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 "Будет пролита большая кровь" - с Украиной "разберутся по "грузинскому сценарию", - кремлевский журналист

С Украиной "разберутся по "грузинскому сценарию", применив испытанную концепцию "кремлевского политического дзюдо".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем блоге для "Комсомольской правды" написал кремлевский спецкорр Дмитрий Стешин.

"Первая головная. Это наши младшие воображаемые друзья-небратья, с которыми, как я предполагаю благодаря имеющемуся инсайду, решили разобраться по "грузинскому сценарию", а потом заслушать их "мирные инициативы и предложения" уже вне рамок усопшего "Минска". Будет пролита большая кровь - наша кровь, в ответ будет пролито еще больше, по самые административные границы Донецкой и Луганской областей. Такой вариант укладывается в испытанную концепцию "кремлевского политического дзюдо": "мирное предложение с выходом на консенсус - отказ партнеров - удар по голове - не очень выгодное предложение - очередной отказ…". Ну, дальше понятно", - написал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Война на Донбассе: опубликованы снимки российского разведывательного вылета БЛА "Орлан-10" в районе Дебальцево, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Напомним, ранее спикер ВР Андрей Парубий выразил мнение, что нельзя недооценивать президента РФ Владимира Путина, поскольку его действия имеют глобальный масштаб, а его агрессия очень многоплановая. Кремль, в свою очредь, будет (как и сейчас) выделять средства как на российскую армию, так и на дестабилизацию Украины изнутри.

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старое видео.. хочешь нажиться на войне, педрило?
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А зачем перепечатывать высеры коздомордых хуйло сосов?
учитывая, что Комсомольская правда,
уже давно ни чем не отличается от Рюззькой весны...
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Пусть Порошенко один раз сделает заявление о том, что количество ракет в Украине достаточно для того чтобы уничтожить все города европейской части РФ, а также намекнет на "не все утилизированное ядерное оружие" и взятые на прицел атомные станции московии. Эти голозадые московские шовинисты уже задрали своим трындежом.
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Расстояние от села Старая Гута до Москвы 463.7км. По прямой, с учетом кривизны поверхности Земли. Ракета среднего радиуса действия долетит. Думаю, что минут за 5 - 7. Я не специалист в этом вопросе. Так, умозрительно предполагаю.
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Долетит , но этот пропагандон наивно надеется что его спрячут в бункер хуйла .
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Тут ведь как в драке. Один, размазывая сопли по физиономии, истерично кричит, что он "счас ух как вдарит". Другой, при попытке удара, спокойно бьет навстречу. А до бункера еще добежать надо.
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Там реально как то не так мозги работают , что неудивительно если там носят Сталина вместе с Николаем в одном ряду .
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Только он забыл ,что Украина это не маленькая Грузия
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і виникає питання, чи вистарчить в козломордих крові, щоб полити всю українську землю?
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А я всё вспоминаю "брусиловский прарыв 1916г в Галиции" ватники положили в Украинскую Землю 1200 000 солдат и ещё около 90 000 остались калеками и ето ради 120 км?!
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Не будуть вони так псувати воду.. Знайдуть інший спосіб утилізації вати..
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Это точно, китайцы люди практичные и не брезгливые. Мыло, корм для собак, биогаз - да мало ли чего еще можно сделать из биомассы.
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Те же , кто сможет, ломанутся к нам с гримасами страдальцев "назабманули" и "мыжежбратя".
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А флора? а фауна?
а Тетерев речка в конце концов?
Вы еще туда дохлую кацапню поскидываите!
вообще охренели,
что б Вы жили 100 лет!
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Та то всё фигня,боярышник он ящё и не такое может ...............
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Давно не был у вас. Всё по прежнему, прыщавые малолетки "побеждают" Россию не отрывая жопы от стула.))))))
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Ага , а потом рузькемирцы хотят поменять своих 400 витязей на 50 "прыщавых"малолеток .
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ваша россия пока этих прыщавых тоже не одолела как не силилась...
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хуйло-гангстер ,не важно.Оно не успокоится до тех пор пока не станут в Украине плясать под его дутку,балалайку,не важно.Но этого не будет уже никогда,но видимо не доходит.И второй сценарий-только санкции.Уже и Белоруссы осознали всю сущность руцького мира.Хорошо помнят это-Прибалтийские республики,Чечня,Грузия,Молдова,да и вся Европа.Я поверю,что в России что-то изменилось тогда,когда выкинут ленина с мавзолея,не будет улиц с его именем,не будет коммуняк у власти и памятников этого идола,и когда российские власти покаются и предстанут перед международным судом.Слава Украине!Слава Нации!
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Сто лет назад уже великую империю разок разорвало видать ностальгия...
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Запоздалая новость. Кацапы давно выкладывали ее на Цензоре. Да и ответ им был, что закончится большей кровью для них и потерей Сибири.
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Чтоб империя сдохла нужно просто от москвы и петера отрубить нефти газо добывающие регионы и все хана, великой и несокрушимой.
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Не понял!!!
Так это "Кузя" к нам гребёт что-ли?
Типа, будет защищать у нас рузьгий мир...
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Кузя гребет на Китайские иголки.Это старая калоша.
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Вот что боярышник рождественский делает
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Для мира во всем мире необходимо тотальное уничтожение русских. Причем - даже не только тех,что в Засрие живут
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Да поняли ми , поняли . "Сидіть тихо - бо Путін нападе"

