 "Пусть наши сердца будут полными любви к ближнему, а вся наша страна живет в мире и согласии!", - Гройсман поздравил украинцев с Рождеством

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Христос родился! Славим его! В этот светлый праздник искренне желаю крепкого здоровья, любви, семейного тепла и Божьей благодати", - написал он.
Кроме того, в своем поздравлении, опубликованном на сайте Кабмина, премьер поблагодарил каждую украинскую семью за упорный труд, тепло, уют и надежду, которые вдохновляют Украину, пожелав, чтобы новый год для украинцев был успешным, богатым на добрые дела, чтобы во всех домах царили любовь, достаток, согласие, а родные и близкие никогда не расставались.
"В 2016 году украинские граждане сделали немало добрых дел, но самое важное - убедились, что способны достигать весомых результатов и, несмотря на трудности, двигаться к поставленной цели. Год уходящий стал важным этапом, когда мы остановили социальный и экономический кризис. Рост демонстрируют все виды экономической деятельности реального сектора экономики.
Выражаю глубокую благодарность всем, кто своим трудом сделал возможными сегодняшние и будущие достижения. Постепенно восстанавливается рост валового внутреннего продукта, повышается инвестиционная активность сохраняется макрофинансовая стабильность. Продолжается замедление инфляционных процессов. Больше года Украина не импортирует российский газ. Благодаря проведенной реформе децентрализации местные бюджеты выросли на 44 млрд гривен, что на 50% больше, чем в прошлом году. Дважды повышены социальные стандарты, которые выросли на 16,1%. Предоставлено около 860 млн гривен безвозвратной помощи на проведение энергоэффективных мероприятий: утепление домов, замену окон, газовых котлов или установку счетчиков. В малых городах и поселках Украины открываются опорные школы. Активно ремонтируются автодороги. Это свидетельствует о том, что наши граждане способны преодолевать любые преграды и делать родную страну лучше", - сообщил Гройсман.
Вместе с тем, премьер отметил, что Украина выполнила все обязательства перед Европейским Союзом относительно безвизового режима: "Верю в то, что Соглашение об ассоциации с ЕС будет полноценно ратифицировано, что даст дополнительный импульс для углубления европейской интеграции и эффективной реализации внутренних преобразований.
Убежден, что самые тяжелые времена уже позади и 2017 станет годом дальнейшего развития, который принесет существенные сдвиги в социальной, экономической, оборонной, политической, культурной и гуманитарной сфере. Правительство готовится к следующему решающему этапу (после преодоления кризисных явлений) - закладке устойчивой основы для устойчивого экономического развития. Уверен, что вместе нам удастся преодолеть все вызовы и добиться успеха!"
"Пусть наши сердца будут полными любви к ближнему, а вся наша страна живет в мире и согласии!", - добавил премьер-министр Украины.
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Для меня лично важно, чтобы люди наконец перестали чувствовать себя бедными в такой прекрасной стране, как наша, - Гройсман(296)
Зарплата Гройсмана составляет 35 тыс. гривен в месяц, - госсекретарь Кабмина Бондаренко(175)
Рост экономики в 2017-м составит около 3%, - Гройсман(247)
На местном уровне должны научиться качественно управлять публичными финансами, - Гройсман(80)
План уряду олігархів по знищенню середнього класу вже діє, - Павловський(0)
"Хватит уже людям страдать в такой прекрасной стране как Украина", - Гройсман обещает "прорыв" и "качественный экономический рост" в 2017 году(642)
"Мы проведем Евровидение-2017 в Киеве на высшем уровне!", - Гройсман(78)
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Ну вы поняли ))))
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Держстат рапортує про інфляцію у 12,4 відсотки за підсумками року.
Добре, дивимось на долар.
За рік він подорожчав десь так - з 23,78 на 27,19
АЛЕ.
Якщо подивитись прискипливіше:
Головні, щоденні трати виросли.
"Соціальні" продукти, окрім хліба, на 20-50 %
Комуналка - на 200 - 350 %
Транспорт (окрім комунального) - на 25-40 %.
Сигарети, алкогольні напої і пиво ....
Якісний одяг і взуття ...
Ціни на пальне...
Майже найнижча заробітна плата у світі.
Чи не найвищий рівень корупції у світі.
Жоден пi@рас за Майдан не покараний.
Жоден пі@рас за "перемоги" на Донбасі не покараний.
Мільон сімсот тисяч+ унутрішніх "переселенців".
Майже третина населення потребує субсидій (треба скасувати, нехай самі все плОтють).
Проте кредитів набрали пі@раси, як сучкаблох™. І вже у цьому році це вплине на всіх, окрім цих пі@расів.
Купюру у 1000 гривень з підписом "уггі" вам подарують вже незабаром.
... і не-війна буде тривати, люди будуть гинути ні за хй собачий. Точніше, за вугілля і контрабас для тих самих пі@расів.
До чого це я?
Святкуйте й далі.
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гроисман премьер - министр Украины, которого выбрал ты, если ты конечно не кацтроль на прокси.
и тут возникают 2 вопроса?
если ты его выбрал - чего орешь?
если ты запоребриковыи - какое твое дело?
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и как?
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ХРИСТОС ВОСКРЕС.
=)))))))))))
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ВальцманПорошенко
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Барыги не только обращаются с народом как с быдлом, но и держат его за идиотов.
Главный барыга и его подельники начали гибридную пропагандистскую войну против своего народа под кодовым названием «Брехня», сначала изобрели план «Шатун», но он не сработал.
Полностью закрыв для нас телеканалы, они с ужасом обнаружили, что рейтинг РУХа НОВЫХ СИЛ все равно растет и сейчас администрация создала целую пропагандистскую организацию против меня, которую назвали Мишагэйт, чтобы совсем по-американски звучало.
Первые публикации посвящены Одесскому припортовому заводу, в них рассказывается, что проблемы завода, оказывается, возникли не из-за того, что его разграбили Яценюк, Мартыненко, Кононенко и другие из Народного Фронта и БПП, а потому что Сакварелидзе и НАБУ помешали этому грабежу.
Сколько бы вы не врали, глубоко неуважаемые барыги, час расплаты за дерибан народного имущества приближается.
Михаил Саакашвили ,
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Добра з медом паляниця!
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ВальцманПорошенко .
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