 Из-за непогоды в Украине обесточены более 70 населенных пунктов, - ГосЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.
"В период с 6 по 7 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метель, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточен 71 населенный пункт в семи областях, а именно: Одесской - 35 н.п., Львовской - 14 н.п., Херсонской - 10 н.п., Николаевской - 7 н.п., Кировоградской - 2 н.п., Киевской - 2 н.п., Черкасской - 1 н.п.", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что к восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.
Как сообщалось ранее, военнослужащие 128-й отдельной горно-пехотной бригады Вооруженных сил Украины подключились к ликвидации последствий снегопадов в Закарпатской области.
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И с Праздником, конечно.
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Земля була тепла, а мороз прийшов різко і припорошоло снігом. Ключове слово - припорошило. Дрова так і не доїхали до мене. ГоворЮ, - зимову гуму треба обувати! Той мені, - то була, стрельнули два. Бреше гад.
Авто вже не брав, пішов пішки. То до громадського транспорту 1,5 км, ще й до гори йти, ще й на вітер. І до хати ще 7 км
За то яке красиве засніжене місто, вночі при вуличному освітленні!
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