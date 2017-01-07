 "Будет пролита большая кровь" - с Украиной "разберутся по "грузинскому сценарию", - кремлевский журналист

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем блоге для "Комсомольской правды" написал кремлевский спецкорр Дмитрий Стешин.
"Первая головная. Это наши младшие воображаемые друзья-небратья, с которыми, как я предполагаю благодаря имеющемуся инсайду, решили разобраться по "грузинскому сценарию", а потом заслушать их "мирные инициативы и предложения" уже вне рамок усопшего "Минска". Будет пролита большая кровь - наша кровь, в ответ будет пролито еще больше, по самые административные границы Донецкой и Луганской областей. Такой вариант укладывается в испытанную концепцию "кремлевского политического дзюдо": "мирное предложение с выходом на консенсус - отказ партнеров - удар по голове - не очень выгодное предложение - очередной отказ…". Ну, дальше понятно", - написал он.
Напомним, ранее спикер ВР Андрей Парубий выразил мнение, что нельзя недооценивать президента РФ Владимира Путина, поскольку его действия имеют глобальный масштаб, а его агрессия очень многоплановая. Кремль, в свою очредь, будет (как и сейчас) выделять средства как на российскую армию, так и на дестабилизацию Украины изнутри.
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Материалы по теме: Агрессия России против Украины
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учитывая, что Комсомольская правда,
уже давно ни чем не отличается от Рюззькой весны...
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а Тетерев речка в конце концов?
Вы еще туда дохлую кацапню поскидываите!
вообще охренели,
что б Вы жили 100 лет!
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..
.Скрепа !? ..
..
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Так это "Кузя" к нам гребёт что-ли?
Типа, будет защищать у нас рузьгий мир...
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Бляха муха , ну скільки можна ?
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Вот уж действительно "дурачечек в колпачке и пряничком".
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по самые административные границы Донецкой и Луганской области
А как жи лучезарная Новосракия?
Харьков, Запорожье, Николаев, Одесса, мой любимый украинский Херсон?!
фсьо? уже не собираются их асвабаждать от клятой и ужжасной хунты?!
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УКРАИНСКИЕ ХАКЕРЫ УМУДРИЛИСЬ ВКЛЮЧИТЬ ГИМН УКРАИНЫ В МОСКВЕ
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А от на "Крым отжали, Донбасс сбежал" даже відповідати кисло. Це ж наскіко ще не дальнозрілі нелюди... Одно слово - ВАТА!
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Та прикро ще, що серед нас ще дуже багато такої бидло-вати. Чого коштує зайти на місцевій форум. Там такого начитаєшся...
Вони що, так і не розуміють, що там де роисся - всюди злидні, та п'янство; вбивство та війна... Вони завши воюють. ОРДА йопта!
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Трамп готовит жесткий ответ на кибератаки.
https://news.rambler.ru/world/35762829/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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думкою багатіе
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вот теперь все ясно
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То они будут бомбить всю Украину, как Сирию и возьмут Киев. Ну а теперь, когда Лондон, Берлин и Киев наш, возьмутся за Донецкую область. Видать, стекломой с боярышником заканчиваются, так и фантазии кацапов лопают, как мыльный пузырь.
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Буде по українському сценарію. Тобто, ви, імперські нацики, підете нах, і отримаєте те на що заслужили ще з часу спільного розв'язання з Рейхои Другої Світової - тобто заслужений позор, розвал і бідність.
Ми підемо в ЄС і НАТО, і наші діти зможуть нарешті жити в нормальній країні з правами, справедливістю і гідним забезпеченням за свою працю.
Ви, звісно, будете співати шо "братушки, да мы же всегда были против путина, просто мы боялись и молчали, мы всегда были за мир и никогда не хотели ни чужой крови ни чужой земли", і в відповідь отримуватимете по зубах, по своїх великоруссссссссских зубах, нацики недороблені.
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То у них собаки лают, то руины говорят.. (с)
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http://ru.tsn.ua/ukrayina/komsomolskaya-pravda-v-ukraine-smenila-nazvanie-559431.html
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Щоб замерзли піськи в нас.
Не ведіться ви на це,
Бо зігріє вас сальце!
Шинка, м`ясо і ковбаси, і
Різдв`яні прибамбаси
В дупі бачили газпром.
Всіх вітаємо з Різдвом!
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https://www.youtube.com/watch?v=PUP4Zx9Cpn0&feature=youtu.be
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В ЕС первое место по задержанию за проституцию занимают гражданки России,
Это мамы,сестры,дочери россиян,нация проституток,которая бегает за Украиной,фу
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