Бляха муха , ну скільки можна ?
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Самі хочуть , щоб Парад Перемоги над руSSо- фашизмом був на 100 річницю Державного Перевороту .. ЧЕКАЙТЕ ..
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Ну реально ВСЕ зависит от США. Даже не Европы. (трамп конечно темная лошадка)
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Трамп Главнокомандующий самой (на сегодняшний день) Сильной армией Планеты. Не конгресс, не палата представителей а именно Президент. ( не-е он ничего не решает). Он просто дурачечек в колпачке и пряничком. (вторая по мощи армия росеи потом китая. у Украины армии как таковой нет есть СОПРОТИВЛЕНИЕ,)
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И что? Трамп может САМОЛИЧНО отдать приказ своей армии кого-то атаковать и армия USA c радостью будет исполнять приказ?
Вот уж действительно "дурачечек в колпачке и пряничком".
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Война 21 века это война ТЕХНОЛОГИЙ и денег. Ну те кто пришли к власти напичкали армию машинами обшитыми железным листом, Самолетиками на Р.у., И внедрили в гос заказ аж одну ракету. НО Щедро НАПОЛНИЛИ свои и без того небедные кошельки. Криво сделанные ? (может нет а может да Время покажет)
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Ой козломордые - вас таки взорвали в Сочах!

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"Хорватский вариант" в Донбассе. все более раздражают кремель.
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А чё это они так мелочатся?

по самые административные границы Донецкой и Луганской области

А как жи лучезарная Новосракия?

Харьков, Запорожье, Николаев, Одесса, мой любимый украинский Херсон?!

фсьо? уже не собираются их асвабаждать от клятой и ужжасной хунты?!
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https://www.youtube.com/watch?v=ju3XB_Ud1uA

УКРАИНСКИЕ ХАКЕРЫ УМУДРИЛИСЬ ВКЛЮЧИТЬ ГИМН УКРАИНЫ В МОСКВЕ
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Подобаються деякі комента і радує, що наші таки Є.
А от на "Крым отжали, Донбасс сбежал" даже відповідати кисло. Це ж наскіко ще не дальнозрілі нелюди... Одно слово - ВАТА!
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Помним...Любим...Можем повторить...))) А главное-скрепно

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Скажу однозначно: - коли я відрікся від тих "братів", "друзяків", "однокашників"... настіко легше і вільніше стало дихати. І якось проблем в житті стало менше.
Та прикро ще, що серед нас ще дуже багато такої бидло-вати. Чого коштує зайти на місцевій форум. Там такого начитаєшся...
Вони що, так і не розуміють, що там де роисся - всюди злидні, та п'янство; вбивство та війна... Вони завши воюють. ОРДА йопта!
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мне татары пишут мля это не орда это кабак а московитов мы случайно завоевали
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А шо ватанам ещё остаётся ? Только выть на колорадских пабликах.
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Трампу ЦРУ довели суть, он прозрел, вот что пишет даже рупор.
Трамп готовит жесткий ответ на кибератаки.
https://news.rambler.ru/world/35762829/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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да-да. писали що вони(шеф розвідки клєпер) хочуть спершу достукатися до рижої язикатої макітри
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Ну да, знамо дело - "Да кому мы нужны, кто на нас нападет?!" Рузьке братья...

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Забавно читать эти кацапские высеры. То они с захуйченком маршем пройдут Киев и Берлин и сходу возьмут Лондон. А потом навяжут плотов и на Вашингтон.
То они будут бомбить всю Украину, как Сирию и возьмут Киев. Ну а теперь, когда Лондон, Берлин и Киев наш, возьмутся за Донецкую область. Видать, стекломой с боярышником заканчиваются, так и фантазии кацапов лопают, как мыльный пузырь.
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Добавлю ко всему написанному.Украина-это и близко не Грузия.Не выйдет,кишка тонка.
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При 40 миллионах населения и 150 оборонных предприятиях РФ кровью умоется и немалой. У Грузии 4,4 млн. населения, все ракеты, которые были на момент войны поставила Украина, и то РФ потеряла около 15 самолетов. Так что вся эта бравада для внутренней пропаганды, не более.
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Шо ж ви постійно якісь чужі сценарії собі уявляєте? Так не буває.

