с РИА Новости и "Россия сегодня"): "Может быть, главный итог уходящего года - это то, что исчезли былые сомнения в надежности позиции России. Стало предельно ясно, что Россия пришла в Донбасс навсегда и уходить не собирается. Армией республик руководят российские специалисты, за ключевыми направлениями в хозяйственной сфере приглядывают российские советники. По факту регион является российской территорией, хотя оформить это юридически сейчас нельзя, местные жители страстно желают, чтобы рано или поздно это все-таки произошло." Еще год назад такие тексты подвергались цензуре, теперь же это в порядке вещей", - отметил Жучковский.
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