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Все про:непогода (165) погода (2313) снегопад (553) электроэнергия (935) ГСЧС (587)

 Из-за непогоды в Украине обесточены более 70 населенных пунктов, - ГосЧС

В результате неблагоприятных погодных условий обесточен 71 населенный пункт Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.

"В период с 6 по 7 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метель, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточен 71 населенный пункт в семи областях, а именно: Одесской - 35 н.п., Львовской - 14 н.п., Херсонской - 10 н.п., Николаевской - 7 н.п., Кировоградской - 2 н.п., Киевской - 2 н.п., Черкасской - 1 н.п.", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейсы из "Борисполя" в Днепр, Запорожье и Стамбул временно отменены, - и. о. гендиректора аэропорта Дыхне

Также отмечается, что к восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Как сообщалось ранее, военнослужащие 128-й отдельной горно-пехотной бригады Вооруженных сил Украины подключились к ликвидации последствий снегопадов в Закарпатской области.


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ну так пусть энергокомпаний занимаются восстановлением. в чём проблема?
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В количестве одновременных поломок , ветре и снегопаде , у нас тоже порывы до 20 м в сек . А ведь у многих отключение света это отключение тепла .
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Представь: в Мариуполе +3, ни дуновения ветерка, солнечно... С Праздником! А то на странице с Гройсманом, даже решил ничего не писать.
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С праздничком Андрей , и всю твою семью , у меня котяра петарду словил , уже неделю не могу вычухать , думал глаз потеряет , у нас -18 и бешеный ветер .
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Кошмар! Бедный котик. А у нас тут пиротехнику- нельзя.
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Представь,в Харьковской области снега до колена и сейчас идет
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А у нас весь снег позавчера дождем смыло. Осталась пара килограмм, на весь двор.
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Вопреки прогнозам, в Николаеве снег утром прекратился. Ветер есть и переметает с кучи на кучу сугробы. Мороз минус 12 с вечера как стал, так стабильно и держит.
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В Дніпрі сніг перестав сипати під вечір. Зараз тихо.. Вийду подивлюся , що з вулицями, хоч вчора під вечір чистили.. Перевірю як справляється з роботою пан Філатов.
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У нас учора вечері так мело, що в північну сторону глянути було не можливо. В гаражі у себе прочекав заказ дров з обіда. Ввечері телефонує постачальник, що так і так - застряг. Пішов на зустріч, так той грузовік застряз практично на асфальті.
Земля була тепла, а мороз прийшов різко і припорошоло снігом. Ключове слово - припорошило. Дрова так і не доїхали до мене. ГоворЮ, - зимову гуму треба обувати! Той мені, - то була, стрельнули два. Бреше гад.
Авто вже не брав, пішов пішки. То до громадського транспорту 1,5 км, ще й до гори йти, ще й на вітер. І до хати ще 7 км
За то яке красиве засніжене місто, вночі при вуличному освітленні!
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рыгыаналы Ахметова в Запорожье не справились в 14.00 вчера Соборный проспект засыпало и фиг кто чистил, на частный сектор маршрутки не ходили, весело с работы добирались пешком. А что хотели коммунизм строит Буряк!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за непогоды в Украине обесточены более 70 населенных пунктов, - ГосЧС
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