Буде по українському сценарію. Тобто, ви, імперські нацики, підете нах, і отримаєте те на що заслужили ще з часу спільного розв'язання з Рейхои Другої Світової - тобто заслужений позор, розвал і бідність.
Ми підемо в ЄС і НАТО, і наші діти зможуть нарешті жити в нормальній країні з правами, справедливістю і гідним забезпеченням за свою працю.
Ви, звісно, будете співати шо "братушки, да мы же всегда были против путина, просто мы боялись и молчали, мы всегда были за мир и никогда не хотели ни чужой крови ни чужой земли", і в відповідь отримуватимете по зубах, по своїх великоруссссссссских зубах, нацики недороблені.
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А что и как себе представлял Независимость?Когда по всей Европе проходили всякие там бархатные революции приведшие к нормальной жизни ихнего народа наши правители кичелись тем что у нас нету войны и то что могло обойтись только революцией наши президенты довели до полномасштабной войны,да и то сдерживают наш народ.А самое паскудное то что те кто довел нашу страну до войны выступают посредниками в переговорах в Минске.
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Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
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То тарелками пугают-- дескать подлые летают,
То у них собаки лают, то руины говорят.. (с)
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Все хорошо ВОВРЕМЯ.Если каинская российскофашистская Орда хотела без особых для себя проблем утопить "братскую" Украину в крови-ей это надо было делать СРАЗУ в самом начале 2014 года.Когда Украина и армии своей по сути не имела!.. И не успела бы подготовиться для "последнего Судного дня" (т.е. погибнуть самой,но при этом потащить за собой на Суд Божий и проклятую Богом и людьми российскофашистских Каинов)... А теперь ПОЗДНО!Украинские ракеты УЖЕ нацелены на близлежащие российские АЭС в Ростовской,Курской и Белгородской областях.Причем ракеты с непредсказуемой траекторией полета+выполненные по технологии "стэлс",делающими практически невозможным их перехват С-300 и С-400.Кроме того:как ясно дол понять Турчинов еще год назад,в качестве начинки боеголовок этих украинских ракет выступают высокорадиоактивные отходы.Которые предполагается распылять над близлежащими российскими мегаполисами (а возможно и Крымом тоже)... В самое ближайшее время на вооружение ВСУ поступят новейшие комплексы "Гром-2",завершающие испытания.Радиус их действия 500 км. (при желании можно увеличить).Как раз до Москвы!.. Ну и что,что вокруг Москвы ПРО?Пусть собьют.Это не спасет москвичей от тотального радиационного заражения!Как крайнюю меру Украина готова применить (и для этого у нее ВСЕ готово,даже не сомневайтесь!) для "последнего Судного дня" свое своеобразное "стратегическое ядерное оружие"-подрыв всех своих ядерных реакторов (11 аналогичных Чернобыльскому+еще 4 ВЧЕТВЕРО его превосходящих)... Мало не покажется НИКОМУ!Ни Украине (это и так понятно),ни Крыму,ни ВСЕЙ европейской части РФ,ни вечно озабоченной Европе... Да,мы тоже погибнем.Но разве мы бы не погибли,если бы у нас было свое ЯО и обменяйся мы с агрессором полноценными ядерными ударами?!Так вот:наши ядерные реакторы-ЭТО ТОЖЕ НАШЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ,не оставляющее шансов на выживание любому агрессору!Путин не для того грабил долгие годы свое зомбобыдло,чтобы тупо превратить европейскую часть РФии в ядерную пустыню вместе с Украиной и Европой (в которой живут его дочери)... А то,что восточнее Урала достанется Китаю.И без всякого боя!
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В газете отметили, что редация остается верной своим постоянным читателям и традициям. Как и прежде, "КП" в Украине" будет выходить шесть раз в неделю. По четвергам читателей ждет традиционная "толстушка" (недельный выпуск с телепрограммой и увеличенным количеством страниц).
http://ru.tsn.ua/ukrayina/komsomolskaya-pravda-v-ukraine-smenila-nazvanie-559431.html
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P.S. Возможно крови будет и много,да только пускай кацапы повнимательно изучат историю.В ВОВ приборьбе с фашизмом вашего кацапского народа принимало участие небольше 20%,на Кубе вообще мение 1%,а в Афгане так вообще мение 10% и везде в конфликтах сссра костяком армии составляли хохлы.Так что попробуйте собаки татаромонгольские гибриды взять Украину это вам не Грузия не абхазия.
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Москалі закрили газ,
Щоб замерзли піськи в нас.
Не ведіться ви на це,
Бо зігріє вас сальце!
Шинка, м`ясо і ковбаси, і
Різдв`яні прибамбаси
В дупі бачили газпром.
Всіх вітаємо з Різдвом!
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По данным ИНТЕРПОЛ
В ЕС первое место по задержанию за проституцию занимают гражданки России,
Это мамы,сестры,дочери россиян,нация проституток,которая бегает за Украиной,фу
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Желая чужой крови , смотри чтоб не захлебнутся в своей .
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лучше уж пусть по-грузинскому, чем по-иркутскому сценарию...
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залупиться на 40-ка миллионную страну по грузинскому сценарию, кошка кричит не от мощного хера кота....
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Каждый день на шоу раша-тв вопли, визги и сопли о том, как они будут бомбить украинские города. Ребята - у кремля истерика. Украина уходит из-под влияния козодоев - и они уже не в силах влиять на процессы. И это есть очень хорошо... А по поводу полномасштабного вторжения... Москали может и идиоты - но не дураки. Инстинкт самосохранения никто не отменял... В украинских степях гуляет их смерть - и они это прекрасно понимают...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Будет пролита большая кровь" - с Украиной "разберутся по "грузинскому сценарию", - кремлевский журналист
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